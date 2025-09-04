1. Anvendelighed:

a. Disse yderligere vilkår for Hue Secure ("Hue Secure Vilkår") gælder for brugen af Philips Hue Secure produkterne, Hue Secure produkterne og Hue Secure tjenesterne, som beskrevet nedenfor.

b. For at bruge Hue Secure produkter, Hue Secure produkterne og Hue Secure tjenesterne, skal du acceptere Hue Brugsvilkår, der inkorporerer disse Hue Secure Vilkår ("Hue Secure Aftale"), den juridiske kontrakt, der er indgået mellem os og dig, der regulerer din brug af Hue Secure produkterne, Hue Secure produkterne og Hue Secure tjenesterne. Hvis der er nogen uoverensstemmelse mellem Hue Secure vilkårene og Hue brugsbetingelserne, har disse Vilkår for Hue Secure tjenester forrang. Hue Secure aftalen indeholder betingelser og krav, der gælder for dig og dine autoriserede brugere, og du er ansvarlig for, at de overholder dem.

2. Hue Secure produkter og Hue Secure Tjenester:

a. Philips Hue Secure produkterne, Hue Secure produkterne og Hue Secure tjenesterne består af:

• hardwareenheder af mærket Philips Hue Secure og Hue Secure og sådanne Philips Hue produkter og Hue produkter, der er identificeret af os enten på emballagen eller i markedsføringsmateriale til brug med Hue Secure tjenester ("Hue Secure produkter"); og

• sådanne funktioner, der er tilgængelige i den gratis adgang (som angivet i afsnit 5 nedenfor) eller med et Hue Secure Basic-abonnement eller Hue Secure Premium-abonnement. Desuden inkluderer de (afhængigt af hvilket abonnement du vælger) funktioner, der giver dig mulighed for (men ikke begrænset til) at se en tidslinje af hændelser relateret til dit hjems sikkerhed inde og ude, aktivere og deaktivere dit hjem, modtage mobilmeddelelser om sikkerhedsrelevante hændelser for dit hjem, hvis det er konfigureret, se livevideo fra Philips Hue Secure eller Hue Secure kameraer og afspille optagne videoklip af registrerede hændelser. Derudover kan du som ejer (eller autoriseret bruger) definere, hvad der betragtes som en sikkerhedsrelateret hændelse, f.eks. at udelukke visse områder af en Philips Hue Secure eller Hue Secure kameravisning. Nogle funktioner (herunder udvidet lagring af videoklip) er kun tilgængelige med et ekstra betalt Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-serviceabonnement. Alle disse funktioner er tilgængelige via Hue appen. De funktioner, der gælder for dig i henhold til dit valg af gratis adgang, Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium kaldes samlet for "Hue Secure tjenesterne". Hue Secure hardware og -planer fås i følgende lande: Belgien, Bulgarien, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, USA og Østrig.

b. Du har tilladelse til at bruge Hue Secure produkterne og Hue Secure tjenesterne under de betingelser og krav, der er angivet i Hue Secure aftalen.

3. Betingelser for brug:

a. Påkrævede produkter: Hue Secure tjenester kræver kompatible Hue Secure produkter, som du skal købe separat, og som skal parres med Hue appen og din Hue brugerkonto. Du forstår og accepterer, at Hue Secure tjenester kun fungerer med Hue Secure produkter. De er ikke beregnet til at blive brugt sammen med andre produkter. Hvis du ikke længere har ret til at bruge Hue Secure produkter (f.eks. på grund af salg af et hus), har du pligt til straks at ophæve parringen til sådanne Hue Secure produkter.

b. Installation og brug:

• Du er ansvarlig for følgende:

o Du skal implementere og konfigurere de tekniske og andre krav nøjagtigt i overensstemmelse med anvisningerne fra os og sørge for vedligeholdelsen af dem.

o Du må udelukkende installere, teste og bruge dine Hue Secure produkter og Hue Secure tjenester i overensstemmelse med alle gældende advarsler, faremærkater og instruktioner og alle gældende love, forskrifter, regler eller standarder.

o Du skal udskifte eller genoplade batterierne i dine Hue Secure produkter, når det er nødvendigt.

• System- og enhedskrav: Hue Secure produkterne og Hue Secure tjenesterne kræver en Hue brugerkonto, et fungerende Wi-Fi-netværk i dit hjem, der er forbundet til pålidelig internetadgang med tilstrækkelig båndbredde og en mobilenhed med Hue appen. Andre enheder kan også være påkrævet (som angivet af os) til brug af nogle af eller alle Hue Secure produkterne og Hue Secure tjenesterne, såsom en Philips Hue Bridge. Det er dit ansvar at sikre, at du har alle nødvendige system- og enhedselementer, og at de er kompatible og korrekt konfigureret. Vi aktiverer muligvis Bluetooth på din mobilenhed uden forudgående meddelelse, men underlagt dine enhedsindstillinger, for at lette korrekt drift af Hue Secure produkterne og Hue Secure tjenesterne og aktivere visse funktioner.

• Vi overvåger ikke dine Hue Secure produkter, og vi reagerer ikke på data og hændelser modtaget, når du bruger Hue Secure tjenester. Det er udelukkende op til dig (eller en autoriseret bruger) at foretage enhver nødvendig handling, herunder videresendelse af hændelsesmeddelelser til udpegede kontaktpersoner. Derudover er det dit ansvar at bestemme en passende reaktion på alle data og hændelser, du modtager, mens du bruger Hue Secure produkter og Hue Secure tjenester. Du accepterer, at du er fuldt ansvarlig for dine reaktionshandlinger og dine udpegede kontaktpersoners reaktionshandlinger. Hvis din reaktion på data og hændelser i forbindelse med brugen af Hue Secure tjenester medfører omkostninger, er du selv fuldt ansvarlig for disse omkostninger. Hvis du modtager meddelelse om en livstruende situation, en situation, der påvirker sikkerhed, ejendomsrisiko, brand, oversvømmelse, indbrud, røveri, helbredsrelaterede problemer eller andre nødsituationer i forbindelse med brugen af Hue Secure tjenester, skal du straks kontakte politi, brandvæsen eller den relevante beredskabstjeneste. Vi tilbyder ikke nogen overvågning eller nødopkaldsservice.

