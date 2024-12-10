MotionAware™: Forvandl dine Hue lamper til bevægelsessensorer

Hvad er Hue MotionAware™?

MotionAwareTM er en innovativ funktion, der udelukkende er tilgængelig med Hue Bridge Pro. Den forvandler dine Philips Hue pærer til bevægelsessensorer ved at oprette et bevægelsesområde ved hjælp af 3 til 4 lamper i et rum. Denne funktion giver dig mulighed for at styre alle lys, når der registreres bevægelse, eller bruge den som en del af et sikkerhedssystem ved at sende advarsler, hvis der registreres bevægelse, udløse lysalarmer osv.

Hvordan fungerer Hue MotionAware™?

Philips Hue pærer kommunikerer med hinanden via Zigbee. MotionAwareTM måler udsving i trådløse Zigbee signaler, som opstår, når noget (som en person) passerer gennem dem. Denne teknologi gør det muligt for Philips Hue pærer at registrere bevægelse uden behov for yderligere sensorer, kameraer eller fysisk installation.

Opsætning af Hue MotionAwareTM

For at oprette et bevægelsesområde skal du have mindst tre kompatible lyskilder. Her er trinnene:

Vælg rum eller zone: Vælg det rum eller den zone, hvor du vil oprette et bevægelsesområde. Appen deaktiverer rum, der ikke har nok kompatible lyskilder. Vælg lyskilderne: Vælg blandt de tilgængelige og kompatible lyskilder. De valgte lys vil begynde at blinke for at sikre, at de korrekte lys er valgt. Sørg for at følge kriterierne vist i appen (også angivet nedenfor) for at opnå den bedste ydeevne. Kalibrer området: Forlad området og sørg for, at der ikke er nogen, inklusive kæledyr, til stede under scanningen og kalibreringen. Tilpas svaret: Bestem, hvad der sker, når der registreres bevægelse. Du kan styre lys, sende advarsler eller begge dele.

Vigtige overvejelser ved opsætning



Samme hjem, samme Hue Bridge : Alle lyskilder skal være tilsluttet den samme Hue Bridge.

: Alle lyskilder skal være tilsluttet den samme Hue Bridge. Antal lyskilder: Brug tre eller fire lyskilder til at oprette et område.

Brug tre eller fire lyskilder til at oprette et område. Placering : Vælg lys der dækker de områder, hvor der er mest aktivitet, såsom stier og døråbninger.

: Vælg lys der dækker de områder, hvor der er mest aktivitet, såsom stier og døråbninger. Afstand : Lysene bør være 1 til 7 meter fra hinanden for optimal ydeevne.

: Lysene bør være 1 til 7 meter fra hinanden for optimal ydeevne. Højde og form : Lys i varierende højder skaber et 3D-rum (ikke alle i lige linjer), der dækker området fra gulv til loft.

: Lys i varierende højder skaber et 3D-rum (ikke alle i lige linjer), der dækker området fra gulv til loft. Ingen vægge : Vægge mellem lyskilder kan forringe ydeevnen.

: Vægge mellem lyskilder kan forringe ydeevnen. Kun til indendørs brug : Zigbee signaler skal reflekteres fra omgivelserne, hvilket gør udendørs brug mindre effektiv.

: Zigbee signaler skal reflekteres fra omgivelserne, hvilket gør udendørs brug mindre effektiv. Tændt: Sørg for, at dine lys er tilsluttet strøm og tændt.

Tilpasning af MotionAwareTM

Du kan fuldt ud tilpasse funktionen af MotionAwareTM, ligesom fysiske Hue Motion sensorer og kameraer. Opret op til 10 tidsintervaller om dagen for at definere, hvad lyset skal gøre, når der registreres bevægelse. Hvis du midlertidigt vil forhindre MotionAwareTM i at aktivere lys, kan du deaktivere funktionen midlertidigt via menuen Indstillinger for bevægelsesområde.

