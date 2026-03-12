Få perfekt belysning med Philips Runner med 4 spots i hvid, inklusive en Hue Dimmer switch og intelligente Hue White GU10 spots. Elegant og alsidig.

Øjeblikkelig trådløs lysdæmpning

Kan styres med Bluetooth og Hue Bridge

Indholder Hue pærer og en Philips lampe

Indholder en Dimmer switch