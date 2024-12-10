Philips Hue og Matter: Komplet opsætnings- og supportvejledning

Introduktion: To måder at konfigurere Hue med Matter på

Philips Hue understøtter Matter, den universelle standard for intelligente hjem, der gør det muligt for enheder fra forskellige producenter at arbejde problemfrit sammen. Du kan opsætte Hue pærer med Matter på to forskellige måder:

1. Med en Hue Bridge

Bedst for brugere med et eksisterende Hue økosystem eller dem, der ønsker adgang til avancerede funktioner og maksimal kompatibilitet.

2. Uden en Hue Bridge (direkte opsætning)

Ideel til brugere med nye Matter aktiverede Hue pærer og Essential pærer (som A60 modellen), der ønsker en enklere opsætning ved hjælp af platforme som Apple Home, Google Home eller Alexa.

 Mulighed 1: Opsætning ved hjælp af en Hue Bridge

Hvorfor bruge en Hue Bridge?

Understøtter alle Hue produkter , inklusive ældre pærer, der ikke understøtter Matter.

, inklusive ældre pærer, der ikke understøtter Matter. Aktiverer avancerede funktioner såsom: Gradient belysning Dynamiske scener Underholdningssynkronisering (med Hue Sync box)

såsom: Giver centraliseret styring via Hue appen ud over partner-apps i økosystemet

via Hue appen ud over partner-apps i økosystemet Fremtidssikring: Hue Bridge opdateres regelmæssigt for at understøtte nye standarder og funktioner, hvilket sikrer, at dit intelligente hjem forbliver kompatibelt med fremtidige teknologier

Hue Bridge opdateres regelmæssigt for at understøtte nye standarder og funktioner, hvilket sikrer, at dit intelligente hjem forbliver kompatibelt med fremtidige teknologier Hvis du allerede bruger Alexa, Google eller SmartThings til at styre dine Hue lamper, kan du få det bedste fra begge verdener (styring for flere administratorer og alle de avancerede styringsfunktioner, der allerede er udviklet sammen med disse partnere).

Opsætningsvejledning

Tilslut Hue Bridge og tænd den. Installer Hue appen, og følg instruktionerne for at tilføje din Hue Bridge og pærer Aktivér Matter integration: I Hue appen skal du gå til Indstillinger > Smart Home.

Vælg din platform (Apple, Google, Alexa), og følg tilknytningsvejledningen.

 Mulighed 2: Opsætning uden en Hue Bridge (direkte via Matter kompatible pærer)

Det skal du bruge

En Matter-kompatibel Hue lyskilde (med Matter logo på emballagen).

(med Matter logo på emballagen). En Matter styrings-hub, der understøtter Thread også kaldet "Thread border-router" (f.eks. Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2. generation, Amazon Echo 4. generation).

Opsætningsvejledning

Åbn appen til styring af dit intelligente hjem (Apple Home, Google Home, Alexa). Tilføj en ny enhed Scan QR-koden i installationsvejledningen (Matter QR-kode), eller indtast den 11-cifrede parringskode. Tænd pæren, og sørg for, at den er i parringstilstand (blinker eller nulstilles om nødvendigt). Tilpas pæren: Navngiv den, tildel den et rum, og test automatiseringer.

Tip: Hvis pæren tidligere var tilsluttet en Hue Bridge, skal du fjerne den fra Hue Bridgen, før du parrer den direkte via Matter.

Sammenligning af funktioner: Hue Bridge vs. direkte via Matter opsætning

Funktion Med Hue Bridge via Matter Direkte via Matter Fungerer med alle Hue pærer ✅ ❌ (kun Matter kompatible lys) Avancerede belysningseffekter ✅ ❌ Adaptiv belysning (Apple) ✅ ✅ Hue Entertainment-synkronisering ✅ ❌ Understøtter flere administratorer ✅ ✅ Understøtter Thread ❌ ✅ (hvis understøttet) Lokal styring (offline) ✅ ✅ (hvis Thread bruges)

 Økosystemspecifikke opsætningstips

Apple Home

Med Hue Bridge : Brug Hue appen til at tilknytte din Apple Home-konto.