Kun lysstyring

Vælg lys i op til 3 rum eller 1 zone for at styre og tilpasse reaktionen, når der registreres bevægelse i bevægelsesområdet. Det behøver ikke være de samme lyskilder/rum, som du valgte til registrering i de tidligere trin. Hvis du vil tilpasse det senere, kan det gøres i Hue appen ved at gå til Indstillinger > Enheder > Bevægelsesområder.

Send kun advarsler

Du kan konfigurere MotionAwareTM til at sende advarsler, når der registreres bevægelse, uden at styre lyset, og se en tidslinje over registrerede hændelser. Denne opsætning er ideel til sikkerhedsformål. For at få adgang til denne funktion skal du bruge et af vores Hue Secure abonnementer, hvis du allerede ejer et kamera. Alternativt kan du købe Motion Aware abonnementet for € 0,99 pr. måned eller € 9,99 pr. år. Begge muligheder inkluderer en 30-dages gratis prøveperiode.

Styr lyskilder og send advarsler

Kombiner funktionaliteten til styring af lys og afsendelse af advarsler for at få en omfattende sikkerhedsopsætning.

Gruppér med andre sensorer

MotionAwareTM kan integreres med Hue kameraer og bevægelsessensorer ved at oprette enhedsgrupper i Hue appen. Dette gør det muligt for alle dine enheder at arbejde problemfrit sammen og øge deres dækning.

Fejlfinding

Sørg for, at alt er tændt : Alle lys skal være tilsluttet strøm.

: Alle lys skal være tilsluttet strøm. Opdater softwaren : Sørg for, at din app, Hue Bridge og lyskilderne bruger de nyeste softwareversioner.

: Sørg for, at din app, Hue Bridge og lyskilderne bruger de nyeste softwareversioner. Tjek placeringen : Der må ikke være vægge mellem lysene, og de må ikke alle være placeret på en lige linje.

: Der må ikke være vægge mellem lysene, og de må ikke alle være placeret på en lige linje. Juster følsomhed : Rediger følsomheden for bevægelsesområdet, hvis det er nødvendigt. Øg den, hvis den tager for lang tid at registrere dig, efter du er kommet ind i et rum, eller sænk den, hvis den registrerer dig for tidligt eller fra tilstødende rum.

: Rediger følsomheden for bevægelsesområdet, hvis det er nødvendigt. Øg den, hvis den tager for lang tid at registrere dig, efter du er kommet ind i et rum, eller sænk den, hvis den registrerer dig for tidligt eller fra tilstødende rum. Gruppér enheder : Hvis du har bevægelsessensorer eller kameraer i samme rum, kan du overveje at oprette en enhedsgruppe, så de alle fungerer sammen.

: Hvis du har bevægelsessensorer eller kameraer i samme rum, kan du overveje at oprette en enhedsgruppe, så de alle fungerer sammen. Registrering af tilstødende rum eller etager : Hvis din bevægelsesområde registrerer personer i tilstødende rum eller på andre etager, kan du overveje at vælge lys, der er placeret længere væk fra vægge eller lofter, tilføje et fjerde lys (hvis du kun har tre) eller reducere bevægelsesfølsomheden i området.

: Hvis din bevægelsesområde registrerer personer i tilstødende rum eller på andre etager, kan du overveje at vælge lys, der er placeret længere væk fra vægge eller lofter, tilføje et fjerde lys (hvis du kun har tre) eller reducere bevægelsesfølsomheden i området. Registrering af kæledyr : Hvis du ikke ønsker, at bevægelsesområdet skal registrere dine kæledyr, kan du overveje at reducere følsomheden eller vælge lys i områder, hvor dit kæledyr ikke opholder sig så meget.

: Hvis du ikke ønsker, at bevægelsesområdet skal registrere dine kæledyr, kan du overveje at reducere følsomheden eller vælge lys i områder, hvor dit kæledyr ikke opholder sig så meget. Tidlig registrering : Hvis bevægelsesområdet registrerer dig for tidligt, inden du kommer ind i rummet, kan du overveje at vælge lys længere inde i rummet eller reducere bevægelsesfølsomheden.

