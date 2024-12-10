Hue Labs oplysninger

Efter 7 års test af nye funktioner er Hue Labs eksperimentet afsluttet! Mange formler er blevet forfremmet til indbyggede appfunktioner (med endnu mere funktionalitet!), så begynd at bruge dem.

Hvad sker der med Hue Labs?



Hue Labs var en testplatform, der hjalp os med at udvikle vores mest nyskabende ideer. Mange af disse ideer blev til formler, som så blev nogle af vores mest populære funktioner.



På grund af dens succes har vi flyttet meget af vores beta-test til appen – så der er ikke længere behov for en separat Hue Labs-platform. Du vil se "Beta" på funktioner, du kan prøve!



Hvad skal jeg gøre?



Du vil kunne få adgang til Hue Labs indtil juni 2024. Derefter vil automatiserede formler fortsætte med at køre, som de er, men du vil ikke være i stand til at redigere dem. Manuelt aktiverede formler kan erstattes af tilsvarende scener i scenegalleriet. Find alle formlerne og deres tilsvarende funktioner i tabellen nedenfor.

Spørgsmål og svar

Hvad er Hue Labs?

Hue Labs var en testplatform, hvor alle med et Philips Hue system kunne prøve prototyper af nye funktioner kaldet formler. Vi har indsamlet så meget feedback fra Hue Labs brugere, at de fleste formler nu er tilgængelige i Philips Hue appen – nogle med endnu bedre funktionalitet end før!

Hvad sker der med Hue Labs?

Hue Labs har altid været tænkt som et eksperiment. Det var et sted for os at udvikle nye funktioner, hvor vores brugere gav os feedback på vores mest nyskabende ideer. Mange af disse ideer var så populære, at vi nu har bygget dem direkte ind i appen.

Vi er færdige med at flytte meget af vores beta-test til selve appen, takket være Hue Labs' succes. Du kan nu prøve funktionerne i appen, så der er ikke længere behov for et separat Hue Labs fællesskab!

Er Hue Labs stadig tilgængelig?

Hue Labs lukker pr. juni 2024. Indtil da vil du kunne redigere alle installerede formler. Efter juni 2024 vil automatiserede formler fortsætte, som de er, men du vil ikke kunne redigere dem. Manuelt aktiverede formler vil ikke være tilgængelige, men du kan finde deres tilsvarende scener i scenegalleriet.

Hvordan sletter jeg mine eksisterende Hue Labs formler?

Gå til fanen Automatisering, og tryk på Hue Labs. Når du er inde på Hue Labs platformen, skal du trykke på Mine formler for at se og slette dine installerede formler.

Hvor kan jeg se, hvilke Hue Labs formler, der er en del af Philips Hue appen?

Tjek tabellen nedenfor for at se, hvilke Hue Labs formler der har tilsvarende funktioner i Philips Hue appen. Nogle formler fungerer ikke helt på samme måde som i Hue Labs – de har måske endda flere funktioner.

Vil mine eksisterende Hue Labs formler fortsætte med at fungere, efter at Hue Labs lukker?

Vi anbefaler at gå over til disse indbyggede funktioner, da de ofte har mere funktionalitet end formlerne. Vi tilføjer nogle flere, skitseret i tabellen nedenfor. Hvis du ikke kan se en formel på listen, har den muligvis ikke en tilsvarende funktion.

Hvorfor er nogle Hue Labs formler ikke en del af Philips Hue appen?

Hue Labs var en testplatform, hvor brugerne kunne afprøve prototyper af nye funktioner. Nogle formler passede ikke godt til appen. Du kan muligvis finde lignende funktioner i tredjepartsapps, der fungerer med Philips Hue.

Bliver flere Hue Labs formler en del af Philips Hue appen?

Det er planen! Mange Hue Labs formler har allerede tilsvarende funktioner i appen. Vi tilføjer nogle flere, skitseret i tabellen nedenfor. Hvis du ikke kan se en formel på listen, har den muligvis ikke en tilsvarende funktion.

Vil lukningen af Hue Labs påvirke resten af mit Philips Hue system?

Dit system vil fortsætte med at fungere normalt! Selv om du har installeret formler, vil dine lyskilder, kontakter, sensorer, automatiseringer, underholdningsområder, tredjepartsintegrationer og alle andre dele af dit system forblive uændrede.

Kan jeg stadig teste funktioner?

Ja – direkte i Philips Hue appen! Du vil se "Beta" ud for de funktioner, som vi tester i øjeblikket.

Hvorfor kan jeg ikke se en tilsvarende funktion til temperaturdashboardet?

Vi forstår frustrationen, og vi har gjort vores bedste for at sikre, at alle de mest populære funktioner er indbygget i appen. Nogle funktioner, såsom temperatursensorens dashboard, passede ikke til appen. Du kan stadig se temperaturen i tredjepartsapps som Apple Hjem og Google Home.

Referencevejledning til Hue Labs formel