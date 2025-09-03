Support
Nærbillede af forsiden af Tryghed Secure 2K kablet kamera med bordholder

Secure 2K kablet kamera med bordholder

Beskyt dit indendørsområde med Hue Secure 2K kamera med bordholder i sort. Få skarp 2K-opløsning til tydelige optagelser dag og nat. Dens kompakte design smelter problemfrit ind i hjemmet. Intelligent bevægelsesregistrering og tovejslyd holder dig forbundet når som helst og hvor som helst. Når der registreres bevægelse, skifter dine Hue lamper til alarmtilstand og lyser dit hjem op for at give ekstra sikkerhed.

Type

Farve

variant.group.resolution

Produkt højdepunkter

  • Problemfri integration med Philips Hue lyskilder
  • Få advarsler, når der registreres bevægelse
  • 2K-video gør alle detaljer tydelige
  • Stilfuld og kompakt bordholder medfølger
Se alle produktspecifikationer
Find en produktmanual

Populære produkter

Flash sale -25%
Motion sensor

Hue

Motion sensor
Trådløs installation
Batteridrevet
Automatiserer dit lys
Kan placeres hvor som helst

339,00 kr.

Flash sale -25%
Tap dial switch

Hue

Tap dial switch
Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening

379,00 kr.

Flash sale -25%
Secure kontaktsensor

Hue

Secure kontaktsensor
Trådløs installation
Automatiserer dit lys
Lang batterilevetid
Monteres på døre og vinduer

529,00 kr.

Flash sale -25%
Secure anti-drop kabel

Hue

Secure anti-drop kabel
Kompatibel med alle Secure kameraer
Fremstillet af materialer af høj kvalitet
Gør uønsket fjernelse vanskeligere
Anbefales til kameraer installeret over 2 m

119,00 kr.

Flash sale -25%
Secure kamera på batteri

Hue

Secure kamera på batteri
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Batteridrevet
Vægbeslag medfølger

1.349,00 kr.

Flash sale -25%
Secure kablet kamera

Hue

Secure kablet kamera
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Kan sættes i stikkontakten
Vægbeslag medfølger

1.129,00 kr.

Flash sale -25%
Secure lav volts kabel 3 m

Hue

Secure lav volts kabel 3 m
Lavet til Secure kameraer
Tilsluttes til Lav volt systemet
Forlængerkabel
3 m lang

229,00 kr.

Bridge Pro

Hue

Bridge Pro
Understøtter 150+ lyskilder og 50+ tilbehør
Understøtter Hue Sync og MotionAware™
Lås op for styring af hele hjemmet
Avanceret kryptering med Zigbee Trust Center
Få det hele med Philips Hue Bridge

Få det hele med Philips Hue Bridge

En bridge giver dig den fulde pakke af sikkerhedsfunktioner til det intelligente hjem: lyskilde- og lydalarmer, automatisering af efterligning af tilstedeværelse og muligheden for at udvide opsætning af dit hjems sikkerhed – eller intelligent belysning.

Overvåg dit hjem

Overvåg dit hjem

Modtag meddelelser direkte på din mobilenhed, hver gang dit sikkerhedskamera registrerer bevægelse. Opret aktivitets- eller pakkezoner for at blive advaret, afhængigt af, hvad der udløser bevægelsen, såsom en person, et dyr, et køretøj eller en pakke.

Få det til at se ud, som om du er hjemme

Få det til at se ud, som om du er hjemme

Brug dit sikkerhedskamera med automatisering af efterligning af tilstedeværelse og tovejstalefunktion for at give dit hjem et lag af sikkerhed – og få ro i sindet under processen.

Specifikationer

Emballagemål og -vægt

  • EAN/UPC – produkt

    8721103045737

  • Nettovægt

    700,9 g

  • Bruttovægt

    1.083,8 g

  • Højde

    140 mm

  • Længde

    219 mm

  • Bredde

    176 mm

  • Materialenummer (12NC)

    929004258404

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Kameraet

Hvad er understøttet

Andet

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay