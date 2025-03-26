Support
Idéer til lys i køkkenet: Tre intelligent pendler oplyser et køkken

Idéer til lys i køkkenet

1. april 2025

Giv dit køkken lidt kulør med lidt intelligent belysning fra Philips Hue! Dit køkken er et af de mest fleksible rum i din bolig, og det bør belysningen i dit køkken også være!  Uanset om du skal lave mad, slappe af eller underholde andre, så få mest muligt ud af dit køkken med vores indretnings tips, praktiske tips og forslag til lamper til køkkenet.  

Det rigtige lys, der matcher ethvert køkkendesign

Idéer til lys til moderne køkkener

Uanset hvilken stil, du har i dit køkken, vil den rigtige intelligente belysning hjælpe med at fremhæve alle dets unikke designdetaljer.

Lysskinner i køkkenet giver rummet et moderne strejf. Lysskinner i enten sort eller hvid kan matche de rene linjer fra skabe og bordplader. De er en fantastisk måde til at skabe et moderne look, samtidig med at de tilbyder total alsidighed, der giver dig mulighed for at få lys, lige hvor du har brug for det.

Philips Hue Perifo lysskinner med pendler oplyser et køkken.

Lysskinner som Philips Hue Perifo kan tilpasses 100%, så det er dig, der er belysningsdesigneren! Vælg de skinnelængder, du skal bruge, find dem, der passer, og monter dem i køkkenloftet eller på væggene. Det modulopbyggede design betyder, at du kan lave en skinne, der passer til målene i dit køkken, og føre dem over arbejdsområder, borde og køkkenøer. Eller skab et designelement ved at lave en firkantet, rektangulær, L- eller U-formet skinne og montere den i midten af dit rum.

Når skinnen er installeret, skal du bare vælge Perifo lamper og anbringe lamperne et vilkårligt sted på skinnen. Brug spotlamper til at rette lyset til områder, hvor du arbejder, eller til at fremhæve billeder. Slanke pendler er ideelle til over borde eller køkkenøer, og lysbjælker kan oplyse længere bordplader.

Hvis du virkelig vil give de tomme overflader kulør og få de slanke linjer til at skille sig ud, bør du overveje at føre fleksible LED-strips ind under køkkenskabe, langs soklen eller skabe over køkkenbordene. De er fleksible og kan bøjes, formes og skæres til, så de passer ind i alle kroge eller hjørner. Indstil dem til skarpt hvidt lys for at forberede måltider og varme toner eller farvetoner for at skabe en indbydende stemning for dine gæster.

Et elegant køkken oplyst med hvidt, intelligent lys ved hjælp af pendler og LED-strips under skabene

Idéer til lys til traditionelle køkkener

Uanset om dit køkken har en charmerende bondegårdsstemning, et klassisk hvidt køkken eller et rustikt middelhavsdesign, så kan en intelligent belysning fremhæve alle dets unikke træk og få det til at føles endnu mere traditionelt, samtidig med at det indeholder alle de praktiske fordele ved intelligent belysning.

En populær idé til traditionel køkkenbelysning er lysekroner eller væglamper. Giv det lidt ekstra klassisk retrostil ved at montere belysning med en mere traditionel pære som f.eks. Hue kertepærer og Filament kertepærer. Hvis du vil have et ægte strejf af vintage-elegance, der passer til dit køkken, kan du udskifte dine eksisterende pærer med et udvalg af Filament pærer.  Intelligente Filament LED-pærer forener det bedste fra to verdener: De er lige så effektive som almindelige LED-pærer og lige så stilfulde som Edison-glødepærer med deres glødende indre spiral. Disse intelligente pærer kan dæmpes fra stærkt dagslys til svagt nattelys og giver dig mulighed for at fylde dit køkken med det helt rigtige niveau af varmt lys, hvor du har brug for det. Vælg den mellem den populære Edison-form, Globe, Standard og kerten, så hele dit køkken får det hel rigtige look.

Hvis dit køkken har antikke skabe eller træhylder, hvorfor så ikke gøre dem til en iøjnefaldende funktion ved at fylde dem med lys? Før LED-strips langs hylderne, for at fremvise dine køkkenting, dit dyrebare porcelæn eller dine kobbergryder og -pander!

Et hyggeligt køkkenbord fremhævet med Hue pærer, der lyser i varm hvid

Den perfekte belysning til køkkener i alle størrelser

Idéer til lys til små køkkener

Den rette balance af lys i køkkenet hjælper virkelig rummet til at fremstå mindre trange og rodede, samtidig med at det optimerer dets funktionalitet. Tænk på de forskellige aktiviteter, der foregår i hver del af rummet, og overvej, om du har brug for at installere mere lys i de områder. En optimal mængde lys vil få dit køkken til at føles større, især hvis der mangler naturligt lys.

Hvis der er lavt til loftet i dit køkken, kan du fordele lyset jævnt på en praktisk måde ved at installere indbygget lys i rækker. De flugter med loftet og er ikke i vejen, når du går rundt i køkkenet. Få det til at se ud, som om der er højere til loftet i dit køkken, ved at føre LED-strips rundt langs kanterne samt over skabe og hylder. Disse LED-strips kaster lys op og ned ad væggene og får køkkenet til at virke større. De kan også give inddirekte lys, til at fremhæve elementer på væggen, f.eks. billeder eller pyntegenstande.

Hvis dine pærer ikke allerede er på det anbefalede maksimum for dine lamper, skal du købe kraftigere pærer. Ofte føles små rum trange på grund af utilstrækkelig belysning. Intelligente Philips Hue pærer er justerbare og kan give både klart og varmt hvidt lys eller endda farver efter eget valg.

Et kraftigt oplyst køkken med LED-strips

Idéer til lys til store køkkener

Hvis du er så heldig at have et stort køkken, er det en god mulighed for at eksperimentere med en række loftslamper i køkkenet. Overvej igen de aktiviteter, du normalt laver i de forskellige dele af køkkenet, og overvej, hvor meget lys der er behov for, og hvilke slags lamper, der passer bedst til dig.

Lysskinner, som Perifo, er en fuldt tilpasselig løsning, der er ideel til større køkkener. Skinnen er designet til at blive brugt med en række forskellige lamper, herunder spotlamper, pendler og lysbjælker. Overvej et firkantet skinnedesign, der dækker hele loftet, og klik lamperne på plads, alt efter hvordan du vil oplyse rummet. En række justerbare pendler i forskellige længder over køkkenbordet, rækker med spotlamper vinklet mod arbejdsfladerne og en række lysbjælker til at oplyse store gulvarealer.

Hvis du har et stort område, hvor du tilbereder maden, eller en køkkenø med behov for optimal spredning af kraftigt lys, er paneler som f.eks. Datura et godt valg. Det slanke og rammeløse design fås i en række forskellige former, der subtilt komplimenterer dit køkken uden at være påtrængende. Datura paneler er perfekte til større områder, fordi de kaster et spredt lys nedad og giver samtidig en baggrundsbelysning med en cirkel af lys hen over loftet. Hvert panel kan endda indstilles til to forskellige farver samtidigt! 

Lys til alle dele af dit køkken

Idéer til lys over køkkenvasken

Det er ikke alle, der er lige vilde med at vaske op, men det bliver i det mindste nemmere, når din køkkenvask er lyst godt op. Det bedste valg af loftslamper til køkkenet er indbygningsspots eller spotlamper rettet mod vasken. Indbygningsspots er ikke i vejen og er ideelle til at give et bestemt område en kraftig lyskegle. Undgå lys, der skinner bag dig, hvis det skal være hovedkilden til lys – du har ikke lyst til at kaste skygger over opvasken, når du tager opvasken. 

En loftslampe i køkkenet i form af en pendel, der kaster et varmt skær over et køkkenbord

Idéer til lys over spisebordet

Spisebordet bruges til alle de sjove ting - måltider, socialt samvær eller mindeværdige arrangementer som f.eks. fødselsdage. Det kræver naturligvis også en særlig belysning! Det oplagte valg til spisebordet er en pendel monteret direkte ovenover. Dette er den perfekte mulighed for at gøre lyset til en del af køkkenet. Overvej en pendel med en længere ledning, så lampeskærmen er cirka 50 centimeter fra bordpladen. En stor skærm er en iøjnefaldende designdetalje og sørger også for masser af lys på bordet. Få måltiderne til at føles ekstra hyggelige ved at placere en bordlampe i midten af ​​bordet. Den flytbare Hue Go bordlampe er elegant designet og passer perfekt til ethvert måltid. Desuden slipper du for ledninger, der hænger ind over tallerkner eller under stolene. Du skal blot fjerne lampen fra dens opladningsbase, placere den, hvor du vil, og indstille den til en hvilken som helst farve for at genskabe stemningen på din yndlingsrestaurant.

Idéer til lys over køkkenøer

Hvis dit køkken er hjertet i dit hjem, så er køkkenøen hjertet i dit køkken! Som rummets midtpunkt er din køkkenø mere end bare en overflade til tilberedning af mad - det er også et sted, hvor man spiser, hygger sig og slapper af på alle tidspunkter af dagen.

Som et virkelig multifunktionelt rum fortjener det virkelig multifunktionelle lamper. Klart arbejdslys vil gøre det nemmere at skære grønsager, glasere en kage eller læse en opskrift. Og når du skal sidde ned og smage dine mesterlige retter, så kan du vælge bløde, farverige toner og skabe en afslappet middagsstemning for familie og venner.

Gør køkkenets midtpunkt endnu mere effektfuldt ved at vælge pendler til køkkenøen. Idéer, som du kan overveje, kan være antallet af pendellamper over køkkenbordet, deres ledningers længde, hvordan du arrangerer dem eller lampeskærmens type. Du kan overveje antallet af pendler, du hænger over køkkenbordet, længden af ledninger, hvordan du arrangerer dem, eller lampeskærmens type. Philips Hue Flourish pendlen, med sit iøjnefaldende globusdesign, giver et kraftigt, diffust lys til rummet og et strejf af elegant design. Hvis din køkkenø er lang, kan du overveje at hænge flere Flourish pendler over køkkenøen - en for hver anden meter.

Hvis du allerede har pendler installeret, kan du nemt opgradere deres pærer til dæmpbare farvekompatible intelligente Hue pærer. Vi har et stort udvalg af pærer til lamper i enhver størrelse og stil. Hvis dine nuværende pendler har gennemsigtige skærme, kan du overveje Filament Edison pærer og få et traditionelt look. Vælg den perfekte lysstyrke med en smuk, orangefarvet glød til madlavning eller romantisk bistrostemning.

Tilbage til alle artikler
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay