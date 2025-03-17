Virksomheden bag Philips Hue, Signify, er stolte over at samarbejde med Mercedes-AMG Petronas F1 team. Vores innovationer inden for belysning er essentielle for opfyldelsen af vores mål om at blive et af verdens mest bæredygtige sportshold.

Disse fremskridt forbedrer førernes og holdmedlemmernes velvære og giver samtidig fans en fantastisk oplevelse, uanset om de overværer løbet fra tribunerne eller derhjemme i sofaen. Vi er forbundet med en fælles passion for teknologi og innovation, hvilket ikke kun er tydeligt i vores belysningsprodukter, men også i hvordan de forbedrer den samlede oplevelse.