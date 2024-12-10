Vejledning til Hue Secure kablet videovideodørklokke og Smart Chime

Hue Secure kablet videovideodørklokke og Smart Chime

Introduktion

Hue Secure kablet videovideodørklokke er designet til problemfri integration med dit Philips Hue økosystem og giver øget sikkerhed og bekvemmelighed ved din hoveddør. Denne artikel dækker alt, hvad du behøver at vide om opsætning, installation og brug af dit kablede Hue Secure kablet videovideodørklokke og Smart Chime.

Opsætning og installation

Opsætning af Hue Secure kablet videovideodørklokke

For at konfigurere din kablede Hue Secure videovideodørklokke skal du bruge Philips Hue appen til at scanne QR-koden på videovideodørklokkens ejerkort. Følg instruktionerne i appen for at tilslutte videovideovideodørklokken. Hvis du allerede ejer en Hue Bridge, kan du oprette forbindelse til den. Hvis ikke, vil videovideovideodørklokken stadig virke, men med begrænset funktionalitet. Med Hue lamper får du glæde af forbedrede funktioner, såsom lys, der tænder ved bevægelse. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din mobilenhed under opsætningen.

Installationskrav

Den kablede videodørklokke kræver eksisterende videodørklokkeforbindelse (lavspænding 12-24 V AC), en Wi-Fi-forbindelse (2,4 GHz) og eventuelt en Philips Hue Bridge for fuld funktionalitet og automatisering. De nødvendige værktøjer til installationen inkluderer en blyant, skruetrækker, boremaskine, 6 mm murbor, gummihammer eller hammer.

Montering af videovideovideodørklokken

Monter videovideovideodørklokken i nærheden af din indgang i en højde af cirka 1,4 meter for optimal bevægelsesdetektion. Kameraet er vejrbestandigt (IP54), hvilket gør det velegnet til udendørs brug. Hvis du vil bruge en stikadapter i stedet for din kabelforbundne transformer, skal du sørge for, at strømadapteren placeres indendørs. Videovideovideodørklokken kan også monteres i en vinkel ved hjælp af vinkelbeslaget for bedre udsyn.

Forlængelse af korte kabler

Hvis dine kabler fra væggen er for korte, kan de nemt forlænges ved hjælp forlængerkabel og samlemuffe. Instruktioner findes i vejledningen. Pas på ikke at lade dine eksisterende ledninger glide ind i væggen; bøj dem for at forhindre dem i at glide, og/eller tape dem sammen, når du har fjernet den tidligere videodørklokke.

Brug af rawplugs og afstandsstykker

Brug de medfølgende rawplugs til materialer som mursten og beton for en sikker og robust installation. Kontrollér, om der er ledninger inde i væggen, før du borer. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en autoriseret elektriker for at få hjælp.

Hvis overfladen ikke tillader, at videovideovideodørklokken placeres helt fladt på væggen, eller hvis du har brug for mere plads til ledninger og kabelforbindelser, anbefaler vi at bruge de medfølgende afstandsstykker, som nemt fastgøres til beslaget med tape for at skabe afstand mellem væggen og beslaget.

Kompatible transformere

Den kablede Hue videovideodørklokke er kun kompatibel med eksisterende videodørklokkesystemer, der leverer lavspænding på 12-24 VAC. Egnede transformere inkluderer den europæiske ABB Ltd. TM15/24 (transformer) og Zopule MYT240050 (stikadapter) og den amerikanske RING T57-0052 (transformer) og jiooyy AC-AC 24V 500 mA (stikadapter).

Strømforsyningsmuligheder

Hue Secure videovideovideodørklokken kan også få strøm fra en stikkontakt. Egnede adaptere omfatter den europæiske Zopule MYT240050 (stikadapter) og den amerikanske jiooyy AC-AC 24V 500 mA (stik).

Kompatibilitet og integration

Integration med Hue pærer

Hue Secure videovideovideodørklokken kan nemt integreres med dine nuværende Philips Hue lyskilder. Du kan konfigurere lyskilder til at blinke eller tænde automatisk, når nogen ringer på videovideodørklokken, eller der registreres bevægelse.

Smart home-integration

Den kablede Hue videovideodørklokke kan bruges med Alexa, Google Assistant og SmartThings til livevisning. Apple Home (og Home Secure Video) understøttes ikke.

Tilslutning af flere enheder

Du kan tilslutte flere Hue Smart Chimes til en videovideodørklokke, når en Hue Bridge er en del af din opsætning. Uden en Hue Bridge kan du forbinde én videovideodørklokke til én Smart Chime. På samme måde kan flere kablede Hue videovideodørklokker tilsluttes én Smart Chime, når en Bridge er en del af din opsætning.

