Idéer til lys i køkkenet

Hvis dit køkken er hjertet i dit hjem, så er køkkenøen hjertet i dit køkken! Som rummets midtpunkt er din køkkenø mere end bare en overflade til tilberedning af mad - det er også et sted, hvor man spiser, hygger sig og slapper af på alle tidspunkter af dagen.
Som et virkelig multifunktionelt rum fortjener det virkelig multifunktionelle lamper. Klart arbejdslys vil gøre det nemmere at skære grønsager, glasere en kage eller læse en opskrift. Og når du skal sidde ned og smage dine mesterlige retter, så kan du vælge bløde, farverige toner og skabe en afslappet middagsstemning for familie og venner.
Gør køkkenets midtpunkt endnu mere effektfuldt ved at vælge pendler til køkkenøen. Idéer, som du kan overveje, kan være antallet af pendellamper over køkkenbordet, deres ledningers længde, hvordan du arrangerer dem eller lampeskærmens type. Du kan overveje antallet af pendler, du hænger over køkkenbordet, længden af ledninger, hvordan du arrangerer dem, eller lampeskærmens type. Philips Hue Flourish pendlen, med sit iøjnefaldende globusdesign, giver et kraftigt, diffust lys til rummet og et strejf af elegant design. Hvis din køkkenø er lang, kan du overveje at hænge flere Flourish pendler over køkkenøen - en for hver anden meter.
Hvis du allerede har pendler installeret, kan du nemt opgradere deres pærer til dæmpbare farvekompatible intelligente Hue pærer. Vi har et stort udvalg af pærer til lamper i enhver størrelse og stil. Hvis dine nuværende pendler har gennemsigtige skærme, kan du overveje Filament Edison pærer og få et traditionelt look. Vælg den perfekte lysstyrke med en smuk, orangefarvet glød til madlavning eller romantisk bistrostemning.