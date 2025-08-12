Denne rabatkode er gyldig til og med d. 27. august 2025.

Rabatten tilføjes ved kassen på www.philips-hue.com/da-dk for maksimalt 20 produkter.

Denne rabatkode kan ikke bruges i forbindelse med andre tilbud på philips-hue.com/da-dk og kan ikke kombineres med andre rabatkoder.

Denne rabatkode gælder for alle produkter købt på www.philips-hue.com/da-dk. Lightguide pærer, Tap dial switch, Perifo, Datura, Twilight, Play wall washer og Dymera er ekskluderet fra dette tilbud.

I tilfælde af at rabatkoden benyttes på en ordre, der senere returneres, vil den forholdsmæssige rabatværdi, hvor det er muligt, blive fratrukket tilbagebetalingsbeløbet.

Brugen af denne rabatkode gælder med forbehold for lagerbeholdningen.

Bekræft din e-mailadresse i din indbakke, og modtag en rabatkode inden for 1 time. Behandlingstiden kan variere.

Signify Danmark A/S forbeholder sig til enhver tid retten til at annullere en rabatkode eller til at ændre disse Vilkår og betingelser ved at genudgive dem.