Lær hvordan Perifo lysskinnen fungerer, og hvordan komponenterne passer sammen.
Perifo lige basesæt til vægmontering (1 stort lysrør)
Dette lysskinnesæt til vægmontering i hvid inkluderer et stort gradient lysrør, to skinner af 1 meter, en strømforsyningen med et stik til vægkontakt og stik til at føre en lige linje.
3.322,00 kr.
Produkt højdepunkter
- 1 stort lysrør, 1840 lm @2700K
- Optager 29,5 watt fra strømforsyningsen
- 200.4 cm
- Designet til vægge
- Inkluderer alt hvad du behøver
I denne pakke
1 x Hue Perifo 100 W 1-punkts strømforsyning med vægstik
Denne strømforsyning forbindes til den ene ende af en Perifo lysskinne og sættes i en stikkontakt. Tilslut op til 100 W på en enkelt strømforsyning – læg blot hver lampes wattforbrug sammen for at nå grænsen. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet.Perifo 100 W 1-punkts strømforsyning med vægstik
2 x Hue Perifo lysskinne 1 m
Denne 1 meter lange skinne i hvid giver dig mulighed for at designe layoutet for din skinnebelysning, som du vil have det. Klik Perifo lyskilder direkte ind i skinnen. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet.Perifo lysskinne 1 m
1 x Hue Perifo lige stik
Forbind to Perifo lysskinner med dette lige stik i hvid. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet.Perifo lige stik
1 x Hue White and color ambiance Perifo gradient lysrør L
Med et langt lysrør med flerfarvet lys i hvid kan du tilføje en blanding af changerende farver til dit hjem. Drej lysrøret for at finde den perfekte vinkel til dets kraftfulde lys. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet.Perifo gradient lysrør L
Lær om Perifo
Hvad er intelligente lysskinner?
Byg dit eget skræddersyede lysskinne sæt
Få trinvise instruktioner i, hvordan du vælger hver komponent for sig til at bygge dit skræddersyede skinnesystem.