Perifo lige basesæt til vægmontering (1 stort lysrør)

I denne pakke

1 x Hue Perifo 100 W 1-punkts strømforsyning med vægstik Denne strømforsyning forbindes til den ene ende af en Perifo lysskinne og sættes i en stikkontakt. Tilslut op til 100 W på en enkelt strømforsyning – læg blot hver lampes wattforbrug sammen for at nå grænsen. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet. Perifo 100 W 1-punkts strømforsyning med vægstik

2 x Hue Perifo lysskinne 1 m Denne 1 meter lange skinne i hvid giver dig mulighed for at designe layoutet for din skinnebelysning, som du vil have det. Klik Perifo lyskilder direkte ind i skinnen. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet. Perifo lysskinne 1 m

1 x Hue Perifo lige stik Forbind to Perifo lysskinner med dette lige stik i hvid. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet. Perifo lige stik