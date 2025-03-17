Et spændende samarbejde med
Et samarbejde, der forener det bedste ved intelligent belysning med det bedste F1-hold.
Banebrydende lys, drevet af ambitioner.
Virksomheden bag Philips Hue, Signify, er stolte over at samarbejde med Mercedes-AMG Petronas F1 team. Vores innovationer inden for belysning er essentielle for opfyldelsen af vores mål om at blive et af verdens mest bæredygtige sportshold.
Disse fremskridt forbedrer førernes og holdmedlemmernes velvære og giver samtidig fans en fantastisk oplevelse, uanset om de overværer løbet fra tribunerne eller derhjemme i sofaen. Vi er forbundet med en fælles passion for teknologi og innovation, hvilket ikke kun er tydeligt i vores belysningsprodukter, men også i hvordan de forbedrer den samlede oplevelse.
Find genialitet i hvert sekund
I hvert eneste sving, i hvert eneste øjeblik. Dette er vores forpligtelse. Uanset hvilket Philips Hue produkt, der er tale om vil alle produkter yde den højeste kvalitet og tilpasse sig efter dine behov.
Fra stemning til sikkerhed og underholdning - vi hjælper dig med at bygge det intelligente hjem, du har drømt om. Ikke kun for nu, men også for fremtiden.
Et synkroniseret hold
Vores teams samarbejder om hver eneste detalje for at bringe ydeevnen til din stue gennem et af vores favorit produkter: HDMI sync box 8K. Denne enhed omdanner et simpelt løb til en oplevelse, der føles, som om du er tilskuer til selve løbet.
Når først du oplever F1 synkroniseret med dit lys, vil din måde at nyde underholdning på ændre sig for altid.
Mærk kraften af at have fuld kontrol
Spørgsmål & svar
Få hjælp
Vi hjælper altid gerne! Hvis du har brug for mere support, så tjek flere spørgsmål og svar eller kontakt os.
