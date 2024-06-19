Forstå skinnebelysning

Brugertilpassede lysskinnesæt

Perifo lysskinner er modulopbyggede, hvilket betyder, at de fungerer som et samlesæt. Skab et personligt tilpasset look ved at bygge dit eget smarte lysskinnesæt i den form, du ønsker. 

Sådan bygger du dit eget skræddersyede lysskinnesæt

For at bruge denne guide skal du starte med at tænke stort. Find ud af, hvad formen på din lysskinne skal være, og hvor strømudtaget er i dit loft (eller på din væg). Tilføj derefter de komponenter, du skal bruge, til din kurv.

Vælg form og farve

Formen og farven afgør, hvad du har brug for. Tænk på ledningernes placering, og på om du vil installere din lysskinne på loftet eller væggen.

Tilføj komponenterne

Under hver form finder du en liste over de dele, du skal bruge (skinner, strømforsyning og stik). Tilføj dem til din kurv sammen med ekstra skinner, hvis du vil forlænge lysskinnens længde.

Tilføj lamper

Vælg mellem pendler, spots, lysrør og lysbjælker. Antallet du kan tilføje afhænger af din lysskinnes længde og lampernes samlede wattforbrug.

Vælg formen

Du kan skabe enhver form, du vil, men her er de mest almindelige konfigurationer. Find en form, der fungerer i dit rum, se hvilke komponenter du har brug for, og lav derefter dit eget skræddersyede lysskinnesæt.

Skal det være endnu større? Brug et lige stik til at forbinde flere skinner til enhver konfiguration.

Lige lysskinner

Loft: Strømforsyning i enden af lysskinnen

Loft: Strømforsyning i midten af lysskinnen

Væg: Strømforsyning i enden af lysskinnen

L-formet skinnebelysning

Loft: Strømforsyning i enden af lysskinnen

Loft: Strømforsyning i enden af lysskinnen

Væg: Strømforsyning i enden af lysskinnen

Væg: Strømforsyning i enden af lysskinnen

Loft: Strømforsyning i midten af lysskinnen

Loft: Strømforsyning i midten af lysskinnen

U-formet lysskinne

U-form - Loft: Strømforsyning i enden af lysskinnen

U-form - Loft: Strømforsyning i enden af lysskinnen

U-form - Loft: Strømforsyning i midten af lysskinnen

Andre lysskinneformer

T-form - Loft: Strømforsyning i enden af lysskinnen

Lige - Væg til loft: Strømforsyning i væggen

Lige - Loft til væg: Strømforsyning tilsluttet i loftet

V-form - Loft: Strømforsyning i enden af lysskinnen

Vælg lysskinner

Antallet og typen af lysskinner, du skal bruge til dit skræddersyede lysskinnesæt afhænger af to ting: 1) den tilgængelige plads på skinnerne og 2) lampernes samlede wattforbrug, som kan gå op til 100 W. Vælg de lamper, du ønsker, og læg derefter deres længde (glem ikke at tage stik og strømforsyningsenheder med i regnestykket!) og wattforbrug sammen for at se, hvilke der passer til din konfiguration.

Sort

Perifo cylinderspot

Perifo cylinderspot

969,00 kr.

Perifo cylinderpendel

Perifo cylinderpendel

1.199,00 kr.

Kun hos Philips-hue.com
Perifo lysbjælke

Perifo lysbjælke

1.499,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

Kun hos Philips-hue.com
Perifo gradient lysrør kompakt

Perifo gradient lysrør kompakt

1.499,00 kr.

Kun hos Philips-hue.com
Perifo gradient lysrør L

Perifo gradient lysrør L

2.249,00 kr.

Hvid

Perifo cylinderspot

Perifo cylinderspot

969,00 kr.

Perifo cylinderpendel

Perifo cylinderpendel

1.199,00 kr.

Kun hos Philips-hue.com
Perifo lysbjælke

Perifo lysbjælke

1.499,00 kr.

Kun hos Philips-hue.com
Perifo gradient lysrør kompakt

Perifo gradient lysrør kompakt

1.499,00 kr.

Kun få tilbage på lager

Kun hos Philips-hue.com
Perifo gradient lysrør L

Perifo gradient lysrør L

2.249,00 kr.

Spørgsmål og svar

Er lysskinner gode til et køkken?

Hvor skal jeg installere et lysskinnesæt?

Er der færdiglavede Philips Hue lysskinnesæt?

Kan Perifo lysskinner dæmpes?

Hvordan finder jeg ud af, hvor mange skinner og stik jeg skal bruge?

Hvilke former kan jeg skabe med Perifo lysskinner?

Skal jeg bruge en Hue Bridge, hvis jeg vil have Perifo lysskinner?

Hvordan tilsluttes Perifo lysskinnen til strøm?

Hvor kan jeg installere Perifo lysskinner?

Hvor kan jeg placere strømforsyningen til Perifo lysskinnen?

Kan jeg bruge andre Philips Hue lamper med Perifo lysskiner?

Kan jeg montere strømforsyningen til loftet på væggen eller strømforsyningen til væggen på loftet?

Kan jeg lave en Perifo opsætning, der har flere strømforsyninger, så jeg kan forsyne mere end 100 W lys?

Kan jeg udvide et Perifo lysskinnesæt ved at tilføje flere lamper eller skinner?

Kan jeg lave en loft-til-væg-opsætning med Perifo lysskinnen?

Optager stik plads på skinnen?

Hvor skal jeg placere strømforsyningen i en T-formet skinnebelysningsopsætning?

Kræver det fleksible stik nogen installation, eller kan jeg klikke det ind i skinnerne?

Udforsk Philips Hue lysskinner

Se lysskinnesæt

Ønsker du en standardform? Gennemse vores færdiglavede lysskinnesæt.

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Hvad er lysskinner?

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