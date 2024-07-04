Kan man klippe LED strips over?

1. Sådan bøjes en LED strip direkte

Det nemmeste er at bøje din LED strip direkte, men det er vigtigt kun at bøje den ved klippelinjerne, så du undgår at beskadige LED strippen. Klippelinjerne på Philips Hue lightstrips er tydeligt markeret for at gøre det nemmere.

2. Brug et samlestik til at bøje en LED strip 90 grader

Hvis du vil bøje din LED strip omkring et vinkelret hjørne, f.eks. langs hjørnet på en arbejdsflade eller langs en trappelinje, er det bedst at bruge et hjørnestik. Hjørnestik er L-formede og giver dig mulighed for nemt at forbinde to stykker LED strips. De giver en bedre finish i forhold til at forsøge at bøje LED strips direkte rundt om vinkelrette hjørner.