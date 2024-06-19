Perifo lysskinner er modulopbyggede, hvilket betyder, at de fungerer som et samlesæt. Skab et personligt tilpasset look ved at bygge dit eget smarte lysskinnesæt i den form, du ønsker.
Forstå skinnebelysning
Brugertilpassede lysskinnesæt
Sådan bygger du dit eget skræddersyede lysskinnesæt
For at bruge denne guide skal du starte med at tænke stort. Find ud af, hvad formen på din lysskinne skal være, og hvor strømudtaget er i dit loft (eller på din væg). Tilføj derefter de komponenter, du skal bruge, til din kurv.
Vælg form og farve
Formen og farven afgør, hvad du har brug for. Tænk på ledningernes placering, og på om du vil installere din lysskinne på loftet eller væggen.
Tilføj komponenterne
Under hver form finder du en liste over de dele, du skal bruge (skinner, strømforsyning og stik). Tilføj dem til din kurv sammen med ekstra skinner, hvis du vil forlænge lysskinnens længde.
Tilføj lamper
Vælg mellem pendler, spots, lysrør og lysbjælker. Antallet du kan tilføje afhænger af din lysskinnes længde og lampernes samlede wattforbrug.
Vælg formen
Du kan skabe enhver form, du vil, men her er de mest almindelige konfigurationer. Find en form, der fungerer i dit rum, se hvilke komponenter du har brug for, og lav derefter dit eget skræddersyede lysskinnesæt.
Skal det være endnu større? Brug et lige stik til at forbinde flere skinner til enhver konfiguration.
Lige lysskinner
Loft: Strømforsyning i enden af lysskinnen
Strømforsyning: 1-punkts PSU
Skinne: Mindst 1 skinne (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Loft: Strømforsyning i midten af lysskinnen
Strømforsyning: 2-punkts PSU
Skinne: Mindst 2 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Væg: Strømforsyning i enden af lysskinnen
Strømforsyning: 1-punkts med vægstik
Skinne: Mindst 1 skinne (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
L-formet skinnebelysning
Loft: Strømforsyning i enden af lysskinnen
Strømforsyning: 1-punkts
Skinne: Mindst 2 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Forbindelsesstik: intern hjørnestik
Loft: Strømforsyning i enden af lysskinnen
Strømforsyning: 1-punkts
Skinne: Mindst 2 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Forbindelsesstik: ekstern hjørnestik
Væg: Strømforsyning i enden af lysskinnen
Strømforsyning: 1-punkts PSU med vægstik
Skinne: Mindst 2 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Forbindelsesstik: ekstern hjørnestik
Væg: Strømforsyning i enden af lysskinnen
Strømforsyning: 1-punkts PSU med vægstik
Skinne: Mindst 2 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Forbindelsesstik: intern hjørnestik
Loft: Strømforsyning i midten af lysskinnen
Strømforsyning: 2-punkts PSU
Skinne: Mindst 3 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Forbindelsesstik: intern hjørnestik
Loft: Strømforsyning i midten af lysskinnen
Strømforsyning: 2-punkts PSU
Skinne: Mindst 3 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Forbindelsesstik: ekstern hjørnestik
U-formet lysskinne
U-form - Loft: Strømforsyning i enden af lysskinnen
Strømforsyning: 1-punkts PSU
Skinne: Mindst 3 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Forbindelsesstik: 2 interne hjørnestik
U-form - Loft: Strømforsyning i enden af lysskinnen
Strømforsyning: 1-punkts PSU
Skinne: Mindst 3 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Forbindelsesstik: 2 eksterne hjørnestik
U-form - Loft: Strømforsyning i midten af lysskinnen
Strømforsyning: 2-punkts PSU
Skinne: Mindst 4 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Forbindelsesstik: 2 eksterne hjørnestik
Andre lysskinneformer
T-form - Loft: Strømforsyning i enden af lysskinnen
Strømforsyning: 1-punkts PSU
Skinne: Mindst 3 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Forbindelsesstik: 1 T-stik
Lige - Væg til loft: Strømforsyning i væggen
Strømforsyning: 1-punkts PSU med vægstik
Skinne: Mindst 2 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Forbindelsesstik: 1 fleksibelt stik
Lige - Loft til væg: Strømforsyning tilsluttet i loftet
Strømforsyning: 1-punkts PSU
Skinne: Mindst 2 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Forbindelsesstik: 1 fleksibelt stik
V-form - Loft: Strømforsyning i enden af lysskinnen
Strømforsyning: 1-punkts PSU
Skinne: Mindst 2 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Forbindelsesstik: 1 fleksibelt stik
Vælg lysskinner
Antallet og typen af lysskinner, du skal bruge til dit skræddersyede lysskinnesæt afhænger af to ting: 1) den tilgængelige plads på skinnerne og 2) lampernes samlede wattforbrug, som kan gå op til 100 W. Vælg de lamper, du ønsker, og læg derefter deres længde (glem ikke at tage stik og strømforsyningsenheder med i regnestykket!) og wattforbrug sammen for at se, hvilke der passer til din konfiguration.
