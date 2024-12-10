Oplev live-sport på en helt ny måde med Hue Sports Live

Få stadionstemningen direkte ind i dit hjem. Med Sports Live nøjes dit Philips Hue lys ikke med at oplyse dit rum; det reagerer på hvert eneste højdepunkt i kampen. Kampstart, mål, røde og gule kort og meget mere vækkes til live i dit rum med levende belysningseffekter, der er designet til at øge spændingen ved hver kamp.

Hvad skal du bruge for at komme i gang med Sports Live?

For at få glæde af Sports Live skal du blot sikre dig, at du har en Hue Bridge eller Hue Bridge Pro samt mindst én farvet pære eller lampe installeret i det valgte rum eller zone til kampens effekter. Det er alt, hvad du behøver – intet andet kræves!

1. Gør dig klar, inden kampen starter

For at nyde hele Sports Live-oplevelsen, skal du sætte det op tidligt før kampstart eller under kampen.

Opsætningen tager omkring 5-10 minutter, så du har tid til at vælge dit rum, din belysningsstil og dine foretrukne kamp-indstillinger.

Sørg for, at du er logget ind på din Hue konto, da Sports Live skal forbinde til skyen for at levere realtidseffekter.

2. Vælg det perfekte rum til oplevelsen:

Sports Live udfolder sin magi kun i Rum og Zoner, der indeholder mindst én farvet pærer eller lampe; disse lyskilder leverer de dynamiske match-effekter.

Blandede belysningsopsætninger? Det er helt i orden – du behøver ikke et rum, der kun har farvede lamper. Du kan også bruge White og White ambiance lys, men de reagerer ikke på kampens begivenheder.

3. Aktivering af Sports Live er enkelt:

Hvis du er ny inden for underholdningsopsætninger:

Åbn Sync-fanen i Hue appen. Tryk på Kom i gang. Vælg Sports Live - Championship 2026 og følg trinene.

Hvis du allerede bruger Hue Sync eller andre underholdningsfunktioner:

Åbn Sync-fanen. Tryk på Hvad-knappen i nederste venstre hjørne. Tryk på den blå "+"-knap. Vælg Sports Live - Championship 2026.

Under opsætningen skal du:

Vælg dit yndlingshold (valgfrit, men hjælper appen med at tilpasse kampforslag)

Vælg det rum, hvor din belysningsoplevelse skal foregå

Vælg din foretrukne kampscene (du kan ændre scenen/lysstyrken senere under kampen)

4. Følg de kampe, du går op i

Vær på forkant ved at følge de kommende kampe. Når du følger en kamp, aktiveres Sports Live automatisk, så snart den starter, så du aldrig går glip af noget.

Appen sender ikke push-notifikationer, men du vil se kamp-påmindelser tydeligt på Hue appens forside.

5. Oplev dine lys reagere i realtid

Når kampen starter, bliver dine lys en dynamisk del af kampen:

Den valgte kampscene sætter stemningen

Særlige lyseffekter reagerer på dit holds op- og nedture

Dit rum fyldes med dynamiske effekter i realtid hele kampen igennem.

Hvordan lysene reagerer på vigtige kampøjeblikke:

Kampstart: grønt lys blinker i 5 sekunder.

Mål scoret: en 5-sekunders animation i det scorende holds farver.

Straffesparkskonkurrence: blåt lys blinker i 5 sekunder.

Gult kort: gult lys blinker i 5 sekunder.

Rødt kort: rødt lys blinker i 5 sekunder.

Andet gult kort (resulterer i rødt kort): rødt og gult lys blinker i 5 sekunder.

Pause slutter/ kamp genoptages: grønt lys blinker i 5 sekunder.

Ved sejr: en 15-sekunders animation i vindende holds farver.

Intelligent magi bag kulisserne

For at levere glidende visuelle effekter vil Sports Live midlertidigt skabe særlige scener i dit valgte rum.

Disse scener:

Oprettes automatisk ved kampens start

Fjernes automatisk, når kampen slutter

Bør ikke slettes eller redigeres manuelt, da det kan påvirke oplevelsen.