• Hvis dine Hue Secure produkter ikke er installeret korrekt, eller hvis nogen af deres sensorer er uden for rækkevidde eller blokeret af vægge, møbler, personlige ejendele eller andre genstande, kan du modtage falske alarmer eller registreringsfejl.

• Du garanterer og erklærer, at Hue Secure produkterne er blevet professionelt installeret, og at deres brug ikke krænker tredjeparters rettigheder, herunder beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse for andre. Hvis installationen og brugen af Hue Secure produkterne krænker en tredjeparts rettigheder, er det dit ansvar at underrette den relevante tredjepart og indhente det nødvendige samtykke fra denne tredjepart, hvilket kan være nødvendigt for den ønskede installation og brug af Hue Secure produkter og Hue Secure tjenester.

• I det fulde omfang det er tilladt ifølge loven, fraskriver vi os hermed ethvert ansvar i forbindelse med installation, drift og/eller brug af Hue Secure produkter og Hue Secure tjenester, herunder brug af Hue Secure produkter i strid med gældende love, forskrifter, regler eller standarder.

• Hue Secure produkter og Hue Secure tjenester kan opleve midlertidige udfald på grund af sikkerhedsårsager, systemfejl (herunder afbrydelse af din Wi-Fi-forbindelse og utilstrækkelig båndbredde), tekniske problemer, vedligeholdelse, test, reparation, opdateringer eller andre omstændigheder. Selvom vi bestræber os på at sikre, at brugen af Hue Secure produkter og Hue Secure tjenester er så uafbrudt som muligt inden for vores tekniske og operationelle muligheder, garanterer vi ikke uafbrudt brug og giver ikke ret til det.

• Enhver lyddetekteringsfunktion er kun i stand til at detektere den udpegede lyd (f.eks. en T3-røgalarm) og er en sekundær foranstaltning, der ikke er i stand til at detektere tilstedeværelsen af farer (f.eks. røg) og bør derfor ikke erstatte den primære enhed (f.eks. udløser din primære røgalarm en alarm baseret på tilstedeværelsen af røg, der derefter kan høres gennem lyddetektering). Lyddetekteringsfunktionen kan ikke sikre, at brand vil blive pålideligt detekteret. Det er dit ansvar at bruge din primære enhed til at opdage faren, og vi er ikke ansvarlige for skader, der opstår som følge af eller forbundet med tilstedeværelsen af farerne. Brug af enhver lyddetektionsfunktion er underlagt specificerede krav (inklusive f.eks. afstanden til den primære enhed).

c. Kun til privat brug: Hue Secure produkter og Hue Secure tjenester er kun beregnet til din egen, personlige og private beboelse. Hue Secure produkter og Hue Secure tjenester er ikke beregnet til erhvervsmæssig eller kommerciel eller ikke-boligmæssig anvendelse – og vi er ikke ansvarlige for en sådan anvendelse.

d. Ingen tredjepartsovervågning: Hue Secure tjenester yder ikke tredjepartsovervågning eller nødhjælp. Bemærk følgende i den forbindelse:

• Vi har ikke adgang til advarsler eller live video- eller billedoptagelser.

• Vi overvåger ikke meddelelser, og vi underretter ikke myndighederne om akutte situationer i dit hjem eller kalder myndighederne hjem til dig i nødsituationer.

• Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser i ankomst eller reaktioner fra myndighederne eller andre tredjeparter.

Alle nødmeldinger, herunder om livstruende situationer, sikkerheds- og nødsituationer, skal indberettes af dig til de relevante myndigheder. VI VIL ALDRIG SENDE NØDTJENESTER TIL DIT HJEM I EN NØDSITUATION ELLER I ANDRE TILFÆLDE.

e. Ingen eliminering af hændelser:

• Hue Secure produkter og Hue Secure tjenester er ikke beregnet til at reducere eller forhindre skadelige hændelser, såsom ubudne gæster, indbrud og/eller røverier, og vi garanterer ikke, at de vil reducere eller forhindre sådanne hændelser. Du forstår og accepterer følgende vilkår:

o Du kan ikke sætte din lid til, at Hue Secure produkter og Hue Secure tjenester afværger eller minimerer hændelser som indbrud og røverier og deres konsekvenser.

o Hue Secure produkterne og Hue Secure tjenesterne må ikke afværge eller minimere sådanne hændelser eller deres konsekvenser.

Vi giver ingen udtrykkelig eller underforstået garanti eller erklæring om, at brugen af Hue Secure produkter eller Hue Secure tjenester vil afværge eller minimere sådanne hændelser eller deres konsekvenser og/eller påvirke eller øge sikkerhedsniveauet.

• Du accepterer, at Hue Secure produkter og Hue Secure tjenester ikke er en erstatning for et tredjepartsovervåget nødmeddelelsessystem. Vores systemer er udviklet til at levere meddelelser pålideligt og rettidigt, men vi kan og vil ikke garantere, at du modtager alle meddelelser til tiden.

• Du bør beskytte dig selv mod alle tab og risici med passende forsikringsdækning, og du er eneansvarlig for at opnå al forsikringsdækning, som du mener er nødvendig eller påkrævet i henhold til gældende krav.

f. Dit ansvar for at overholde loven:

• Databeskyttelseslove og andre gældende love, forskrifter, regler eller standarder, der gælder i din jurisdiktion, kan pålægge dig og din brug af Hue Secure produkter og Hue Secure tjenester visse forpligtelser. Du forstår og accepterer, at du alene er ansvarlig for overholdelse af alle sådanne gældende love, forskrifter, regler eller standarder, når du bruger Hue Secure produkter og Hue Secure tjenester. Dette inkluderer alle følgende:

o Overholdelse af gældende love, forskrifter, regler eller standarder for optagelse eller deling af video- eller lydindhold, herunder indhold, der involverer tredjeparter, offentlige rum eller på anden måde indeholder oplysninger, der vedrører en eller flere enkeltpersoners identitet.

