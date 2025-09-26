Philips Hue LED strips til udendørs brug – den sjove og praktiske måde at få dine udendørsarealer til at stråle. Avanceret teknologi møder fleksibelt design for at skabe farverige stemninger, spændende funktioner og kraftigt, funktionel belysning.
- Chromasync™ nøjagtig farvetilpasning
- Kraftigt, ægte hvidt lys
- Scener og effekter, der kan tilpasses
Flux udendørs LED strip, 5 m
Flux LED strip til udendørs brug fremhæver haver, terrasser og altaner med en levende, dekorativ stemning. Chromasync™ teknologi giver præcis farvematchning for smukke gradienter. Skjul strippen for at få en indirekte vægbelysningseffekt til facader, vægge og hegn. Nyd klart, ægte hvidt lys i flere nuancer og få praktisk udendørsbelysning. Opret brugerdefinerede udendørs belysningsscener og dynamiske effekter, der nemt kan styres via Hue appen eller stemmestyring med intelligente assistenter. Det er nemt at installere denne vejrbestandige LED strip – tilslut til en almindelig stikkontakt med den medfølgende lavvoltsstrømforsyning, eller integrer i din eksisterende lavvoltsopsætning.
Produkt højdepunkter
- Scener og effekter, der kan tilpasses
- Chromasync™ nøjagtig farvetilpasning
- Kraftigt, ægte hvidt lys
- 3000 lumen
- App- og stemmestyring
Forestil dig dit udendørsområde på ny, med en elegant stribe af lys
Forvandl udendørsområder med lys
Uanset om det regner, eller solen skinner, kan du fylde dit udendørsområde med lys til alle årstider. Vælg mellem levende farver, der passer til stemningen, eller ægte hvide nuancer for at skabe den perfekte atmosfære ved at bade dine stier, terrasser og planter i lys. Chomasync™ teknologien giver nøjagtig og ensartet farvetilpasning, så der skabes glidende farveovergange i alle hjørner. Gør tiden i haven magisk med tilpassede belysningsscener og dynamiske effekter. Disse vejrbestandige LED strips er designet til at passe til altanens gelænder, terrasseoverdækninger og trappetrin ved indgangen. De tilsluttes blot en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende Lav volt-strømforsyning.
Fyld natten med kraftigt, ægte hvidt lys
Oplev dagslys efter solnedgang med LED strips til udendørs brug. Oplys din baghave, forhave og terrasse med rene hvide toner drevet af dedikerede hvide og varme hvide LED'er. Disse LED strips er perfekte til havearbejde sent om aftenen, sport efter mørkets frembrud eller til at gøre klar til grillaftenen og giver den ultimative funktionelle belysning til alle udendørs opgaver. Uanset klokken vil din udendørs oase skinne klarere end nogensinde før!
Skab en oase af neon
Bøj den, form den, og elsk den. Neon udendørs LED strip med sit fleksible design kan forvandle din baghave eller forhave til et legende paradis med sit livlige neonlys. Skabt til at være iøjnefaldende, brug det direkte lys til at skabe den ultimative stemning, fra afslappede lounge-vibes til en ren dansefest under stjernerne! Chromasync™ teknologi tilbyder nøjagtig farvetilpasning, der giver smukke neongradienter til dine træer, planter, springvand og havemure. Vejrbestandig og nem at installere – tilslut denne LED strip til en almindelig stikkontakt ved hjælp af den medfølgende Lav volt-strømforsyning.
Få total, ubesværet kontrol
Uanset om du vil indstille en smuk belysningsscene til en havefest, indstille stemningsskabende effekter til middagen på terrassen eller blot styre dine LED strips, så du kan få dine opgaver klaret, kan du gøre det hele uden besvær ved hjælp af Hue appen eller stemmestyring. Integrer LED strips til udendørs brug med alle Philips Hue udendørslamper ved hjælp af en Hue Bridge Pro. Hue Bridge Pro giver dig også mulighed for at styre alle dine LED strips i hele hjemmet fra hvor som helst i verden og planlægge automatiseringer.
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Hvid
Farve(r)
Multi Color
Materiale
Silikone