: Brug Hue appen til at tilknytte din Apple Home-konto. Uden Hue Bridge: Scan Matter QR-koden i Apple Home-appen. Brugere af iOS 18+ behøver ikke en HomePod eller et Apple TV for at parre Matter enheder.

Google Home

Med Hue Bridge:

Understøttede styreenheder:

Højttalere: Google Home, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio

Skærme: Nest Hub (1. generation), Nest Hub (2. generation), Nest Hub Max

Wi-Fi-routere: Nest Wi-Fi Pro (Wi-Fi 6E)

Streamere: Google TV Streamer (4K)

Uden Hue Bridge:

Understøttede styreenheder : Nest Hub (2. generation), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google TV (4K).

: Nest Hub (2. generation), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google TV (4K). Opsætning: Brug Google Home-appen til at scanne QR-koden eller indtaste parringskoden.

Amazon Alexa

Med Hue Bridge:

Understøttede styreenheder: Echo Dot (2. generation og nyere), Echo Spot, Echo Show (alle generationer), Echo Hub, Echo Studio (1. og 2. generation), Echo Flex, Echo Plus (2. generation), Echo Input, Eero Pro 6E, Pro 6, 6+, 6, PoE 6, PoE gateway, Max 7

Uden Hue Bridge:

Understøttede styreenheder: Echo (4. generation), Echo Show 8+, Echo Hub, Echo Studio (1. og 2. generation), Eero Pro, 6, Max 7.

Opsætning: Brug Alexa-appen til at scanne QR-koden eller indtaste den manuelle parringskode.

️ Fejlfinding og tips

Almindelige problemer

Pæren reagerer ikke : Tjek strøm og Wi-Fi: Sørg for, at din telefon og Matter hubben er forbundet til det samme Wi-Fi-netværk. Genstart pæren, eller nulstil den. Opdater pærens firmware og apps

: Mistet QR-kode : Brug den manuelle parringskode , der er trykt på pæren.

: Tilføjelse til flere apps : Brug den originale app til at generere en ny Matter-opsætningskode for hver yderligere platform.

:

Nulstilling af en Matter pære

Se trinene til nulstilling af pæren her Sådan nulstilles Philips Hue pærer til fabriksindstillingerne | Philips Hue

 Om Matter via Thread

Thread er en strømbesparende mesh-netværksprotokol, der bruges af Matter.

er en strømbesparende mesh-netværksprotokol, der bruges af Matter. Nogle Hue pærer understøtter Thread, hvilket giver hurtigere svartider og lokal styring .

og . Kræver en Thread border-router , såsom: Apple HomePod Mini Google Nest Hub (2. generation) Amazon Echo (4. generation)

, såsom:

 Krav til operativsystemet

iOS : iOS 16+ (iOS 18+ fjerner behovet for en home hub).

: iOS 16+ (iOS 18+ fjerner behovet for en home hub). Android: Kompatibel med Android-versioner, der understøtter Hue appen og Matter.

Understøtter flere administratorer

Matter giver dig mulighed for at styre enheder fra flere økosystemer på samme tid. Sådan deler du en enhed:

Åbn den originale app, hvor enheden først blev tilføjet. Generer en ny opsætningskode. Brug den kode på en anden platform (f.eks. føj en Hue pære til både Apple Home og Google Home).

✅ Afsluttende bemærkninger

Uanset om du er nybegynder inden for intelligente hjem eller en erfaren bruger, tilbyder Philips Hue med Matter fleksibilitet:

Brug Hue Bridge for at få adgang til alle funktioner og understøttelse af ældre versioner.

for at få adgang til alle funktioner og understøttelse af ældre versioner. Brug Matter aktiverede pærer direkte for en strømlinet, hub-fri oplevelse.

Begge muligheder tilbyder sikker, pålidelig og fremtidssikret intelligent belysning.