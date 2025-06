· Denne kampagne er gyldig, så længe lager haves. Når produkterne er udsolgt, slutter kampagnen automatisk.

· Rabatkoden skal bruges ved checkout på www.philips-hue.com/da-dk for at få rabatten. Rabatten gælder for maksimalt 25 produkter pr. ordre.

· Denne rabatkode kan ikke kombineres med andre tilbud eller andre rabatkoder på www.philips-hue.com/da-dk.

· Denne rabatkode gælder for alle produkter købt på philips-hue.com/da-dk undtagen Hue Play light tube, Hue Play gradient lightstrip (alle størrelser og strømkabel), Philips Hue Play HDMI sync box og nye produkter.

· I tilfælde af returnering af en del af ordren, vil den forholdsmæssige rabatværdi, hvor det er muligt, blive fratrukket det refunderede beløb.

· Dette tilbud gælder med forbehold for lagerbeholdningen, og ethvert køb er underlagt de gældende Philips Hue vilkår og salgsbetingelser.

· Signify Danmark A/S forbeholder sig til enhver tid retten til at annullere et tilbud eller til at ændre disse vilkår og betingelser ved at genudgive dem.