o Overholdelse af love, forskrifter, regler eller standarder, der kræver, at tredjeparter skal underrettes om eller give samtykke til brugen af Hue Secure produkter eller Hue Secure tjenester (f.eks. love eller regler, der kræver, at du opsætter passende skilte, som fortæller andre, at der laves lyd- og billedoptagelser). Bemærk, at vi ikke leverer klistermærker eller andre lignende materialer til Hue Secure produkterne, som kan bruges til at angive dette i overensstemmelse med kravene. Du er alene ansvarlig for at sikre overholdelse af gældende lovgivning i denne henseende.

o Du skal sikre, at Hue Secure produkter med lyd- og videooptagelsesfunktioner ikke er rettet mod offentlige områder og/eller placeret i nærheden af et område, hvor enkeltpersoner kan have en rimelig forventning om privatliv (såsom et badeværelse eller soveværelse).

o Du skal overholde kravene om, at et Hue Secure produkt, der laver billed- og/eller lydoptagelser, skal være installeret på en sådan måde, at det ikke optager noget uden for din ejendoms afgrænsning (herunder offentlige fortove eller veje).

o Du skal sikre, at du overholder alle gældende love om beskyttelse af biometriske data. Du erklærer hermed, at alle oplysninger, der er uploadet gennem Hue Secure tjenesterne med henblik på ansigtsgenkendelsesfunktionen, er opnået i overensstemmelse med sådanne love.

o Du skal overholde gældende krav til gennemsigtighed eller lovpligtig rapportering.

o Du skal overholde gældende opbevaringsperioder for personoplysninger, herunder valg af et passende abonnement i overensstemmelse hermed.

o Du skal generelt overholde al gældende databeskyttelseslovgivning.

• Vi er ikke ansvarlige for, at du bruger Hue Secure tjenester eller Hue Secure produkter på en måde, der bryder loven eller krænker en persons rettigheder.

• Hue Secure produkter og Hue Secure tjenester er kun beregnet til din egen, personlige og private beboelse. Databeskyttelseslove og love til beskyttelse af personlige oplysninger i dit bopælsland kan stille visse krav til dig og din brug af Hue Secure produkter og Hue Secure tjenester. I visse video-, lyd- og ansigtsgenkendelsesdata (for eksempel video- og lydsignaler og data), som du indsamler med Hue Secure produkter og Hue Secure tjenester, er du som ejer eller autoriseret bruger dataansvarlig baseret på den lovgivning, der gælder for disse data, og vi er behandleren af disse data i overensstemmelse med gældende lov.

• For de aktiviteter, du deltager i som ejer eller autoriseret bruger, der i henhold til gældende lovgivning kan være husholdningsaktiviteter relateret til optagelse og streaming af video eller lyd med Hue Secure produkter og Hue Secure tjenester, er vi din databehandler som defineret i den gældende generelle EU-forordning om databeskyttelse (Forordning (EU) 2016/679).

• Når vi fungerer som databehandler af de personoplysninger, som du har indsamlet fra din brug af Hue Secure produkter og Hue Secure tjenester, gælder databehandleraftalen for Hue Secure ("DPA"). Ved at acceptere brugsvilkårene for Hue accepterer du også DPA'en. Du kan læse den her: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement.

g. Hvis noget går galt:

• Vi forsøger så vidt muligt at sikre uafbrudt brug af Hue Secure tjenesterne inden for rammerne af deres tekniske og funktionelle funktioner, men vi kan ikke love uafbrudt brug. Ud over det, der kræves af den gældende lovgivning, leveres Hue Secure tjenesterne "SOM BESET" og "SOM TILGÆNGELIGE", og i det videst mulige omfang i henhold til gældende lov FRASKRIVER VI OS ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE OG ENHVER GARANTI OPSTÅET UNDER HANDLEN ELLER HANDELSBRUG. Vi garanterer ikke, at Hue Secure produkterne og Hue Secure tjenesterne opfylder dine krav eller vil være tilgængelige uden afbrydelser, sikre eller fejlfrie. Vi garanterer ikke for kvaliteten af oplysninger eller indhold leveret via Hue Secure tjenesterne. Vi giver ingen garanti og fraskriver os hermed enhver stiltiende garanti for, at Hue Secure tjenesterne vil fungere uden fejl eller uden afbrydelser. Hue Secure tjenester kan opleve midlertidige afbrydelser eller forstyrrelser på grund af vedligeholdelses- og serviceaktiviteter, yderligere udvikling eller andre forstyrrelser.

• Hvis du er en forbruger bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), giver EØS-forbrugerloven dig en juridisk garanti, der dækker Hue Secure tjenesternes overensstemmelseskrav. Baseret på denne garanti vil vi rette enhver mangel på overensstemmelse, som du opdager i Hue Secure tjenesterne.

• Hvis der er problemer med funktionerne i Hue Secure tjenesterne, bedes du kontakte os gennem vores forbrugerservicekanaler (besøg dette link for at se vores kontaktoplysninger for dit område: https://www.philips-hue.com/support#contact) og med rimelighed bistå os som anmodet med at løse problemet. Vi vil gøre en rimelig indsats for at løse den defekt, du rapporterer, ved hjælp af vores standardproces. Den dækker følgende trin: (i) dataindsamling af hændelsen rapporteret fra forskellige kilder, (ii) evaluering af effekterne med evalueringsværktøjer til prioritering af hændelsen og (iii) fastlæggelse og implementering af en løsning, der er egnet til den pågældende prioritering. Det kan være en temporær løsning (for eksempel et hotfix eller en midlertidig løsning) eller en fremtidig (kort eller langsigtet) opdatering ("Supportproces").

• Hvis vi ikke er i stand til at afhjælpe defekten i overensstemmelse med vores supportproces, vil du være berettiget til følgende afhjælpninger for dit betalte Hue Secure Basic- og Hue Secure Premium-abonnement (hvis og når det er relevant): (i) en forholdsmæssig reduktion af det gældende abonnementsgebyr eller (ii) opsigelse af dit abonnement og en tilbagebetaling af det pro rata-beløb, der allerede er betalt for den periode, hvor du oplever mangel på funktionalitet, og ethvert beløb, der allerede måtte være betalt for en fremtidig periode. Vores manglende evne til at afhjælpe defekten omfatter situationer, hvor (i) det er umuligt at fjerne defekten, (ii) udbedring af defekten ikke er mulig, fordi det medfører uforholdsmæssige omkostninger, (iii) der opstår en uoverensstemmelse på trods af vores forsøg på at udbedre defekten, (iv) defekten er så alvorlig, at en øjeblikkelig prisnedsættelse eller opsigelse er berettiget, (v) vi nægter enhver yderligere ydelse, eller (vi) det er åbenlyst (inklusive en erklæring fra os), at vi ikke inden for en rimelig tid eller uden væsentlige gener for dig kan afhjælpe defekten.

