Komplet guide til Hue in-wall-løsninger

Philips Hue tilbyder fire in-wall produkter, der giver dig fleksibel og intelligent styring af din belysning. Selvom de måske ligner hinanden, fungerer de forskelligt afhængigt af typen af lys, du har, og den elinstallation, der er i dit hjem.

Denne guide forklarer alle fire produkter, sammenligner dem og giver dig de nødvendige oplysninger om installation, kompatibilitet og fejlfinding.

1. Intelligente lysmoduler (to versioner)

Disse moduler fungerer sammen med Philips Hue og andre intelligente Zigbee lyskilder og giver dig mulighed for at styre dem med din eksisterende vægkontakt uden at afbryde strømmen til pærerne.

1A. Wall switch module, kablet (kabelforbundet version)

Sørg for, at dine Hue lys altid er tilgængelige. Gør din eksisterende vægkontakt intelligent, så den kan styre Hue lysscener, rum/zoner og automatiseringer, samtidig med at der altid er strøm på de intelligente pærer.

Fordele

Fungerer med Hue og andre kompatible intelligente Zigbee lyskilder

Kræver en Hue Bridge

Fungerer med vippe- og trykknapkontakter

Installer én gang – kræver ikke batteriskift

Kræver en nulleder

Kompatibilitetsnoter

Ikke kompatibel med:

Eksisterende drejelysdæmpere

Kombinerede rammer til stikkontakt og afbryder

Ikke-intelligente lamper

Installationshøjdepunkter

Kræver tilslutning i indmuringsdåsen:

o 1-2 x tændledning (afhænger af, om kontakten har én eller to tangenter)

o Nulleder

o 2 x faseleder

Der medfølger en 5-polet push-in-klemme til at opretholde forbindelsen til netspændingen

Egnet ledertværsnit og afisoleringslængde for den medfølgende samleklemme:

· Ledertværsnit: massiv: 0,75 til 4 mm²

· Afisoleringslængde for leder: 11 mm

Følg introduktionen i Hue appen

1B. Wall switch module, batteri (til batteri)

Giver de samme fordele ved intelligent lysstyring som den kablede version uden at kræve en nulleder.

Fordele

Batteridrevet (ingen eltilslutning nødvendig), batteritype CR2450

Fungerer med Hue og andre intelligente Zigbee kompatible lyskilder

Kræver en Hue Bridge

Batterilevetid: mindst 5 år (advarsel om lavt batteriniveau vises i Hue appen)

Bemærkninger om kompatibilitet

Fungerer med vippe- og trykknapkontakter

Ikke kompatibel med kontakter med indbygget dæmper eller kombinerede rammer til stikkontakt og afbryder

Fungerer med 2-vejs/3-vejs kontaktopsætninger (hvis de andre kontakter også er tilsluttede moduler)

Installationshøjdepunkter

Nulleder er ikke nødvendig (kompatibel med den eksisterende elinstallation i væggen)

Slå altid automatsikringen fra før du udfører elektrisk arbejde, herunder afmontering af kontakten

Brug den medfølgende push-in-klemme for at opretholde strømmen til de intelligente pærer

Forlæng ikke de medfølgende ledninger

de medfølgende ledninger Modulet kan blinke, hvis lederne rører hinanden under installationen – dette er normalt

Færdiggør den fysiske installation, før du tilføjer den i Hue appen

2. Kablede kontakter (to versioner: On/off eller Dimmer) – til ikke-intelligente lamper

Et produkt designet til traditionelle lamper, som forvandler dem til styrbare intelligente lys i Hue økosystemet.

Tilføjer smart tænd/sluk eller dæmpningsstyring til ikke-intelligente lamper.

Fordele

On/off-version → til ikke-dæmpbare lamper

Dimmer-version → til dæmpbare lys

Bluetooth-understøttelse (begrænset, se her)

(begrænset, se her) Matter kompatibel (som en lampe)

(som en lampe) Fås med 1 eller 2 kanaler (kun On/off):

1 kanal styrer én lysgruppe (kontakt med én tangent), mens 2 kanaler styrer to lysgrupper uafhængigt (kontakt med to tangenter) – enten via selve kontakten eller i Hue appen. For eksempel kan den ene tangent styre lyset i stuen, mens den anden styrer lyset i spisestuen. Den kablede Dimmer switch fås i øjeblikket kun med én kanal.

Bemærkninger om kompatibilitet

Ikke beregnet til:

Blanding af forskellige lasttyper på samme vægkontakt

Roterende lysdæmpermekanismer

Krav til eltilslutning

On/off-kontakt → kræver nulleder

Dimmer switch → fungerer med eller uden nulleder (nulleder anbefales/uden nulleder vil lyset være mindre kraftigt, og nogle lamper fungerer muligvis ikke korrekt, så en bypass-kondensator kan være nødvendig).

Dæmpningsfunktion

Vippekontakt → Du kan ikke dæmpe lyset på traditionel vis. Du kan dog justere lysstyrken via Hue appen og konfigurere scener til at have forskellige lysstyrkeniveauer, så du kan dæmpe lyset ved at trykke på kontakten for at udløse scenerne.

