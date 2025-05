Indstil timere efter eget ønske

Nyd at kunne være længere tid ude om aftenen, gøre havearbejdet færdigt eller bare gå ud med skraldet efter solnedgang. Indstil dine Philips Hue pærer til at tænde automatisk ved hjælp af tidsplaner eller solnedgangs- og solopgangstider. Du kan selvfølgelig også slukke eller dæmpe belysningen på denne måde, så du aldrig mere behøver at tænke på, om du har husket at slukket lyset.