4. Brugerindhold:

a. Hue Secure tjenesterne tilbyder mulighed for at optage lyd, video, åbnings- og lukkehandlinger og bevægelse med tidsstempler og billeder (tekst som en delmængde) med visse Hue Secure produkter ("Brugerindhold"). Vi kan ikke få adgang til dette lyd-, video- og billedindhold (tekst som en delmængde). Metadataene om, at en hændelse fandt sted på et bestemt tidspunkt, herunder hændelsens kategori, er kendte for os.

b. Du er eneansvarlig for alt dit brugerindhold, og vi har intet ansvar over for dig eller nogen anden, der benytter din brugerkonto til noget brugerindhold. Du skal sikre dig, at Hue Secure produkterne kun optager brugerindhold, når du er autoriseret til det. Du må ikke overføre noget brugerindhold, som ved dets indhold, form, design eller på anden måde overtræder gældende lovgivning eller krænker moral eller tredjeparters rettigheder. Overtrædelse af ovenstående er grund til opsigelse af din ret til at bruge eller få adgang til Hue Secure tjenesterne.

c. Vi kan ikke se andet brugerindhold end (i) metadata, der tidsbestemmer og klassificerer en hændelse, og (ii) eventuelt brugerindhold, du (som administrator) har downloadet for at dele det med os efter eget skøn (f.eks. relateret til kvalitet og forbrugerbeskyttelse). Vi kan dog videregive dit brugerindhold til retshåndhævelse eller myndigheder, hvis loven kræver det. I sådanne tilfælde skal du samarbejde fuldt ud med os for at overholde sådanne lovkrav. Se flere oplysninger om anmodninger om overførsel af data til Hue Secure på https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests.

d. Canada-baserede forbrugere: Hvis du bor i Canada, giver du samtykke til den behandling af brugerindhold, der er nødvendig for, at vi kan levere Hue Secure tjenester til dig. Derudover accepterer du, at vi kan konvertere dine personlige oplysninger til en anonym form, i hvilket tilfælde personoplysningerne ikke længere kan knyttes til et registreret individ, hverken alene eller sammen med andre oplysninger, så vi kan bruge disse anonyme personoplysninger til vores egne interne forretningsformål.

5. Funktionsadgang, gebyrer og betaling:

a. Når du aktiverer dine Hue Secure produkter gennem Hue appen, har du ret til en tredive (30) dages prøveperiode ("Prøveperiode"). Når din prøveperiode slutter, har du mulighed for (via Hue appen) at:

i. bruge visse tilgængelige funktioner uden ekstra gebyr ("Gratis adgang"); eller

ii. abonnere på en abonnementsplan mod et ekstra gebyr. Abonnementerne er tilgængelige i to forskellige planer, nemlig Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium. Du kan vælge at få et Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnement som en månedlig eller årlig plan, som fortsætter indtil opsigelse af dit abonnement. MEDMINDRE DU MEDDELER OS INDEN AFSLUTNING AF DEN NUVÆRENDE ABONNEMENTSPERIODE OM, AT DU IKKE ØNSKER AT FORTSÆTTE DIT ABONNEMENT, FORSTÅR DU, AT DIN ABONNEMENTSPLAN AUTOMATISK VIL BLIVE FORNYET, OG DU GIVER OS TILLADELSE TIL AT OPKRÆVE ABONNEMENT FOR HVER SUCCESSIV PERIODE, VED BRUG AF BETALINGSMETODEN, DU OPGAV VIA DEN RELEVANTE APP-BUTIK.

b. En fuldstændig beskrivelse af funktionerne i gratis adgang, Hue Secure Basic og Hue Secure Premium samt de gældende gebyrer, betalingsbetingelser og varselsfrister er tilgængelig på vores hjemmeside på https://www.philips-hue.com/securityplans. Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnementsgebyrer opkræves forud på den første dag i abonnementsperioden (år eller måned). Du betaler dem med den valgte betalingsmetode i den app-butik, du bruger (enten Apple eller Google ("app-butik") (og i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for den anvendte app-butik).

c. Når du bestiller Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnementet, oprettes et gyldigt, bindende abonnement, der kan håndhæves, mellem dig og os og den relaterede forpligtelse til at betale de relevante gebyrer i henhold til den gældende abonnementsplan. Hvis du er en EØS-baseret forbruger, giver du udtrykkeligt samtykke til, at vi leverer tjenesterne til dig under det relevante abonnement umiddelbart efter dit køb, og at du mister din fortrydelsesret.

d. Hvis vi ikke modtager din betaling gennem den app-butik, du bruger, forbeholder vi os retten til at opsige dit abonnement. I så fald har du kun ret til at bruge gratis adgang.

e. Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnementsgebyrer er gyldige i den periode, du har betalt dem for (hvis det f.eks. er et årsabonnement, gælder de i abonnementsperioden på et år, og hvis det er et månedligt abonnement, er de gældende for den betalte abonnementsperiode på en måned). Alle betalinger inkluderer moms, hvis det er relevant i din jurisdiktion.

