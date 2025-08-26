Alle Hue produkter følger den samme nemme opsætning med en QR-kode, så du kan scanne og konfigurere alle dine Hue enheder på samme tid.
Opsætningsguide til Hue Bridge Pro
1. Åbn Hue appen.
Hvis det er første gang, du åbner den, bliver du spurgt, om du vil tilføje en Hue Bridge. Tryk på Ja.
Hvis du trykkede på Spring over, så bare rolig! Åbn Indstillinger, tryk på Enheder, og tryk derefter på det blå plusikon (+).
2. Scan QR-koden.
Når den er scannet, skal du trykke på Næste.
Bemærk: Hvis dit produkt ikke har en QR-kode, skal du trykke på 'Jeg har brug for hjælp', vælge 'Ingen QR-kode' og derefter vælge Hue Bridge pro.
3. Vælg, hvordan du vil tilslutte din Hue Bridge Pro, via Wi-Fi (i dette tilfælde skal du ikke bruge det medfølgende Ethernet-kabel) eller ved hjælp af Ethernet-kablet.
Sæt strøm til din Hue Bridge Pro med det medfølgende USB-C-strømstik. Herefter vil appen gennemgå de sidste trin.
