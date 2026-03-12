Runner med 4 spots, hvid + Dimmer switch + 4 White GU10 spots

Tilbud
Nærbillede af forsiden af Runner med 4 spots, hvid + Dimmer switch + 4 White GU10 spots
Varen er ikke længere tilgængelig

Om Runner med 4 spots, hvid + Dimmer switch + 4 White GU10 spots

Få perfekt belysning med Philips Runner med 4 spots i hvid, inklusive en Hue Dimmer switch og intelligente Hue White GU10 spots. Elegant og alsidig.

  • Øjeblikkelig trådløs lysdæmpning
  • Kan styres med Bluetooth og Hue Bridge
  • Indholder Hue pærer og en Philips lampe
  • Indholder en Dimmer switch
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay