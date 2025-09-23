Forny dit hjem med vores kampagne på belysning og sikkerhed til hjemmet
Spar op til 25%
Spar 15%, når du mikser og matcher to eller flere udsalgsvarer – eller vælg en Bridge som det ene produkt, og spar 25% i stedet.
25% rabat med en Hue Bridge
Tilføj en Hue Bridge til din ordre, og spar 25% på alle udsalgsvarer i din kurv.
Og få adgang til alle funktionerne!
Hue
Bridge
449,00 kr.
Forestil dig dit hjem på ny med Hue!
Shop fra vores udsalg på belysning og sikkerhed til hjemmet.
Mere end bare et rum
Forvandl dit hus til et hjem og skab den hyggeligste stue, man kan forestille sig, med et udvalg af stilfulde lamper. Eller gør filmaftenen magisk med fordybende lys, der ser ud til at strømme ud fra skærmen.
Sov som aldrig før
Dæmp lyset for at gøre det nemmere at slappe af inden sengetid, og vågn op, og føl dig udhvilet med lys, der tænder automatisk om morgenen. Brug levende farver og tilpassede belysningsscener til at skabe den rette stemning til enhver lejlighed.
Dit drømmekøkken
Lys hver en centimeter af dit køkken op med fleksible LED-strips, som du kan styre med stemmekommandoer - ideelt, når du har travlt med at skrælle, hakke eller tage noget lækkert ud af ovnen!
Alt om kampagnen
Hvornår starter kampagnen på lys og sikkerhed til hjemmet?
Hvilke produkter er inkluderet i kampagnen?
Hvordan kan jeg holde mig opdateret med Philips Hue tilbud og -kampagner?
Vilkår og betingelser
• Denne kampagne er gyldig indtil kl. 23:59 den 12. oktober 2025.
• Læg to (2) eller flere udsalgsvarer i din kurv, og få 15% rabat på den samlede pris på de kvalificerede kampagneprodukter. Hvis en Hue Bridge er et af de udsalgsprodukter, du har lagt i kurven, får du 25% rabat på den samlede pris på de kvalificerede kampagneprodukter.
• Rabatten fratrækkes den samlede pris på de kvalificerede kampagneprodukter i kurven ved kassen.
• Dette tilbud gælder med forbehold for lagerbeholdningen, og ethvert køb er underlagt de gældende Philips Hue vilkår og salgsbetingelser.
• I tilfælde af returnering af en ordre, hvor det er muligt, vil den forholdsmæssige rabatværdi blive fratrukket fra tilbagebetalingsbeløbet. · Denne kampagne kan ikke kombineres med andre tilbud på www.philips-hue.com.
• Signify Danmark A/S forbeholder sig til enhver tid retten til at annullere et tilbud eller til at ændre disse vilkår og betingelser ved at genudgive dem.
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.