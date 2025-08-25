Support

Kan mine Hue enheder bruge MotionAware™?

Langt de fleste Hue produkter understøtter Hue MotionAware™-teknologi. Visse enheder understøtter dog muligvis ikke MotionAware™-teknologi, fordi det er ældre modeller, der mangler hukommelseskapacitet til nye funktioner, eller fordi deres funktioners art kan forhindre dem i at fungere effektivt med denne funktion (f.eks. hurtigere batteriafladning i visse typer batteridrevne tilbehør). Listen nedenfor viser enheder og deres model-ID'er, der ikke understøtter Hue MotionAware™. Du kan se, om dine enheder har disse model-ID'er, ved hjælp af Hue appen i Indstillinger > Softwareopdatering. 

Produkttype Model-ID
Go bordlampe 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Hue farve indbygningsspot LCT002
Hue farve lampe LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Dimmer switch RWL020, RWL021, RWL022
Smart button ROM001, RDM003, RDM005
Wall switch module RDM001, RDM004
Tap dial switch RDM002, RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Friends of Hue kontakter FOHSWITCH
Indendørs bevægelsessensor SML001, SML003
Udendørs bevægelsessensor SML002, SML004
Kontaktsensor SOC001
Kamera / Dørklokke CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Tredjepartsenheder (ikke Hue eller Friends of Hue) (Flere mulige)

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

