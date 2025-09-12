Puled jordspot
Denne autentiske Philips Puled spotlampe i sort giver din have et charmerende udseende om natten. Den udsender et varmt hvidt lys og gør din have levende om aftenen, når du skal afholde familiemiddage eller sammenkomster udendørs.
Nuværende pris er 358,49 kr.
Produkt højdepunkter
- 2.700 K
- Sort
- Vandafvisende
Dekorativ udendørsbelysning
Udendørsbelysning kan gøre haven eller udendørsmiljøet endnu smukkere ved at oplyse stier og iøjnefaldende elementer eller bruges til at skabe den perfekte atmosfære til mindeværdige aftener med venner og familie. Det er grunden til, at Philips har skabt myGarden, som er et udvalg af smukke og dekorative udendørsbelysningsløsninger med alle de egenskaber og funktioner, du skal bruge for at få det optimale ud af dit udendørsmiljø.
Blødt, varmt hvidt lys
Skab en hyggelig atmosfære med varmt hvidt lys. En intelligent lampe, der tilpasser sig dine daglige aktiviteter
Designet til udendørs brug – vandafvisende IP44
Denne udendørslampe fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer. Den er blevet testet nøje for at sikre god vandbestandighed. IP-klassen er beskrevet med to tal: Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Denne udendørslampe er designet med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt, og dermed er produktet det mest almindelige og er ideelt til generel udendørs brug.
Aluminium og ægte glas i høj kvalitet
Denne lyskilde fra Philips er specielt beregnet til udendørs brug. Den er robust og holdbar, så den kan oplyse din have aften efter aften. Den er konstrueret i trykstøbt aluminium og ægte glas i høj kvalitet.
Justerbart spothoved
Ret lyset hen, hvor du har brug for det, ved at justere, rotere eller vippe lampens spothoved.
Nemt at installere til enhver anvendelse
Specifikationer
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Aluminium
Glas