Flux LED strip til udendørs brug fremhæver haver, terrasser og altaner med en levende, dekorativ stemning. Chromasync™ teknologi giver præcis farvematchning for smukke gradienter. Skjul strippen for at få en indirekte vægbelysningseffekt til facader, vægge og hegn. Nyd klart, ægte hvidt lys i flere nuancer og få praktisk udendørsbelysning. Opret brugerdefinerede udendørs belysningsscener og dynamiske effekter, der nemt kan styres via Hue appen eller stemmestyring med intelligente assistenter. Det er nemt at installere denne vejrbestandige LED strip – tilslut til en almindelig stikkontakt med den medfølgende lavvoltsstrømforsyning, eller integrer i din eksisterende lavvoltsopsætning.