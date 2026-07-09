- Dette tilbud gælder kun udvalgte outlet- og restlagerprodukter og er gyldigt, så længe kampagnebeholdningen rækker.
- Rabatten fratrækkes direkte den produktpris, der vises på outlet-siden.
- Dette tilbud:
a. afhænger af lagerstatus.
b. kan ikke kombineres med andre tilbud i Hue Shoppen.
c. er med forbehold for pris- og/eller produktændringer samt stave-, tryk- og opsætningsfejl.
- Signify Danmark A/S forbeholder sig til enhver tid retten til at annullere et tilbud eller til at ændre disse vilkår og betingelser ved at genudgive dem.
Tilbud
Still loftslampe
Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Hue Lysdæmperkontakt medfølger
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nuværende pris er 749,50 kr., oprindelig pris er 1.499,00 kr.
Tilbud
Outdoor lightstrip 5 meter
1 x 5 meter lightstrip
Hvidt og farvet lys
Strømforsyningsenhed medfølger
Intelligent lysstyring med Hue Bridge*
Nuværende pris er 899,50 kr., oprindelig pris er 1.799,00 kr.
Tilbud
Startsæt: 3 x GU10 spots + Smart button
Hvidt og farvet lys
Op til 400 lumen
Styr lyset med en Smart button
Philips Hue Bridge medfølger
Nuværende pris er 724,50 kr., oprindelig pris er 1.449,00 kr.
Tilbud
Still loftslampe
Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Hue Lysdæmperkontakt medfølger
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nuværende pris er 749,50 kr., oprindelig pris er 1.499,00 kr.
Tilbud
Buckram med fire spots
GU10 LED pære medfølger
Bluetooth-betjening via app
Dimmer switch medfølger
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nuværende pris er 824,50 kr., oprindelig pris er 1.649,00 kr.
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