f. Vi kan opdatere gratis adgang, Hue Secure Basic og/eller Hue Secure Premium ved at introducere nye funktioner, ændre eller afbryde (midlertidigt eller permanent) enhver funktion eller del heraf, eller ved at lægge begrænsninger på visse funktioner og/eller ændre gældende gebyrer, betalingsbetingelser, varselperioder eller andre vilkår. Disse opdateringer og ændringer kaldes "abonnementsopdateringer". Vi giver dig besked om en abonnementsopdatering (enten via e-mail eller i Hue appen), og i en abonnementsperiode, hvor vi allerede har modtaget betaling for det pågældende abonnement, vil alle abonnementsopdateringer være tilgængelige for dig i resten af abonnementsperioden, som du har betalt for. Hvis du for eksempel har et årsabonnement, og vi tilbyder yderligere funktioner til brug i den årlige abonnementsperiode, som du allerede har betalt for, vil disse funktioner være tilgængelige for dig for det gebyr, der allerede er betalt for den pågældende abonnementsperiode (så vi opkræver ikke dig ekstra for sådanne tilføjede funktioner). Hvis du ikke ønsker at fortsætte med at bruge dit Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium-abonnement på grund af en abonnementsopdatering, kan du opsige dette abonnement i henhold til den gældende opsigelsesperiode. Du har ret til at opsige dit Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium-abonnement, hvis en abonnementsopdatering påvirker din adgang til eller brug af det pågældende abonnement negativt, medmindre en sådan negativ påvirkning kun er lille. I så fald har du ret til at opsige dit Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium-abonnement gratis inden for 30 (tredive) dage efter (i) modtagelse af information om abonnementsopdateringen eller (ii) tidspunktet, hvor abonnementsopdateringen trådte i kraft, alt efter hvad det sker senest.

6. Skadesløsholdelse: AFTALEN OM HUE SECURE ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL AT VÆRE TIL DIN FORDEL. DERFOR ACCEPTERER DU I VIDEST MULIGT OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, AT HOLDE OS SKADESLØSE, FORSVARE, FRIGIVE OG FRIGØRE OS FRA OG MOD (I) ALLE KRAV, HANDLINGER, SØGSMÅL OG ANDRE RETLIGE HANDLINGER INDGIVET AF TREDJEPART MOD OS, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL AFTALEN OM HUE SECURE, HUE SECURE PRODUKTER OG/ELLER HUE SECURE TJENESTER (EN "TREDJEPARTSHANDLING"), OG (II) ALLE RELATEREDE TAB, SKADER, FORLIG OG DOMME, HERUNDER ADVOKATSALÆRER OG OMKOSTNINGER, SOM ER PÅLØBET AF OS, VURDERET ELLER TILKENDT OS ELLER PÅDRAGET OS I FORBINDELSE MED ELLER OPSTÅET AF EN SÅDAN TREDJEPARTSHANDLING ("TAB RELATERET TIL TREDJEPART"), SELVOM SÅDANNE TREDJEPARTSHANDLINGER OG TAB RELATERET TIL TREDJEPART SKYLDES VORES UAGTSOMHED, BRUD PÅ KONTRAKT ELLER GARANTI ELLER BETINGELSE, OBJEKTIVT ANSVAR, MANGLENDE OVERHOLDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING, DATABRUD ELLER ANDRE FEJL. INTET HERI INDEHOLDER NOGEN ANSVARSFRASKRIVELSER, DER VILLE GØRE DETTE AFSNIT HELT ELLER DELVIST UGYLDIGT OG/ELLER UDEN RETSKRAFT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DENNE ERSTATNINGSFORPLIGTELSE GÆLDER IKKE BEVIDST, LETSINDIG, FORSÆTLIG ELLER UANSVARLIG ADFÆRD FRA VORES SIDE ELLER GROV UAGTSOMHED FRA VORES SIDE I DE DELSTATER/PROVINSER/LANDE, DER IKKE TILLADER BEGRÆNSET ANSVAR FOR GROV UAGTSOMHED. "TREDJEPART" HERI OMFATTER ENHVER PERSON ELLER ENHED, DER IKKE ER PART I AFTALEN OM HUE SECURE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ÆGTEFÆLLER, FAMILIEMEDLEMMER, NABOER, LEJERE ELLER FORSIKRINGSSELSKABER.

7. Hæftelse:

a. VI HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER UAGTSOMHED, FOR NOGEN SÆRLIGE, HÆNDELIGE, PØNALE ELLER MULTIPLE SKADER, FØLGESKADER (INKLUSIVE ADVOKATSALÆRER) ELLER TABT FORTJENESTE, DER SKYLDES HUE SECURE TJENESTERNE, SELVOM VI ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. GÆLDENDE LOV TILLADER MULIGVIS IKKE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. VORES FULDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE SKADER, TAB OG ÅRSAGER TIL SØGSMÅL (UANSET OM DET MÅTTE VÆRE I HENHOLD TIL KONTRAKT, TORT ELLER PÅ ANDEN VIS) VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, SOM ER BETALT AF DIG, OM NOGET, FOR SÅDANNE HUE SECURE TJENESTER I DE FOREGÅENDE TOLV (12) MÅNEDER. DENNE BEGRÆNSNING ER KUMULATIV OG VIL IKKE BLIVE ØGET VED EKSISTENSEN AF MERE END ÉN HÆNDELSE ELLER ÉT KRAV. SIGNIFY UDELUKKER ENHVER FORM FOR ANSVAR FOR UDBYDERE OG LEVERANDØRER. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, ER VI UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE PÅ NOGEN MÅDE FOR NOGET INDHOLD (HERUNDER BRUGERINDHOLD), HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I INDHOLDET ELLER TAB ELLER SKADE AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUG AF INDHOLD, DER ER TRANSMITTERET ELLER PÅ ANDEN MÅDE GJORT TILGÆNGELIGT GENNEM HUE SECURE TJENESTERNE ELLER EKSPONERING FOR DET.

b. DU BRUGER HUE SECURE TJENESTERNE PÅ EGEN RISIKO. DU HAR ET ANSVAR FOR TILSTRÆKKELIG BESKYTTELSE OG SIKKERHEDSKOPIERING AF DIT BRUGERINDHOLD I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF HUE SECURE TJENESTERNE, OG DU ACCEPTERER AT HOLDE OS SKADESLØSE FRA OG ACCEPTERER IKKE AT SAGSØGE OS FOR KRAV BASERET PÅ DIN BRUG AF HUE SECURE TJENESTERNE, HERUNDER KRAV VEDRØRENDE TABTE DATA ELLER BRUGERINDHOLD.



8. Gyldighedsperiode og opsigelse:

a. Gyldighedsperiode: Aftalen om Hue Secure begynder ved din første brug af et Hue Secure produkt eller en Hue Secure tjeneste, og den slutter, når du eller vi opsiger aftalen.

b. Opsigelse:

Du kan opsige dit betalte Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnement til enhver tid i overensstemmelse med dine relevante Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnements meddelelsesperioder.