Trykkontakt → understøtter dæmpning ved langt tryk

Virker kun med dæmpbare lamper

Installationshøjdepunkter

Kræver ikke push‑in-stik

On/off-kontakt (1 kanal)/Dimmer switch (1 kanal)

o 1 x tændledning

o 1 x nulleder

o 1 x faseleder

On/off-kontakt (2 kanaler)

o 2 x tændledning

o 1 x nulleder

o 1 x faseleder

Den passende ledningsstørrelse og striplængde til klemrækkerne:

· Ledertværsnit: Massiv: 0,75 til 2,5 mm²

· Afisoleringslængde for leder: 9-10 mm

3. Sammenligningsoversigt

Lastkrav:

* On/off-modulet er kompatibelt med:

· LED-lyskilder (op til 400 W)

· Glødelamper (op til 6A)

· Lysstofrør (op til 6A)

· Elektronisk step-down-transformer til ekstra lavspændingsglødelamper (op til 6A)

Og kan ikke bruges med motorer eller varmeinstallationer

Dimmer switch modulet er kompatibelt med:

· HV LED-lyskilder (bagkantsdæmpning: 5-200 W; forkantsdæmpning: 5-20 W);

· Glødelamper/HV-halogenlamper (bagkantsdæmpning: 20-200 W; forkantsdæmpning: 20-150 W);

· Elektronisk step-down-transformer til ekstra lavspændingsglødelamper/halogenlamper (bagkantsdæmpning: 5-200 W; forkantsdæmpning: 5-20 W)

Og kan ikke bruges med lysstofrør/jernkernetransformator til lavspændings gløde- eller halogenlamper/motorer eller varmeinstallationer.

4. Før køb/installation:

Undersøg hvordan din lyskontakt er installeret for at sikre, at det kablede Wall switch module fungerer med den type lyskontakt, du har.

For versioner hvor en nulleder er påkrævet til installation, anbefaler vi, at du kontrollerer din samledåse på forhånd. Hvis der ikke er en nulleder i indmuringsdåsen, kan der i nogle lande være en samledåse i loftet, hvor nullederen findes.

Ingen nulleder tilgængelig? Vælg derefter én af følgende muligheder:

o Til ikke-intelligente pærer: Brug en kablet lysdæmper, der fungerer med eller uden nulleder, eller udskift pæren med en Hue pære.

o Til intelligente pærer: Brug en batteridrevet kontakt eller Dimmer switch i stedet for en kablet.

Sørg for, at der er plads nok i eldåsen til, at det kablede Wall switch module kan være der.

5. Installationstips: (for alle typer)

Sluk for afbryderen

Sørg for, at ingen tænder for strømmen under installationen

Tildæk spændingsførende ledere

Tag et billede af den eksisterende tilslutning

Placér lederne i samme position som angivet i vejledningen

Hvis en leder er sat i den forkerte klemme på modulet, kan den frigøres igen. Indsæt en skruetrækker i slidsen, og tryk let for at frigøre lederen.

Elektriske apparater må kun installeres og tilsluttes af en autoriseret elektriker. Lokale regler kan forbyde arbejde på elektriske installationer uden en autoriseret fagperson. Kontakt de lokale myndigheder eller en elektriker for at få vejledning.

Start Hue appen for at scanne QR-koden – denne kan findes på produktet og i manualen. Følg derefter vejledningen der for at gennemføre opsætningen. Der kan du også finde en trinvis installationsvideo. Når den kablede installation er færdig, kan du gå tilbage til Hue appen og fortsætte konfigurationen.

6. Hvilket produkt skal du vælge?

Vælg et kablet Wall switch module, hvis:

Du bruger Hue og andre intelligente Zigbee lyskilder

Du foretrækker en fastforbundet permanent installation uden behov for at udskifte et batteri i fremtiden

Vælg et batteridrevet Wall switch module, hvis:

Du bruger Hue og andre intelligente Zigbee lyskilder

Du har ikke en nulleder

en nulleder Du ønsker en enklere installation

Vælg en kablet kontakt (On/off eller Dimmer switch) hvis:

Du bruger ikke-intelligente lyskilder og ønsker at gøre dine eksisterende lys og kontakter intelligente

Du ønsker Matter support eller Bluetooth backup

Du vil styre intelligente og ikke-intelligente lyskilder samlet og problemfrit i Hue økosystemet via én app

7. Fejlfinding

Hvis enheden ikke kan nås eller ikke fungerer:

Kontrollér installationstrinnene Kontrollér, at automatsikringen er slået fra før tilslutning, og slå den til igen efter endt installation. Kontrollér, at lederne er skubbet helt i bund i klemmerne Tjek tangentaktivitet i Hue appen:

Kig i det tildelte rum eller under Indstillinger > Enheder > Kontakter. Hvis tryk på tangenterne ikke registreres, kan der være et problem med den trådløse forbindelse. Tjek tredjepartsintegrationer:

Sørg for, at ingen tredjepartsapps eller partnerintegrationer tilsidesætter dine Hue indstillinger. Nulstil enheden i appen:

Nulstil enheden for at konfigurere den igen uden at skulle tilføje den til systemet på ny. Fjern og tilføj kontakten igen:

Slet enheden fra Hue Bridge, tilføj den derefter igen, og konfigurer den som normalt. Bekræft kontakttypen:

Sørg for, at enheden er konfigureret som den korrekte kontakttype (vippekontakt eller tangent). Hvis ikke, så slet den og tilføj den igen med den korrekte indstilling.

Kun batterimodul

Advarsler om lavt batteri vises i Hue appen

Utilsigtet kontakt mellem ledere kan forårsage blink – dette er normalt under installationen

Kun kablet kontakt

Flimrende lys → kontrollér pæretype, lastkrav og kompatibilitet

Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte vores kundesupportteam.