Notifikationer og advarsler

Modtagelse af notifikationer

Når nogen ringer på døren, modtager du et videodørklokkeopkald eller en notifikation på din telefon via Hue appen. Hvis du har tilsluttet en Hue Smart Chime, kan du modtage lydalarmer. Du kan også bruge Hue lys til at advare med lyssignaler.

Alarmere med lyssignaler

At alarmere med lyssignaler er en unik Hue funktion, der giver dig mulighed for at blinke med én eller flere lamper i dit hjem, når der ringes på døren. Dette er nyttigt, når du ikke ønsker at blive forstyrret af lyden fra din Smart Chime, f.eks. når du arbejder, eller når familien sover.

Abonnementsplaner

Gratis prøveperiode på Secure abonnementsplaner

Hvert nyt Secure kamera eller hver ny kablet Secure videovideodørklokke leveres med en 30 dages gratis prøveperiode på Basic abonnementet. Prøveperioden starter, så snart videovideodørklokken er sat op, så du kan prøve alle de avancerede funktioner, der følger med et Secure abonnement.

Køb af Hue Secure abonnementer

Efter den gratis prøveperiode kan du vælge at købe et af Hue Secure abonnementerne for at fortsætte med at nyde godt af avancerede funktioner. Tilgængelige abonnementer:

Basic abonnement : Dette abonnement koster 299 kr. pr. kamera pr. år og inkluderer 30 dages videohistorik, avancerede funktioner såsom aktivitetszoner, videoklip og smarte alarmer.

: Dette abonnement koster 299 kr. pr. kamera pr. år og inkluderer 30 dages videohistorik, avancerede funktioner såsom aktivitetszoner, videoklip og smarte alarmer. Plus abonnement: Dette abonnement koster 749 kr. om året og dækker op til 10 kameraer. Det inkluderer 60 dages videohistorik, avancerede funktioner såsom aktivitetszoner, videoklip og smartere alarmer.

Tekniske specifikationer

Spændingskompatibilitet

Den kablede Hue videovideodørklokke er kun kompatibel med eksisterende videodørklokkesystemer, der leverer lavspænding på 12-24 VAC. Tilslutning til netspænding (220-240 V i Europa, 120 V i USA) er ikke mulig og vil medføre skader på produktet.

Kameraopløsning og synsfelt

Kameraets opløsning er 2K QHD i et 1:1-forhold (1984 x 1984 pixels), og synsfeltet er større end 180 grader, hvilket hjælper med at registrere pakker placeret i nærheden af døren og giver et godt overblik over, hvem der står foran din dør.

Night vision muligheder

Hue Secure videovideovideodørklokken tilbyder både infrarødt night vision og night vision i farver under dårlige lysforhold. For at aktivere night vision i farver skal du deaktivere nattilstanden (infrarødt syn).

Starlight Vision

Starlight Vision er en specifikation for billedsensorer, der er optimeret til at indfange lys selv på de mørkeste dage og/eller steder, hvilket sikrer klare billeder under dårlige lysforhold.

Overholdelse af EUs Ecodesign-forordning

Den kablede Hue videovideodørklokke er designet til at tilbyde bevægelsesdetektion døgnet rundt, både dag og nat, og kan konfigureres til at være aktiv eller inaktiv i overensstemmelse med EUs retningslinjer for Ecodesign.

Wi-Fi-rækkevidde

Vi anbefaler at placere den kablede Hue videovideodørklokke inden for 10 meters rækkevidde af din Wi-Fi-router i dit hjem.

Fejlfinding og vedligeholdelse

Nulstilling af videovideodørklokken

På bagsiden af det kablede Hue videovideodørklokke er der en nulstillingsknap. Skru forsigtigt sikkerhedsskruen løs, vip dørtrykket for at få adgang til nulstillingsknappen, og tryk forsigtigt på den, indtil dørtrykket bekræfter, at det nulstilles.

Rengøring af videovideodørklokke og Smart Chime

Brug en meget blød, fugtig klud til at rengøre videovideovideodørklokken og Smart Chimen. Undgå at bruge for meget kraft for at forhindre ridser.

LED-indikatorernes betydning

Lilla : Produktet er tilsluttet strøm og starter/starter op.

: Produktet er tilsluttet strøm og starter/starter op. Blå : Nulstillingsknappen er trykket ned.

: Nulstillingsknappen er trykket ned. Rød : Nulstillingsknappen trykkes ned i mere end 10 sekunder, hvilket indikerer en nulstilling til fabriksindstillingerne.

: Nulstillingsknappen trykkes ned i mere end 10 sekunder, hvilket indikerer en nulstilling til fabriksindstillingerne. Blinker rødt : Den kablede videovideodørklokke skal kontrolleres; tjek transformerens spændingsspecifikation.

: Den kablede videovideodørklokke skal kontrolleres; tjek transformerens spændingsspecifikation. Pulserer rødt : Den kablede Hue videovideodørklokke optager.

