Langt de fleste Hue produkter understøtter Hue MotionAware™-teknologi. Visse enheder understøtter dog muligvis ikke MotionAware™-teknologi, fordi det er ældre modeller, der mangler hukommelseskapacitet til nye funktioner, eller fordi deres funktioners art kan forhindre dem i at fungere effektivt med denne funktion (f.eks. hurtigere batteriafladning i visse typer batteridrevne tilbehør). Listen nedenfor viser enheder og deres model-ID'er, der ikke understøtter Hue MotionAware™. Du kan se, om dine enheder har disse model-ID'er, ved hjælp af Hue appen i Indstillinger > Softwareopdatering.
Kan mine Hue enheder bruge MotionAware™?
|Produkttype
|Model-ID
|Go bordlampe
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011, LLC012
|Hue farve indbygningsspot
|LCT002
|Hue farve lampe
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue Lightstrip
|LST001
|Hue Smart Plug
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
|Dimmer switch
|RWL020, RWL021, RWL022
|Smart button
|ROM001, RDM003, RDM005
|Wall switch module
|RDM001, RDM004
|Tap dial switch
|RDM002, RDM006
|Tap Switch
|ZGPSWITCH
|Friends of Hue kontakter
|FOHSWITCH
|Indendørs bevægelsessensor
|SML001, SML003
|Udendørs bevægelsessensor
|SML002, SML004
|Kontaktsensor
|SOC001
|Kamera / Dørklokke
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|Tredjepartsenheder (ikke Hue eller Friends of Hue)
|(Flere mulige)
