Alle Hue produkter følger den samme nemme opsætning med en QR-kode, så du kan scanne og konfigurere alle dine Hue enheder på samme tid.
Sådan installerer du en Hue pære eller lampe
Læs dette først!
1. Installer ikke lyskilderne endnu.
Du skal scanne deres QR-koder, så hav dem inden for rækkevidde.
2. Har du mere end én Hue enhed at tilføje?
Hold dem alle sammen sammen! Du scanner alle deres QR-koder i samme trin.
3. Har du Hue appen?
Download den i din telefons AppStore.
Opret forbindelse med en Hue Bridge
Instruktioner til opsætning af pære og lampe
Din Hue Bridge burde være tilsluttet og tilføjet i din Hue app.
Har du ikke gjort det endnu? Lær, hvordan du konfigurerer din Hue Bridge.
1. Åbn Hue appen.
2. På fanen Hjem skal du trykke på ikonet med tre prikker (…). Tryk derefter på Tilføj enheder
Bemærk: Du kan også åbne fanen Indstillinger og derefter trykke på Enheder. Tryk på det blå plusikon (+) øverst til højre.
3. Vælg et rum, som Smart button skal føjes til.
4. Scan QR-koden.
Hvis du har flere Hue enheder at tilføje, skal du også scanne dem. Når dine enheder er blevet scannet, skal du trykke på Næste.
Bemærk: Hvis dit produkt ikke har en QR-kode, skal du trykke på Ingen QR-kode for at tilføje det ved at søge eller bruge dets serienummer.
5. Installer og tænd dine lyskilder.
Når de er installeret, skal du trykke på Næste for at se lyskilderne i det rum, du valgte.
6. Navngiv dine lys.
Du vil derefter være i stand til at navngive og vælge ikoner for hvert af de lys, du har tilføjet.
Opret forbindelse uden en Hue Bridge
Guide til Bluetooth-opsætning
1. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din mobilenhed.
2. Åbn Hue appen.
3. Åbn fanen Indstillinger , og tryk derefter på Enheder. Tryk på det blå plusikon (+) øverst til højre.
4. Scan QR-koden.
Hvis du har flere Hue enheder at tilføje, kan du scanne og konfigurere dem én ad gangen.
Bemærk: Hvis dit produkt ikke har en QR-kode, skal du trykke på Ingen QR-kode for at tilføje det ved at søge eller bruge dets serienummer.
Opret forbindelse uden en Hue Bridge (direkte via Matter kompatible pærer)
Hvad du har brug for
· En Matter-kompatibel Hue lyskilde (med Matter logo på emballagen).
· En Matter styrings-hub, der understøtter Thread også kaldet "Thread border-router" (f.eks. Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2. generation, Amazon Echo 4. generation).
Guide til opsætning
1. Åbn appen til styring af dit intelligente hjem (Apple Home, Google Home, Alexa)
2. Tilføj en ny enhed
3. Scan QR-koden i installationsvejledningen (Matter QR-kode), eller indtast den 11-cifrede parringskode.
4. Tænd pæren, og sørg for, at den er i parringstilstand (blinker eller nulstiller om nødvendigt).
5. Tilpas pæren: Navngiv den, tildel den et rum, og test automatiseringer.
Tip: Hvis pæren tidligere var tilsluttet en Hue Bridge, skal du fjerne den fra din Hue Bridge, før du parrer den direkte via Matter.
Brug for hjælp?
Gennemse vores ofte stillede spørgsmål, eller kontakt support.
Læs ofte stillede spørgsmål om Philips Hue appen >
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.