: Den kablede Hue videovideodørklokke optager. Pulserer grønt: Den kablede Hue videovideodørklokke opdateres.

Frakobling af eksisterende videodørklokke og Smart Chime (EU og NAM)

For EU: Frakobl den eksisterende videodørklokke ved at følge instruktionerne fra producenten af din videodørklokke. Skab et kontinuerligt kredsløb ved at forbinde ledningerne med den medfølgende samlemuffe. For NAM: Brug det medfølgende bypass-kabel til at afbryde den eksisterende videodørklokke og omgå den nuværende til den kablede Hue videodørklokke. Situationen kan dog variere, og i tvivlstilfælde bør du kontakte en autoriseret elektriker.

Transformerens kompatibilitet

For at bestemme den eksisterende spænding på videodørklokkesystemet skal du kontrollere specifikationerne på transformeren, og hvis du er i tvivl, skal du kontakte en autoriseret elektriker.

Opbevaring af videoklip

Hue Secure videoklip opbevares sikkert og end-to-end-krypteret i vores cloud-miljø, hvilket forhindrer uautoriseret adgang.

Monteringsflader

Hue videodørklokken kan monteres på de fleste overflader, men det anbefales ikke at montere det på metaloverflader, da dette kan forstyrre og forringe Wi-Fi-forbindelsen. Brug de medfølgende rawplugs til mursten og betonoverflader.

Smart Chimens funktioner

Smart Chimen kan slås fra via appen eller knappen på enheden. Den er designet til nemt at tilsluttes en stikkontakt, men bør ikke tilsluttes et forlængerkabel. Produktet er vedligeholdelsesfrit, og frontdækslet er fastmonteret. Alarmlyden på 87 dB er så kraftig, at den kan advare naboer og/eller skræmme indbrudstyve væk.

LED-farver på Smart Chimen

Konstant grønt (30 sekunder) : Strømmen er tændt.

: Strømmen er tændt. Blinker langsomt orange : Klar til at blive føjet til Hue opsætningen.

: Klar til at blive føjet til Hue opsætningen. Blinker hurtigt orange : I gang med at blive nulstillet til fabriksindstillingerne.

: I gang med at blive nulstillet til fabriksindstillingerne. Lyser konstant rødt (30 sekunder) : Produktet er på lydløs.

: Produktet er på lydløs. Konstant grønt: Produktets lyd er slået til.

MotionAware™-teknologi

MotionAware er en unik teknologi, der tænder lys, når der registreres bevægelse i et rum, uden at bruge en bevægelsessensor. Dette fungerer med en opsætning bestående af tre lyskilder og/eller Smart Chime eller flere.

Yderligere oplysninger om MultiChime

MultiChime gør det muligt at tilpasse farven og varigheden af lysblinkene, når der ringes på døren. Vi tilbyder nogle anbefalede forudindstillede farver, men du kan altid tilpasse dem til en hvilken som helst farve efter eget valg. Denne funktion er kun tilgængelig for farvekompatible lyskilder med betegnelsen "anbefalet".

For bedre synlighed anbefaler vi at vælge anbefalede farvekompatible lyskilder. Overvej at vælge få lamper i flere rum for at skabe balance, så de underliggende lysforhold ikke forstyrres for meget, samtidig med at du er sikker på, at du får øje på signalet, uanset hvor du befinder dig i huset.

Du kan også vælge, hvor mange gange lysene skal blinke, før de vender tilbage til deres tidligere tilstand, så du kan tilpasse signalet efter dine behov.

Konfiguration af Smart Chime og MultiChime

Du kan konfigurere forskellige lydstyrker for din Smart Chime via appens redigeringsskærm til din kablede videodørklokke. Dette gør det muligt at indstille op til 10 forskellige tidsintervaller, hver med en forskellig ringetone og lydstyrke for dine klokker.

På samme måde kan du konfigurere forskellige lysfarver til din MultiChime med lys via appen. Der kan indstilles op til 10 forskellige tidsintervaller, hver med en forskellig farve til dine lys.

Du behøver ikke altid have lyd- eller lyssignaler slået til, når der trykkes på den kablede videodørklokke. Det kan konfigureres, hvordan dine Smart Chimes og lyskilder skal fungere i løbet af dagen, herunder hvordan lyden kan slås fra, eller de kan deaktiveres. Du kan vælge at have lyd uden lys eller omvendt.

Nogle lys er angivet som "anbefalet" ved konfiguration af MultiChime, fordi de er farvekompatible, hvilket giver bedre kontrast i løbet af dagen. Ikke-anbefalede lys vil som standard altid blinke hvidt.

Lys, der deltager i MultiChime, vil altid blinke i et fast mønster mellem slukket og fuld lysstyrke.

Hvis du har flere spørgsmål eller har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte vores kundeserviceteam.