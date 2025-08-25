Support

Sådan konfigurerer du en kablet Hue Secure videodørklokke.

Alle Hue produkter følger den samme nemme opsætning med QR-kode, så du kan scanne og konfigurere alle dine Hue enheder på samme tid.

Læs dette først!

1. Har du mere end én Hue enhed at tilføje?
Hold dem alle sammen sammen! Du scanner alle deres QR-koder i samme trin.

2. Har du Hue appen?
Download den i din telefons AppStore.

 

Download i App Store Hent det på Google Play
Opret forbindelse med en Hue Bridge
Opret forbindelse uden en Hue Bridge

Opret forbindelse med en Hue Bridge

Guide til installering af en Secure videodørklokke

Din Hue Bridge burde være tilsluttet og tilføjet i din Hue app. 

Har du ikke gjort det endnu? Lær, hvordan du konfigurerer din Hue Bridge.

 

1. Åbn Hue appen.

2. På fanen Hjem skal du trykke på ikonet med tre prikker (…). Tryk derefter på Tilføj enheder

Hue appen viser fanen Hjem med indikator over ikonet med tre prikker; Hue appen viser menuen med tre prikker med indikator over Tilføj enheder

Bemærk: Du kan også åbne fanen Indstillinger og derefter trykke på Enheder. Tryk på det blå plusikon (+) øverst til højre.

Hue appen viser fanen Indstillinger med indikator over Enheder, Hue appen viser menuen Enheder med indikator over det blå plusikon (tilføj)

3. Scan QR-koden.
    Du finder QR-koden til din videodørklokke på dens ejerkort.

Hue appen viser skærmen Tilføj enheder med indikator over knappen Scan QR-kode; Hue appen viser skærmen Scan QR-koder med indikator over knappen Næste

4. Tryk på den Secure videodørklokke, du vil tilføje
    Hvis du har flere dørklokker, vises de på skærmen. Tryk først på den Secure videodørklokke, du vil tilføje.
        

Hue appen viser, hvilke enheder der blev scannet, med en indikator over knappen Næste. Hue appen viser en bekræftelsesskærm, der viser tilføjede enheder.

5. Vigtig! Opbevar din adgangssætning og dit ejerskabskort et sikkert sted.

Adgangskode: Kræves for at få adgang til din Secure videodørklokkes livevisning og videoklip.

Ejerkort: Kræves for at nulstille Secure videodørklokken eller flytte den til en anden Bridge.

iPhone viser vigtig besked

Hvis du vil slutte den til din Hue Smart Chime, kan du se, hvordan du tilslutter, på siden om Hue Smart Chime.

Opret forbindelse uden en Hue Bridge

Guide til installering af en Secure videodørklokke

1. Åbn Hue appen.

2. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere din konto og dine appindstillinger.

3. Når du bliver bedt om at tilføje en Hue Bridge, skal du vælge Nej.

iPhone viser Kontrolcenter, iPhone viser Hue appindstillinger

4. Scan QR-koden. 
    

iPhone viser Kontrolcenter, iPhone viser Hue appindstillinger

5. Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje, konfigurere og tilpasse din Secure videodørklokke.
    

iPhone viser Kontrolcenter, iPhone viser Hue appindstillinger

6. Vigtig! Opbevar din adgangssætning og dit ejerskabskort et sikkert sted.

Adgangskode: Kræves for at få adgang til din Secure videodørklokkes livevisning og videoklip.

Ejerkort: Kræves for at nulstille Secure videodørklokken eller flytte den til en anden Bridge.

iPhone viser vigtig besked

Hvis du vil slutte den til din Hue Smart Chime, kan du se, hvordan du tilslutter, på siden om Hue Smart Chime. Sørg også for at holde begge enheder inden for en rækkevidde af 20 meter

Brug for hjælp?

Gennemse vores ofte stillede spørgsmål, eller kontakt support. 

Læs ofte stillede spørgsmål om Philips Hue appen >

Gå til Support >

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay