Hold øje med, hvad der sker derhjemme med fire kontaktsensorer, to bevægelsessensor og en Hue Bridge. Indstil dine sensorer til at sende notifikationer til din mobil - og vælg en handling fra Sikkerhedscenteret i Philips Hue appen.

Bridge medfølger

Fire Secure kontaktsensorer

To indendørssensorer

Styr med Philips Hue appen