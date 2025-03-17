Support
Logoer til Signify og Mercedes

Et spændende samarbejde med
Mercedes - AMG PETRONAS F1
Team

Et samarbejde, der forener det bedste ved intelligent belysning med det bedste F1-hold.

Banebrydende lys, drevet af ambitioner.

Virksomheden bag Philips Hue, Signify, er stolte over at samarbejde med Mercedes-AMG Petronas F1 team. Vores innovationer inden for belysning er essentielle for opfyldelsen af vores mål om at blive et af verdens mest bæredygtige sportshold.

Disse fremskridt forbedrer førernes og holdmedlemmernes velvære og giver samtidig fans en fantastisk oplevelse, uanset om de overværer løbet fra tribunerne eller derhjemme i sofaen. Vi er forbundet med en fælles passion for teknologi og innovation, hvilket ikke kun er tydeligt i vores belysningsprodukter, men også i hvordan de forbedrer den samlede oplevelse.

F1-køreren George Russell sidder på en beige sofa i en stue med blød, varm belysning.

Find genialitet i hvert sekund

I hvert eneste sving, i hvert eneste øjeblik. Dette er vores forpligtelse. Uanset hvilket Philips Hue produkt, der er tale om vil alle produkter yde den højeste kvalitet og tilpasse sig efter dine behov.

Fra stemning til sikkerhed og underholdning - vi hjælper dig med at bygge det intelligente hjem, du har drømt om. Ikke kun for nu, men også for fremtiden.

En HDMI sync box 8K på en TV-konsol i et rum med blå underholdningsbelysning.

Et synkroniseret hold

Vores teams samarbejder om hver eneste detalje for at bringe ydeevnen til din stue gennem et af vores favorit produkter: HDMI sync box 8K. Denne enhed omdanner et simpelt løb til en oplevelse, der føles, som om du er tilskuer til selve løbet.

Når først du oplever F1 synkroniseret med dit lys, vil din måde at nyde underholdning på ændre sig for altid.

Mærk kraften af at have fuld kontrol

F1-kører George Russell sidder på en sofa og holder en fjernbetjening til et videospil i et rum med lyserød belysning.

Forbedre din raceroplevelse

Udforsk mere

Spørgsmål & svar

Hvem er Signify?

Hvordan er Philips involveret i Signify?

Hvorfor samarbejder Signify og Mercedes?

Hvordan vil Signify hjælpe holdet med at vinde Formel 1?

Hvordan vil dette partnerskab påvirke seerne derhjemme?

amazon-wireless

Få hjælp

Vi hjælper altid gerne! Hvis du har brug for mere support, så tjek flere spørgsmål og svar eller kontakt os.

Besøg Support

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay