Nærbillede af forsiden af Pære Sort pendelophæng

Sort pendelophæng

Lightguide pærer er designet til at blive vist, og dette matchende sorte pendelophæng er den perfekte måde at gøre det på. Med en metalholder og stofledning kan du give ethvert rum et moderne touch og en farvestrålende belysning.

Produkt højdepunkter

  • Lavet til Lightguide pærer
  • Fås i sort eller hvid
  • Brug med G125 & ST72 filament bulbs
  • Højdejustering
Matchende pendelophæng

Matchende pendelophæng

Sæt et minimalistisk præg på ethvert område i dit hjem med disse pendelophæng, der er designet specielt til Lightguide pærer (sælges separat). Ledningen fås i sort eller hvid og har en metalholder, der perfekt skjuler fatningen – så den passer ind i din indretning. Hæng en enkelt pendelophæng fra loftet for at få et subtilt look, eller sæt flere sammen, så de ikke er til at komme udenom.

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Sort

  • Materiale

    Aluminium

Garanti

Emballagemål og -vægt

Emballageoplysninger

Effekt

Produktmål og -vægt

Service

Hvad er understøttet

Andet

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

