Speciel belysning til særlige lejligheder

Med intelligent belysning kan du altid skabe den helt rigtige stemning. Brug dit Philips Hue lys til at få dit hjem til at afspejle den aktuelle højtid eller årstid: mørkerødt og grønt lys til jul, diskrete pastelfarver til foråret og et uhyggeligt lilla skær til halloween, så dit hus kommer til at ligne et spøgelseshus.