Hvis du forsøger at slette eller redigere en, vil Hue appen advare dig, så du altid har styringen.

Sådan kontrollerer du Sports Live

Mens funktionen er aktiv:

Tilbehør som Tap dial switch eller Dimmer switche kan ikke overstyre effekterne

For at slå Sports Live fra, brug: Stop -banneret på startskærmen, eller Sync-knappen i fanen Synkroniser.



Pause Og genoptag når som helst

Skal du bruge et øjeblik? Du kan stoppe Sports Live og genoptage, når du er klar.

Dine forsinkelsesindstillinger gemmes, men du skal muligvis tilpasse dem igen, alt efter hvilken livestream-kilde du bruger.

Sådan ser det ud i appen:

Afhængigt af kampens tidslinje tilpasser appen sig for at holde det klart:

Ingen igangværende kamp? Du vil se kommende kampe og en opfordring til at følge med

Starter kampen snart? Nedtællingen begynder

Er kampen i gang? Du ser den aktuelle kampstatus og kan aktivere Sports Live straks.

Har du en Hue Sync box? Du kan nyde Sports Live og Hue Sync samtidig ved at vælge forskellige lys til hver funktion.

Du kan nyde Sports Live og Hue Sync på samme tid, selvom nogle af dine lys er i begge opsætninger. Men Hue Sync har prioritet, så Sports Live virker ikke på lys, der er sat op til et Sync box underholdningsområde.

Når kun nogle lys overlapper, kan Sports Live starte, men appen vil give besked om, at Hue Sync er prioriteret for de delte lys.

Ved at tildele separate lys i appen til hver funktion får du det bedste ud af begge oplevelser uden afbrydelser.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor dukker mit Rum/Zone ikke op under opsætningen?

Det skal have mindst én farvekompatibelt pære eller lampe.

Hvorfor reagerer mine hvide lys ikke?

Sports Live-effekter kræver farvekompatible lys. I et rum eller en zone med både farvekompatible og White/White ambiance lys vil kun dine farvekompatible lys vise Sports Live-effekter.

Hvorfor reagerede mine lys pludselig?

Du har sandsynligvis abonneret på en kamp, der netop er startet.

Hvorfor kan jeg ikke skifte scene med min kontakt?

Når Sports Live er aktiv, kan tilbehør ikke bruges. For at ændre den scene, der er aktiv under Sports Live, skal du gå til Sync-fanen, vælge Sports Live og trykke på sceneknappen for at vælge en anden scene.

Hvorfor ser jeg scener opkaldt efter lande?

Disse er midlertidige Sports Live-scener, som automatisk fjernes efter kampen.

Hvorfor er mine Sports Live-effekter ikke synkroniseret med den live-kamp, jeg ser på mit TV?

Synkronisér kamptiden på din TV med kamptiden vist på Sync-fanen i Hue appen for at sikre, at dine Sports Live-effekter sker på det rigtige tidspunkt i kampen.

For at ændre forsinkelsen skal du gå til fanen Sync, vælge Sports Live og trykke på Forsink-knappen. Du kan kun bruge denne funktion, mens en kamp er i gang.

Hvorfor kan jeg ikke se flere kommende kampe?

Kun planlagte kampe vises i Hue appen. Fremtidige kampe vil blive vist, så snart de er bekræftet.

Hvordan ændrer jeg lysene, der viser Sports Live-effekter?

Gå til Sync-fanen, vælg Sports Live, og tryk på Hvor-knappen for at vælge hvilket rum eller hvilken zone, der skal bruges til Sports Live.

*Hue Sports Live er baseret på kampdata fra tredjepart, og derfor er tjenesten muligvis ikke altid tilgængelig eller fungerer ikke altid som forventet, og brugeroplevelsen kan variere fra gang til gang. Tilgængelighed og ydeevne kan ikke garanteres.

**Advarsel: Indeholder blinkende lys, der kan påvirke personer med lysfølsom epilepsi eller anden lysfølsomhed. Vær forsigtig, og afbryd brugen straks, hvis der opstår symptomer.