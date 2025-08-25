Langt de fleste Hue produkter understøtter Hue MotionAware™-teknologi. Visse enheder understøtter dog muligvis ikke MotionAware™-teknologi, fordi det er ældre modeller, der mangler hukommelseskapacitet til nye funktioner, eller fordi deres funktioners art kan forhindre dem i at fungere effektivt med denne funktion (f.eks. hurtigere batteriafladning i visse typer batteridrevne tilbehør). Listen nedenfor viser enheder og deres model-ID'er, der ikke understøtter Hue MotionAware™. Du kan se, om dine enheder har disse model-ID'er, ved hjælp af Hue appen i Indstillinger > Softwareopdatering.