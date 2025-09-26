Forvandl udendørsområder med lys

Uanset om det regner, eller solen skinner, kan du fylde dit udendørsområde med lys til alle årstider. Vælg mellem levende farver, der passer til stemningen, eller ægte hvide nuancer for at skabe den perfekte atmosfære ved at bade dine stier, terrasser og planter i lys. Chomasync™ teknologien giver nøjagtig og ensartet farvetilpasning, så der skabes glidende farveovergange i alle hjørner. Gør tiden i haven magisk med tilpassede belysningsscener og dynamiske effekter. Disse vejrbestandige LED strips er designet til at passe til altanens gelænder, terrasseoverdækninger og trappetrin ved indgangen. De tilsluttes blot en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende Lav volt-strømforsyning.