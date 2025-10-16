Tilmeld dig nyhedsbrevet og shop Black Friday tilbud før alle andre.
- Fri fragt over 500 kr.
- 30 dages gratis retur
- 2 års garanti
Få tidlig adgang
Tilmeld dig nyhedsbrevet, så giver vi dig besked, når din eksklusive adgang til udsalget starter!
Tilbud på intelligent belysning
Forvandl dit hjem med tilbud på intelligent belysning til Black Friday!
Uanset om du sætter stemningen til filmaftenen, lyser dit arbejdsområde op eller skaber en hyggelig stemning i soveværelset, har vi samlet den ultimative kollektion af produkter – til uovertrufne priser.
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.