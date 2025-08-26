1. Sæt ikke stikket i din Hue Bridge endnu.

Du skal scanne dens QR-kode, så hav den inden for rækkevidde.

2. Har du mere end én Hue enhed at tilføje?

Hold dem alle sammen! Du scanner alle deres QR-koder i samme trin.

3. Har du Hue appen?

Download den i din telefons AppStore.