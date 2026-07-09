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En stue oplyst med et udvalg af Philips Hue smartlamper, der promoverer Last Chance-udsalget.

Outlet for belysningsprodukter

Køb udvalgte Philips Hue intelligente pærer, lamper og tilbehør til særlige priser. Udforsk førsteklasses intelligent belysning til en attraktiv pris med nye tilbud, der tilføjes løbende.

En stue oplyst med et udvalg af Philips Hue smartlamper, der promoverer Last Chance-udsalget.

Outlet for belysningsprodukter

Køb udvalgte Philips Hue intelligente pærer, lamper og tilbehør til særlige priser. Udforsk førsteklasses intelligent belysning til en attraktiv pris med nye tilbud, der tilføjes løbende.

5 produkter
Tilbud
Nærbillede af forsiden af Still loftslampe

Still loftslampe

Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Hue Lysdæmperkontakt medfølger
Tilføj Hue Bridge for at få mere
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Nærbillede af forsiden af Outdoor lightstrip 5 meter

Outdoor lightstrip 5 meter

1 x 5 meter lightstrip
Hvidt og farvet lys
Strømforsyningsenhed medfølger
Intelligent lysstyring med Hue Bridge*
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Nærbillede af forsiden af Startsæt: 3 x GU10 spots + Smart button

Startsæt: 3 x GU10 spots + Smart button

Hvidt og farvet lys
Op til 400 lumen
Styr lyset med en Smart button
Philips Hue Bridge medfølger
Tilbud
Nærbillede af forsiden af Still loftslampe

Still loftslampe

Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Hue Lysdæmperkontakt medfølger
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Tilbud
Nærbillede af forsiden af Buckram med fire spots

Buckram med fire spots

GU10 LED pære medfølger
Bluetooth-betjening via app
Dimmer switch medfølger
Tilføj Hue Bridge for at få mere
1-5 af 5

Guide til vores belysningsprodukter

Hvilke produkter er inkluderet i Philips Hue outlettet?

Hvor ofte opdateres Philips Hue outlet-produkterne?

Kan jeg finde intelligente lamper og tilbehør på denne outlet-side med begrænset lager?

Er Philips Hue-produkterne på outlet-siden dækket af garanti?

Vilkår og betingelser

  1. Dette tilbud gælder kun udvalgte outlet- og restlagerprodukter og er gyldigt, så længe kampagnebeholdningen rækker.
  2. Rabatten fratrækkes direkte den produktpris, der vises på outlet-siden.
  3. Dette tilbud:
        a. afhænger af lagerstatus.
        b. kan ikke kombineres med andre tilbud i Hue Shoppen.
        c. er med forbehold for pris- og/eller produktændringer samt stave-, tryk- og opsætningsfejl.
  4. Signify Danmark A/S forbeholder sig til enhver tid retten til at annullere et tilbud eller til at ændre disse vilkår og betingelser ved at genudgive dem.
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