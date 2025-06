IP44 – vejrbestandig

Denne Philips udendørslampe er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og er blevet testet grundigt for at sikre, at den er vandafvisende. Dens IP44-klassificering betyder, at den er blevet certificeret til at tilbyde indtrængningsbeskyttelse mod støv og vandsprøjt – perfekt til almindelig udendørsbrug.