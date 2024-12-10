Sådan opgraderer du til Hue Bridge Pro

Opgraderer du til Hue Bridge Pro? Denne guide gennemgår alt, hvad du behøver at vide om at migrere fra din nuværende Hue Bridge til den nye Hue Bridge Pro.

Kom godt i gang med din nye Hue Bridge Pro

Klar til at komme i gang med din nye Hue Bridge Pro? Følg blot trinnene i linket for at fuldføre din onboarding og frigøre dens fulde potentiale.

Kom godt i gang med migrering

Når du har installeret din Hue Bridge Pro via Hue appen, bliver du bedt om at overføre indhold fra din eksisterende Hue Bridge. Du kan vælge at migrere med det samme eller udsætte den, hvis du ikke har tid, eller hvis dit system endnu ikke er forberedt til migrering, fordi det ikke opfylder visse betingelser. De fleste af dine enheder og konfigurationer overføres automatisk, dog gælder der visse undtagelser.

Migrering af flere Hue Bridges

Snart vil du kunne migrere indholdet fra flere Hue Bridges til din Hue Bridge Pro. I øjeblikket understøtter systemet kun automatisk migrering af én Hue Bridge. Afhængigt af din situation kan du vælge at beholde dine ekstra Hue Bridges, som de er (de vil ikke blive påvirket), indtil dette bliver tilgængeligt, eller du kan vælge manuelt at flytte deres indhold og enheder til din Hue Bridge Pro. Din Hue Bridge Pro vil fortsat være funktionsdygtig uanset hvad, og du kan stadig nyde dens nye funktioner som MotionAwareTM.

Hvad bliver automatisk migreret?

Enheder

Hue lys, plugs, kontakter, sensorer, kameraer, dørklokker og ringklokker (skal være tændt, inden for rækkevidde og have den nyeste softwareversion).

Friends of Hue enheder: Indstillingerne migreres, men du skal tilføje dem manuelt igen (dvs. lys, kontakter, plugs osv., der ikke er produceret af Philips Hue).

SmartLink enheder: Understøttes ikke på Hue Bridge Pro.

Konfigurationer

Enhedsnavne og indstillinger

Rum og zoner

Scener

Automatiseringer

Tilbehørets adfærd

Underholdningsindstillinger

Sikkerhedsindstillinger

App-specifikke præferencer (f.eks. widgets, fotobaserede scener, sorteringsrækkefølge)

Konfiguration af tredjepartsapps: Apps kræver en genopretning af forbindelsen til Hue Bridge (kontakt Support for den pågældende tredjepartsapp, hvis du støder på problemer).

Integrationer og kompatibilitet

Spotify: Migrerer automatisk.

Apple HomeKit: Det vil kun være muligt at genoprette forbindelsen via Matter i Hue Bridge Pro

Synkroniser apps til TV/PC: Konfigurationen migreres automatisk.

Hvad du skal vide før migrering:

Én konto og ét hjem: Begge Hue Bridges skal være forbundet til samme konto og hjem og have den nyeste softwareversion.

Appbrug: Hold Hue appen åben og din telefon ulåst under migreringen, især i de første 1-2 minutter. Migreringsprocessen forventes at tage cirka op til 30 minutter, afhængigt af størrelsen på din Hue opsætning.

Lys: Tændes for at bekræfte, at migreringen er fuldført.

Enhedskontrol: Begrænset funktionalitet og enheder vil ikke være tilgængelige under migreringen.

Sikkerhedssystem: Vil blive deaktiveret under migreringen. Genaktiver manuelt bagefter.

Undgå: Brug af andre Hue apps eller tredjepartsintegrationer under migrering.

Privatliv

Ved at starte overførslen accepterer du, at dine Hue Bridge oplysninger overføres via Hue cloud migreringstjenesten i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik. Hue cloud migreringstjenesten er en sikker cloudtjeneste, der er placeret i Europa.

Dine personoplysninger vil blive behandlet med det formål at migrere dine Hue Bridge data til en ny Hue Bridge Pro. De typer af personoplysninger, der behandles, omfatter: brugsdata, enhedsdata, konfigurationer, integrationer, omtrentlige placeringsdata (hvis brugeren har aktiveret tjenester eller funktioner, der gør brug af dem).

For mere information om dine rettigheder til privatliv eller hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger, kan du besøge vores Privatlivspolitik.





Fejlfinding af migrering

Forstyrrelser (f.eks. strøm- eller internetafbrydelse): Appen vil guide dig gennem gendannelsestrinnene. Om nødvendigt, nulstil din Hue Bridge Pro til fabriksindstillingerne og tag den i brug igen.

Manglende enheder: Tilslut dem manuelt igen efter migrering (alle indstillinger vil også blive migreret)

Ingen migreringsmulighed: Sørg for, at begge Hue Bridges befinder sig i det samme Hue hjem.

Trin efter migrering

Gammel Hue Bridge: Når migreringen er bekræftet, skal du nulstille den til fabriksindstillingerne.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg fortryde migreringen?

Nej. Migrering er ensrettet fra Hue Bridge v2 til Hue Bridge Pro.

Kan jeg migrere senere?

Ja. Brug Hue appen: Indstillinger > Bridges.

Behøver jeg at være hjemme?

Anbefales til håndtering af eventuelle enhedsproblemer.

Er internet påkrævet?

Ja. Appen vil underrette dig om eventuelle forbindelsesproblemer.

Hvis du støder på problemer eller har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte vores kundesupportteam.