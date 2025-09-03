Matchende pendelophæng

Sæt et minimalistisk præg på ethvert område i dit hjem med disse pendelophæng, der er designet specielt til Lightguide pærer (sælges separat). Ledningen fås i sort eller hvid og har en metalholder, der perfekt skjuler fatningen – så den passer ind i din indretning. Hæng en enkelt pendelophæng fra loftet for at få et subtilt look, eller sæt flere sammen, så de ikke er til at komme udenom.