Idéer til lys i køkkenet

Lysskinner som Philips Hue Perifo kan tilpasses 100%, så det er dig, der er belysningsdesigneren! Vælg de skinnelængder, du skal bruge, find dem, der passer, og monter dem i køkkenloftet eller på væggene. Det modulopbyggede design betyder, at du kan lave en skinne, der passer til målene i dit køkken, og føre dem over arbejdsområder, borde og køkkenøer. Eller skab et designelement ved at lave en firkantet, rektangulær, L- eller U-formet skinne og montere den i midten af dit rum.

Når skinnen er installeret, skal du bare vælge Perifo lamper og anbringe lamperne et vilkårligt sted på skinnen. Brug spotlamper til at rette lyset til områder, hvor du arbejder, eller til at fremhæve billeder. Slanke pendler er ideelle til over borde eller køkkenøer, og lysbjælker kan oplyse længere bordplader.

Hvis du virkelig vil give de tomme overflader kulør og få de slanke linjer til at skille sig ud, bør du overveje at føre fleksible LED-strips ind under køkkenskabe, langs soklen eller skabe over køkkenbordene. De er fleksible og kan bøjes, formes og skæres til, så de passer ind i alle kroge eller hjørner. Indstil dem til skarpt hvidt lys for at forberede måltider og varme toner eller farvetoner for at skabe en indbydende stemning for dine gæster.