Retten til at opsige aftalen af en berettiget årsag forbliver uændret for både os og dig.

Medmindre aftalen om Hue Secure opsiges som beskrevet ovenfor, vil dens vilkår være bindende for dig, så længe du bruger et eller flere Hue Secure produkter.

c. Konsekvenser af opsigelse: Når dit Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnement opsiges, sletter vi ethvert brugerindhold, vi har gemt på dine vegne uden for den nye opbevaringsperiode. Ved sletning af din Hue konto vil alle hændelsesmetadata og konfigurationsdata blive anonymiseret, og brugerindhold vil blive slettet.

9. Vilkår, der gælder for visse lande. Dette afsnit 9 fastsætter yderligere vilkår, der gælder for visse lande. Hvis der er forskelle mellem dette afsnit 9 og eventuelle bestemmelser i aftalen om Hue Secure, bortset fra dette afsnit 9, vil dette afsnit 9 have forrang.

a. Afsnit 3g (4. punkt):

i. Følgende sætning tilføjes, hvis du har din bopæl i Tjekkiet: Med hensyn til eventuelle defekter er du berettiget til rettighederne angivet i civilloven.



ii. Følgende sætning tilføjes, hvis du har din bopæl i Ungarn: Du er berettiget til rettighederne, der er angivet i regeringsdekret 373/2021 (VI.30.) og civilloven, som gælder i fællesskab.

b. Afsnit 5d:

i. Afsnittet erstattes helt af følgende, hvis du har bopæl i Polen: I tilfælde af at vi ikke modtager din betaling via din app-butik, forbeholder vi os retten til at opsige dit abonnement inden for tres (60) dage efter din bestilling, og du har kun ret til at bruge gratis adgang.

c. Afsnit 6:

i. Afsnittet erstattes helt af følgende, hvis du har bopæl i Østrig, Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Italien, Ungarn, Luxembourg, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Spanien, Sverige, Schweiz: Du er ansvarlig for overtrædelser af aftalen om Hue Secure i henhold til gældende lovgivning.

d. Afsnit 7:

i. Afsnittet erstattes helt af følgende, hvis du har bopæl i Østrig eller Tyskland: Erstatningskrav er en undtagelse. Ovennævnte undtagelser gælder ikke, hvis sagen er underlagt lovbestemt ansvar, såsom ansvar i henhold til produktansvarsloven ("Produkthaftungsgesetz"), eller i sager, der involverer grov uagtsomhed eller forsæt, dødsfald, personskade eller skade på helbred eller brud på en væsentlig kontraktlig forpligtelse ("wesentliche Vertragsverletzungen"). Erstatningskrav baseret på misligholdelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse er dog begrænset til forudsigelige skader, der typisk er forbundet med kontrakter, medmindre de er forårsaget af grov uagtsomhed eller forsæt eller er begrundet i ansvar for skade på liv eller helbred.

ii. Afsnittet erstattes helt af følgende, hvis du har bopæl i Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Grækenland, Italien, Ungarn, Luxembourg, Holland, Sverige, Schweiz, Storbritannien: Erstatningskrav er udelukket, i det omfang loven tillader det. Denne udelukkelse af ansvar gælder ikke for andet ansvar, der ikke kan udelukkes ved lov, såsom forsætlig tort eller ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed.

iii. Afsnittet slettes helt, hvis du har bopæl i Polen, Rumænien, Spanien.

e. Afsnit 8c:

i. Følgende sætning tilføjes, hvis du har bopæl i Tjekkiet: Dette afsnit gælder i det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov.

f. Hvis du har bopæl i Rumænien, gælder følgende yderligere afsnit: Du accepterer, at aftalen om Hue Secure ikke indeholder nogen usædvanlige (standard)klausuler, der udtrykkeligt er defineret af rumænsk lov. Ved accept af aftalen om Hue Secure accepterer du uigenkaldeligt alle klausuler i aftalen, især (men ikke begrænset til) følgende afsnit: 3.b-e, 3.f 1. punkt, 2. element, 3.f 2. punkt, 4.b og 6.

g. Hvis du har bopæl i Canada (undtagen Quebec-provinsen):

• Afsnit 9 i brugsvilkårene for Hue vedrørende aftalen om Hue Secure erstattes fuldstændig af:

LØSNING AF TVISTER I BINDENDE VOLDGIFT OG GRUPPESØGSMÅL.

Dette afsnit gælder, hvis (i) dit bopælsland eller etableringsland er Canada (undtagen Quebec-provinsen), eller hvis (ii) dit bopælsland eller etableringsland ikke er Canada (undtagen Quebec-provinsen), men du fremsætter krav mod os i Canada (undtagen Quebec-provinsen).

a. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, OG MED UNDTAGELSE AF INDIVIDUELLE BEBOERE I QUEBEC-PROVINSEN, GÆLDER FØLGENDE: (I) AFTALEN OM HUE SECURE ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I PROVINSEN ONTARIO. UDEN AT PÅVIRKE BESTEMMELSERNE FOR INTERNATIONAL PRIVATRET OG LOVVALG, OG (II) DU OG VI ER ENIGE OM AT GIVE AFKALD PÅ RETTIGHEDERNE TIL AT ANLÆGGE SAG VED EN DOMSTOL ELLER FOR EN JURY ELLER AT DELTAGE I ET GRUPPESØGSMÅL ELLER ET REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL MED HENSYN TIL ET KRAV. ANDRE RETTIGHEDER, SOM DU VILLE HAVE, HVIS DU GÅR TIL RETTEN, ER MULIGVIS IKKE TILGÆNGELIGE ELLER KAN VÆRE BEGRÆNSET I VOLDGIFT.

ALLE KRAV, TVISTER ELLER UENIGHEDER (UANSET OM DE OPSTÅR I KONTRAKT, TORT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, OG UANSET OM DE ER EKSISTERENDE, NUVÆRENDE ELLER FREMTIDIGE, OG HERUNDER LOVBESTEMTE, FORBRUGERBESKYTTELSE, ALMINDELIG LOVGIVNING, FORSÆTLIG TORT, PÅBUD OG RIMELIGHEDSKRAV) MELLEM DIG OG OS, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL AFTALEN OM HUE SECURE OG/ELLER HUE SECURE TJENESTERNE, VIL BLIVE LØST UDELUKKENDE OG ENDELIGT VED BINDENDE VOLDGIFT.