Perifo lysbjælke
1.499,00 kr.
Perifo gradient lysrør kompakt
1.499,00 kr.
Perifo gradient lysrør L
2.249,00 kr.
Perifo lysbjælke
1.499,00 kr.
Perifo gradient lysrør kompakt
1.499,00 kr.
Perifo gradient lysrør L
2.249,00 kr.
Spørgsmål og svar
Er lysskinner gode til et køkken?
Er lysskinner gode til et køkken?
Hvor skal jeg installere et lysskinnesæt?
Hvor skal jeg installere et lysskinnesæt?
Er der færdiglavede Philips Hue lysskinnesæt?
Er der færdiglavede Philips Hue lysskinnesæt?
Kan Perifo lysskinner dæmpes?
Kan Perifo lysskinner dæmpes?
Hvordan finder jeg ud af, hvor mange skinner og stik jeg skal bruge?
Hvordan finder jeg ud af, hvor mange skinner og stik jeg skal bruge?
Hvilke former kan jeg skabe med Perifo lysskinner?
Hvilke former kan jeg skabe med Perifo lysskinner?
Skal jeg bruge en Hue Bridge, hvis jeg vil have Perifo lysskinner?
Skal jeg bruge en Hue Bridge, hvis jeg vil have Perifo lysskinner?
Hvordan tilsluttes Perifo lysskinnen til strøm?
Hvordan tilsluttes Perifo lysskinnen til strøm?
Hvor kan jeg installere Perifo lysskinner?
Hvor kan jeg installere Perifo lysskinner?
Hvor kan jeg placere strømforsyningen til Perifo lysskinnen?
Hvor kan jeg placere strømforsyningen til Perifo lysskinnen?
Kan jeg bruge andre Philips Hue lamper med Perifo lysskiner?
Kan jeg bruge andre Philips Hue lamper med Perifo lysskiner?
Kan jeg montere strømforsyningen til loftet på væggen eller strømforsyningen til væggen på loftet?
Kan jeg montere strømforsyningen til loftet på væggen eller strømforsyningen til væggen på loftet?
Kan jeg lave en Perifo opsætning, der har flere strømforsyninger, så jeg kan forsyne mere end 100 W lys?
Kan jeg lave en Perifo opsætning, der har flere strømforsyninger, så jeg kan forsyne mere end 100 W lys?
Kan jeg udvide et Perifo lysskinnesæt ved at tilføje flere lamper eller skinner?
Kan jeg udvide et Perifo lysskinnesæt ved at tilføje flere lamper eller skinner?
Kan jeg lave en loft-til-væg-opsætning med Perifo lysskinnen?
Kan jeg lave en loft-til-væg-opsætning med Perifo lysskinnen?
Optager stik plads på skinnen?
Optager stik plads på skinnen?
Hvor skal jeg placere strømforsyningen i en T-formet skinnebelysningsopsætning?
Hvor skal jeg placere strømforsyningen i en T-formet skinnebelysningsopsætning?
Kræver det fleksible stik nogen installation, eller kan jeg klikke det ind i skinnerne?
Kræver det fleksible stik nogen installation, eller kan jeg klikke det ind i skinnerne?
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