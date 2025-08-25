Alle Hue produkter følger den samme nemme opsætning med QR-kode, så du kan scanne og konfigurere alle dine Hue enheder på samme tid.
Sådan konfigurerer du en kablet Hue Secure videodørklokke.
Læs dette først!
1. Har du mere end én Hue enhed at tilføje?
Hold dem alle sammen sammen! Du scanner alle deres QR-koder i samme trin.
2. Har du Hue appen?
Download den i din telefons AppStore.
Opret forbindelse med en Hue Bridge
Guide til installering af en Secure videodørklokke
Din Hue Bridge burde være tilsluttet og tilføjet i din Hue app.
Har du ikke gjort det endnu? Lær, hvordan du konfigurerer din Hue Bridge.
1. Åbn Hue appen.
2. På fanen Hjem skal du trykke på ikonet med tre prikker (…). Tryk derefter på Tilføj enheder
Bemærk: Du kan også åbne fanen Indstillinger og derefter trykke på Enheder. Tryk på det blå plusikon (+) øverst til højre.
3. Scan QR-koden.
Du finder QR-koden til din videodørklokke på dens ejerkort.
4. Tryk på den Secure videodørklokke, du vil tilføje
Hvis du har flere dørklokker, vises de på skærmen. Tryk først på den Secure videodørklokke, du vil tilføje.
5. Vigtig! Opbevar din adgangssætning og dit ejerskabskort et sikkert sted.
Adgangskode: Kræves for at få adgang til din Secure videodørklokkes livevisning og videoklip.
Ejerkort: Kræves for at nulstille Secure videodørklokken eller flytte den til en anden Bridge.
Hvis du vil slutte den til din Hue Smart Chime, kan du se, hvordan du tilslutter, på siden om Hue Smart Chime.
Opret forbindelse uden en Hue Bridge
Guide til installering af en Secure videodørklokke
1. Åbn Hue appen.
2. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere din konto og dine appindstillinger.
3. Når du bliver bedt om at tilføje en Hue Bridge, skal du vælge Nej.
4. Scan QR-koden.
5. Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje, konfigurere og tilpasse din Secure videodørklokke.
6. Vigtig! Opbevar din adgangssætning og dit ejerskabskort et sikkert sted.
Adgangskode: Kræves for at få adgang til din Secure videodørklokkes livevisning og videoklip.
Ejerkort: Kræves for at nulstille Secure videodørklokken eller flytte den til en anden Bridge.
Hvis du vil slutte den til din Hue Smart Chime, kan du se, hvordan du tilslutter, på siden om Hue Smart Chime. Sørg også for at holde begge enheder inden for en rækkevidde af 20 meter
Brug for hjælp?
Gennemse vores ofte stillede spørgsmål, eller kontakt support.
Læs ofte stillede spørgsmål om Philips Hue appen >
