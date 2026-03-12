Bundle: 3 x Secure kontaktsensorer + 1 x Motion sensor + Bridge
Nuværende pris er 1.766,00 kr.
Nuværende pris er 1.766,00 kr.
På lager
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Om Bundle: 3 x Secure kontaktsensorer + 1 x Motion sensor + Bridge
Hold øje med, hvad der sker derhjemme med tre kontaktsensorer, en bevægelsessensor og en Hue Bridge. Indstil dine sensorer til at sende notifikationer til din mobil - og vælg en handling fra Sikkerhedscenteret i Philips Hue appen.
- Bridge medfølger
- Tre Secure kontaktsensorer
- En indendørssensor
- Styr med Philips Hue appen
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871359
Produktoplysninger
- Hue Secure kontaktsensor
- 1
- Hue Secure kontaktsensor
- 1
- Hue Motion sensor
- 1
- Hue Bridge
- 1