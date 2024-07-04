En af de største fordele ved LED strips er deres tilpasningsevne. Ved at klippe dine LED strips over, kan du uden problemer få lys rundt om hjørnerne. Uanset om du ønsker ekstra belysning på dit køkkenbord, eller om du ønsker baggrundsbelysning til dit TV, kan LED stripsene klippes til, så de passer til dine behov og monteringsstedet.
Kan man klippe LED strips over?
Sådan klipper du LED strips over
Selvom LED strips kan tilpasses, er det vigtigt at klippe dem over det rigtige sted for at sikre, at de fortsat fungerer. LED strips består af flere individuelle dele. Klippelinjerne markerer slutningen af en del og begyndelsen på en anden. Du bør derfor kun klippe langs disse linjer, som normalt er placeret mellem kobberprikkerne.
Her skal LED strips klippes over
Når blot du klipper langs de markerede klippelinjer, vil dine LED strips – inklusive visse Philips Hue lightstrips – fortsætte med at fungere, når de er klippet over. Mange oplever problemer med deres LED strips, hvis de klipper uden for disse linjer. Klippelinjerne er også det sikreste sted at klippe LED strips, da kredsløbene her er lukkede.
Kan Philips Hue lightstrips klippes over?
Vil du genbruge det afklippede stykke af en Philips Hue lightstrip? Intet problem – især med Philips Hue lightstrip V4, som kommer med et samlestik, der gør det muligt at genbruge afklippede dele til andre Philips Hue lightstrips. Dette betyder, at de overskydende dele ikke går til spilde, og at du kan tilpasse placeringen af dine LED strips yderligere.
Sådan bøjes en LED strip
LED strips er udviklet, så de er nemme at bøje. Hvis du vil bøje dine LED strips omkring overflader eller bagved dit TV eller din computerskærm, er der to muligheder for at gøre det på en effektiv måde.
1. Sådan bøjes en LED strip direkte
Det nemmeste er at bøje din LED strip direkte, men det er vigtigt kun at bøje den ved klippelinjerne, så du undgår at beskadige LED strippen. Klippelinjerne på Philips Hue lightstrips er tydeligt markeret for at gøre det nemmere.
2. Brug et samlestik til at bøje en LED strip 90 grader
Hvis du vil bøje din LED strip omkring et vinkelret hjørne, f.eks. langs hjørnet på en arbejdsflade eller langs en trappelinje, er det bedst at bruge et hjørnestik. Hjørnestik er L-formede og giver dig mulighed for nemt at forbinde to stykker LED strips. De giver en bedre finish i forhold til at forsøge at bøje LED strips direkte rundt om vinkelrette hjørner.
Oplev forskellige Philips Hue lightstrips, der er bøjelige og kan klippes over.