DER ER INGEN DOMMER ELLER JURY I ET VOLDGIFTSPANEL, OG RETTENS GENNEMGANG AF EN VOLDGIFTSKENDELSE ER BEGRÆNSET. VOLDGIFTSDOMMEREN SKAL OVERHOLDE DENNE AFTALE OM HUE SECURE OG KAN TILKENDE SAMME ERSTATNING OG KOMPENSATION SOM EN DOMSTOL (INKLUSIVE ADVOKATSALÆRER).

b. I enhver tvist, uanset om det er ved domstol eller voldgift, skal du først give os mulighed for at løse dit krav ved at sende en skriftlig beskrivelse af kravet til den adresse, der er anført i afsnit (h). Du og vi er enige om at forhandle kravet i god tro. Hvis du og vi ikke er i stand til at løse kravet inden for tres (60) dage, efter at vi har modtaget denne beskrivelse af kravet, og hvis du i god tro har gjort et forsøg på at løse kravet direkte med os i det tidsrum, kan du indsende kravet til voldgift.



c. VOLDGIFTSREGLER OG FORUM. Voldgiften er underlagt voldgiftsloven i den provins, hvor du bor, og voldgiftsreglerne for ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/rules-codes/arbrules/) ("ADRIC-reglerne") hvor det er relevant, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt heri. Voldgiftskrav skal indgives til ADR Institute of Canada, Inc. ("ADRIC") i overensstemmelse med ADRIC-reglerne og skal omfatte (1) navn, telefonnummer, postadresse og e-mailadresse på den part, der søger voldgift, (2) en redegørelse for de fremsatte retskrav og det faktiske grundlag herfor, (3) en beskrivelse af det søgte retsmiddel og en nøjagtig beregning i god tro af det omtvistede beløb (en anmodning om påbud eller advokatsalærer skal ikke indgå ved beregningen af det omtvistede beløb, medmindre et sådant påbud kræver betaling af penge) og (4) underskrift af den part, der ønsker voldgift. Kravet om voldgift skal også indsendes til Signifys juridiske afdeling på adressen Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Uanset det modsatte i ADRIC-reglerne vil voldgiften blive afgjort af en enkelt voldgiftsdommer (valgt i overensstemmelse med ADRIC-reglerne), som skal være en advokat eller tidligere dommer. Voldgiftssædet skal være hovedstaden i den provins, hvor du har din primære bopæl på ikrafttrædelsesdatoen for denne aftale om Hue Secure. På din anmodning kan voldgiften dog afholdes på et sted inden for en radius på 45 kilometer fra din primære bopæl på ikrafttrædelsesdatoen for denne aftale om Hue Secure. Parterne er enige om, at voldgiften kan finde sted virtuelt, og voldgiftsdommeren har ret til at bestille virtuel voldgift efter anmodning fra en af parterne. Hvis ADRIC ikke er tilgængelig for voldgift, skal parterne i fællesskab vælge et alternativt voldgiftsforum.

d. VOLDGIFTSMYNDIGHED: Voldgiftsdommeren skal have eksklusiv autoritet til at løse enhver tvist vedrørende bilæggelse og/eller håndhævelse af denne voldgiftsbestemmelse, herunder enhver tvist om urimelighed eller enhver anden tvist, hvor voldgiftsbestemmelsen eller denne aftale om Hue Secure er ugyldig. Voldgiftsdommeren skal have beføjelse til at tilkende ethvert retsmiddel, der ville være tilgængeligt i retten, ved lov eller i rimelighed. Enhver afgørelse truffet af voldgiftsdommeren vil være endelig og bindende for hver af parterne og kan indgå som dom i enhver domstol med kompetent jurisdiktion.

e. ADVOKATSALÆRER OG -OMKOSTNINGER. Du og vi er enige om, at vi er ansvarlige for betaling af saldoen af det indledende kravbehandlingsgebyr i henhold til ADRIC-reglerne, der overstiger $ 200 for krav på op til $ 75.000. Hvis du får medhold i voldgiften, kan du være berettiget til at anmode om dækning af advokatsalærer og -omkostninger, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning og ADRIC-reglerne. Medmindre voldgiftsdommeren fastslår, at dit krav var useriøst eller fremsat med den hensigt at chikanere, accepterer vi ikke at søge dækning af advokatsalærer og -omkostninger, og vi giver hermed afkald på enhver ret i henhold til gældende lovgivning eller ADRIC-reglerne til at opnå dækning af advokatsalærer og -omkostninger, hvis vi får medhold i voldgiften.

f. AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, OG MED UNDTAGELSE AF INDIVIDUELLE BEBOERE I QUEBEC-PROVINSEN, er parterne enige om, at de hver især giver afkald på retten til nævningeting, og at hver af parterne kun kan rejse krav mod den anden på individuelt grundlag og ikke som sagsøger eller gruppemedlem i et påstået gruppesøgsmål. GRUPPEVOLDGIFT ELLER GRUPPESØGSMÅL ER IKKE TILLADT. DU OG VI ER ENIGE OM, AT ENHVER SAG, UANSET OM DEN ER VED VOLDGIFT ELLER DOMSTOL, KUN VIL BLIVE ANLAGT INDIVIDUELT OG IKKE SOM ET GRUPPESØGSMÅL, MASSESØGSMÅL ELLER REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL ELLER SOM MEDLEM AF ET GRUPPESØGSMÅL, ET KOMBINERET ELLER ET REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL. Voldgiftsretten må ikke kombinere krav fra mere end én person eller på anden måde føre nogen form for repræsentant- eller gruppesøgsmål. Voldgiftsretten har ingen bemyndigelse til at revidere retskraften af dette gruppevoldgiftsfrafald, og enhver indsigelse mod gruppevoldgiftsfrafaldet kan kun rejses ved en domstol med kompetent jurisdiktion.