: Hvis bevægelsesområdet registrerer dig for tidligt, inden du kommer ind i rummet, kan du overveje at vælge lys længere inde i rummet eller reducere bevægelsesfølsomheden. Forsinket registrering : Hvis bevægelsesområdet registrerer dig for sent, efter du kommer ind i rummet, kan du overveje at vælge lys tættere på indgangen eller øge bevægelsesfølsomheden.

: Hvis bevægelsesområdet registrerer dig for sent, efter du kommer ind i rummet, kan du overveje at vælge lys tættere på indgangen eller øge bevægelsesfølsomheden. Uoprettelige problemer: Hvis dit bevægelsesområde hævder, at det ikke fungerer eller er uopretteligt, betyder det, at der er et problem med lysene i det pågældende område. Sørg for, at de er tændt, og gem dit bevægelsesområde igen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan adskiller MotionAware sig fra andre bevægelsessensorteknologier?

Kameraer : I modsætning til kameraer optager MotionAware TM ikke video. Det er bedst til at registrere bevægelse i rum, hvor det er vanskeligt at placere et kamera, eller hvor det ikke er relevant/nødvendigt at få detaljeret indsigt i, hvad der sker.

: I modsætning til kameraer optager MotionAware ikke video. Det er bedst til at registrere bevægelse i rum, hvor det er vanskeligt at placere et kamera, eller hvor det ikke er relevant/nødvendigt at få detaljeret indsigt i, hvad der sker. PIR-sensorer : MotionAware TM bruger Zigbee signaler, mens PIR-sensorer registrerer infrarøde signaler. MotionAware TM er ideel til områder uden gennemgang eller rum med mange lyskilder.

: MotionAware bruger Zigbee signaler, mens PIR-sensorer registrerer infrarøde signaler. MotionAware er ideel til områder uden gennemgang eller rum med mange lyskilder. SpaceSense: Selvom MotionAwareTM ligner SpaceSense fra WiZ, bruger den Zigbee i stedet for Wi-Fi.

Kan MotionAwareTM registrere bevægelse bag objekter?

Ja, trådløse signaler kan passere gennem objekter, hvilket gør det muligt for MotionAwareTM at registrere bevægelse lettere bag møbler.

Kan MotionAware™ bruges med andre sensorer?

Ja, det kan integreres med Hue kameraer og bevægelsessensorer ved at oprette enhedsgrupper i Hue appen.

Hvad hvis jeg ikke ønsker, at lyset aktiveres på bestemte tidspunkter?

Du kan tilpasse tidsintervaller i Indstillinger for bevægelsesområde for at definere, hvornår lyset skal aktiveres.

Hvad hvis jeg ikke ønsker, at lyset aktiveres, når rummet allerede er lyst nok?

Selvom MotionAwareTM kompatible enheder ikke har dedikerede dagslyssensorer (som vores bevægelsessensorer og kameraer har), kan du stadig forhindre, at lyset aktiveres, hvis det ikke er mørkt endnu. For eksempel kan du sikre dig, at de kun aktiveres af et MotionArea mellem solnedgang og solopgang. Du kan justere dette via indstillingen for dagslysfølsomhed for hvert bevægelsesområde.

Bruger MotionAwareTM mere energi?

Det kan øge strømforbruget i standbytilstand med ca. 1%, men der er ingen målbar forskel, når lyset er tændt.

Kan MotionAware™ bruges til sikkerhed?

Ja, den kan integreres med Hue Secure systemet for at sende advarsler, når der registreres bevægelse. Disse funktioner kræver et Secure abonnement.

Hvorfor skal jeg mindst have tre lys?

Tre lys er det minimum, der kræves for at registrere bevægelse præcist og pålideligt.

Kan jeg bruge MotionAwareTM udendørs?

Selvom det er teknisk muligt, anbefales det ikke på grund af upålidelig ydeevne i store åbne rum.

Konklusion

MotionAwareTM er en effektiv funktion, der forbedrer funktionaliteten af dine Philips Hue pærer og giver både bekvemmelighed og sikkerhed. Ved at følge opsætningsvejledningen og tilpasse indstillingerne kan du oprette et effektivt og responsivt bevægelsesdetekteringssystem i dit hjem.

For yderligere assistance, kontakt venligst vores supportteam.