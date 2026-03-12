Bundle: 3 x Secure kontaktsensorer + 1 x Motion sensor + Bridge

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På lager
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Om Bundle: 3 x Secure kontaktsensorer + 1 x Motion sensor + Bridge

Hold øje med, hvad der sker derhjemme med tre kontaktsensorer, en bevægelsessensor og en Hue Bridge. Indstil dine sensorer til at sende notifikationer til din mobil - og vælg en handling fra Sikkerhedscenteret i Philips Hue appen.

  • Bridge medfølger
  • Tre Secure kontaktsensorer
  • En indendørssensor
  • Styr med Philips Hue appen
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