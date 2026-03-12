Runner med 4 spots, hvid + Dimmer switch + 4 White GU10 spots
Pakkeprisen er 1.362,54 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.513,93 kr.
Pakkeprisen er 1.362,54 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.513,93 kr.
Tilbud
Varen er ikke længere tilgængelig
Om Runner med 4 spots, hvid + Dimmer switch + 4 White GU10 spots
Få perfekt belysning med Philips Runner med 4 spots i hvid, inklusive en Hue Dimmer switch og intelligente Hue White GU10 spots. Elegant og alsidig.
- Øjeblikkelig trådløs lysdæmpning
- Kan styres med Bluetooth og Hue Bridge
- Indholder Hue pærer og en Philips lampe
- Indholder en Dimmer switch
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874589
Produktoplysninger
- Lofts- & vægspots Runner lofts-/vægspot, 4x
- 1
- Hue White GU10 - spots - 2-pak
- 2
- Hue Dimmer switch
- 1