• Denne kampagne er gyldig indtil kl. 23:59 den 12. oktober 2025.

• Læg to (2) eller flere udsalgsvarer i din kurv, og få 15% rabat på den samlede pris på de kvalificerede kampagneprodukter. Hvis en Hue Bridge er et af de udsalgsprodukter, du har lagt i kurven, får du 25% rabat på den samlede pris på de kvalificerede kampagneprodukter.

• Rabatten fratrækkes den samlede pris på de kvalificerede kampagneprodukter i kurven ved kassen.

• Dette tilbud gælder med forbehold for lagerbeholdningen, og ethvert køb er underlagt de gældende Philips Hue vilkår og salgsbetingelser.

• I tilfælde af returnering af en ordre, hvor det er muligt, vil den forholdsmæssige rabatværdi blive fratrukket fra tilbagebetalingsbeløbet. · Denne kampagne kan ikke kombineres med andre tilbud på www.philips-hue.com.

• Signify Danmark A/S forbeholder sig til enhver tid retten til at annullere et tilbud eller til at ændre disse vilkår og betingelser ved at genudgive dem.

Læs om returneringsprocessen