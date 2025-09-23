Support
Op til 25% rabat på LED-lys til alle rum

Forny dit hjem med vores kampagne på belysning og sikkerhed til hjemmet

Spar op til 25%

Spar 15%, når du mikser og matcher to eller flere udsalgsvarer – eller vælg en Bridge som det ene produkt, og spar 25% i stedet.

25% rabat med en Hue Bridge

Tilføj en Hue Bridge til din ordre, og spar 25% på alle udsalgsvarer i din kurv.

Og få adgang til alle funktionerne!

20% rabat med Bridge!
Bridge

Hue

Bridge

Understøtter 50 lyskilder, 12 stk. tilbehør
Understøtter Hue Sync
Giver mulighed for integration af lys og sikkerhed
Avanceret kryptering

449,00 kr.

Forestil dig dit hjem på ny med Hue!

Shop fra vores udsalg på belysning og sikkerhed til hjemmet.

En stue med adskillige Philips Hue lamper, der giver en varm og hyggelig belysning.

Mere end bare et rum

Forvandl dit hus til et hjem og skab den hyggeligste stue, man kan forestille sig, med et udvalg af stilfulde lamper. Eller gør filmaftenen magisk med fordybende lys, der ser ud til at strømme ud fra skærmen.

Køb lamper til stuen
Et soveværelse med Hue bord- og gulvlamper på hver side af sengen.

Sov som aldrig før

Dæmp lyset for at gøre det nemmere at slappe af inden sengetid, og vågn op, og føl dig udhvilet med lys, der tænder automatisk om morgenen. Brug levende farver og tilpassede belysningsscener til at skabe den rette stemning til enhver lejlighed.

Køb lamper til soveværelset
Et køkken hvor bordpladen er oplyst med klart hvidt lys.

Dit drømmekøkken

Lys hver en centimeter af dit køkken op med fleksible LED-strips, som du kan styre med stemmekommandoer - ideelt, når du har travlt med at skrælle, hakke eller tage noget lækkert ud af ovnen!

Køb lamper til køkkenet

Alt om kampagnen

Hvornår starter kampagnen på lys og sikkerhed til hjemmet?

Hvilke produkter er inkluderet i kampagnen?

Hvordan kan jeg holde mig opdateret med Philips Hue tilbud og -kampagner?

Vilkår og betingelser

• Denne kampagne er gyldig indtil kl. 23:59 den 12. oktober 2025.

• Læg to (2) eller flere udsalgsvarer i din kurv, og få 15% rabat på den samlede pris på de kvalificerede kampagneprodukter. Hvis en Hue Bridge er et af de udsalgsprodukter, du har lagt i kurven, får du 25% rabat på den samlede pris på de kvalificerede kampagneprodukter.

•  Rabatten fratrækkes den samlede pris på de kvalificerede kampagneprodukter i kurven ved kassen.

• Dette tilbud gælder med forbehold for lagerbeholdningen, og ethvert køb er underlagt de gældende Philips Hue vilkår og salgsbetingelser.

• I tilfælde af returnering af en ordre, hvor det er muligt, vil den forholdsmæssige rabatværdi blive fratrukket fra tilbagebetalingsbeløbet. · Denne kampagne kan ikke kombineres med andre tilbud på www.philips-hue.com.

•  Signify Danmark A/S forbeholder sig til enhver tid retten til at annullere et tilbud eller til at ændre disse vilkår og betingelser ved at genudgive dem.