Hvis en bestemmelse i denne voldgiftsaftale ikke kan håndhæves, vil den bestemmelse, der ikke kan håndhæves, blive adskilt, og de resterende voldgiftsvilkår vil blive håndhævet.

g. UNDTAGELSER FOR VOLDGIFT. Uanset ovenstående bevarer hver part retten til at få en tvist behandlet ved en småkravsdomstol, forudsat at tvisten falder inden for den pågældende domstols kompetence og i øvrigt er passende for den pågældende domstol, at der søges en individuel løsning, og at sagen forbliver i den pågældende domstol og ikke overføres eller appelleres til en domstol med generel jurisdiktion.

Uanset det modsatte i dette afsnit er der intet i dette afsnit, der forhindrer dig i at indberette eller indgive et krav, en ansøgning eller et søgsmål til en relevant statslig eller administrativ myndighed eller domstol, eller i at søge erstatning i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslove, hvis og i det omfang vilkårene i gældende lov giver dig ret til at gøre det og udelukke eksklusiv brug af voldgift før tvist. Dette afsnit forhindrer heller ikke føderale, provinsielle eller lokale administrative myndigheder i at afgøre krav og tildele kompensation baseret på disse krav, hvis og i det omfang vilkårene i gældende lov udelukker eksklusiv brug af voldgift før tvist. Intet i dette afsnit skal forhindre eller fritage en part fra at opfylde de forudgående betingelser og/eller udtømme administrative retsmidler i henhold til gældende lovgivning, før der indgives anmodning om voldgift. Tvister mellem parterne, som ikke er genstand for voldgift før tvist, herunder tvister i henhold til gældende lovgivning, er udelukket fra dette afsnits anvendelsesområde.

h. FRAVALG: Uanset ovenstående kan du vælge at indbringe dit krav for retten, hvis du fravælger dette afsnit 9 inden for tredive dage efter den dato, hvor du første gang har accepteret aftalen om Hue Secure via vores app. Du kan framelde dig på Canada Arbitration Opt-Out (onetrust.com) eller ved at sende os en skriftlig meddelelse med dit fornavn, efternavn og den e-mailadresse, du muligvis har brugt til at indsende oplysninger på vores websted og/eller app på:

Signify Canada Ltd.

Attn: Legal Department - Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out

281 Hillmount Rd

Markham, ON Canada L6C 2S3

l. Hvis du fravælger dette afsnit 9, eller hvis afsnittet viser sig at være uden retskraft eller ikke gælder for dig, vil dette afsnit 9 være ugyldigt i sin helhed, og i sådanne tilfælde underkaster du dig uigenkaldeligt domstolenes personlige og eksklusive jurisdiktion i Ontario-provinsen for at løse enhver retssag eller domstolsbehandling, der er tilladt i henhold til dette afsnit. Hvis en voldgiftsdommer eller en domstol med kompetent jurisdiktion finder, at nogen del af dette afsnit er ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, vil afsnittet som helhed ikke blive anset for at være ulovligt, ugyldigt eller uden retskraft, men kun den del af afsnittet, der er ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, vil blive fjernet fra afsnittet.

h. Hvis du har bopæl i USA:

• Afsnit 9 i brugsvilkårene for Hue vedrørende aftalen om Hue Secure erstattes fuldstændig af:

LØSNING AF TVISTER I BINDENDE VOLDGIFT OG GRUPPESØGSMÅL.

Dette afsnit 9 gælder, hvis (i) dit bopælsland eller etableringsland er USA, eller hvis (ii) dit bopælsland eller etableringsland ikke er i USA, men du fremsætter ethvert krav mod os i USA.

a. AFTALEN OM HUE SECURE ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I STATEN NEW JERSEY UDEN AT PÅVIRKE BESTEMMELSERNE FOR INTERNATIONAL PRIVATRET OG LOVVALG, OG (II) DU OG VI ER ENIGE OM AT GIVE AFKALD PÅ RETTIGHEDERNE TIL AT ANLÆGGE SAG VED EN DOMSTOL ELLER FOR EN JURY ELLER AT DELTAGE I ET GRUPPESØGSMÅL ELLER ET REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL MED HENSYN TIL ET KRAV. ANDRE RETTIGHEDER, SOM DU VILLE HAVE, HVIS DU GÅR TIL RETTEN, ER MULIGVIS IKKE TILGÆNGELIGE ELLER KAN VÆRE BEGRÆNSET I VOLDGIFT.

ALLE KRAV, TVISTER ELLER UENIGHEDER (UANSET OM DE OPSTÅR I KONTRAKT, TORT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, OG UANSET OM DE ER EKSISTERENDE, NUVÆRENDE ELLER FREMTIDIGE, OG HERUNDER LOVBESTEMTE, FORBRUGERBESKYTTELSE, ALMINDELIG LOVGIVNING, FORSÆTLIG TORT, PÅBUD OG RIMELIGHEDSKRAV) MELLEM DIG OG OS, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL AFTALEN OM HUE SECURE OG/ELLER HUE SECURE TJENESTERNE, VIL BLIVE LØST UDELUKKENDE OG ENDELIGT VED BINDENDE VOLDGIFT.

DER ER INGEN DOMMER ELLER JURY I ET VOLDGIFTSPANEL, OG RETTENS GENNEMGANG AF EN VOLDGIFTSKENDELSE ER BEGRÆNSET. VOLDGIFTSDOMMEREN SKAL OVERHOLDE DENNE AFTALE OM HUE SECURE OG KAN TILKENDE SAMME ERSTATNING OG KOMPENSATION SOM EN DOMSTOL (INKLUSIVE ADVOKATSALÆRER).

b. I enhver tvist, uanset om det er ved domstol eller voldgift, skal du først give os mulighed for at løse dit krav ved at sende en skriftlig beskrivelse af kravet til Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, med en kopi til Signifys juridiske afdeling på samme adresse. Du og vi er enige om at forhandle kravet i god tro. Hvis du og vi ikke er i stand til at løse kravet inden for tres (60) dage, efter at vi har modtaget denne beskrivelse af kravet, og hvis du i god tro har gjort et forsøg på at løse kravet direkte med os i det tidsrum, kan du indsende kravet til voldgift.

c. Voldgiften vil blive administreret af American Arbitration Association ("AAA") i overensstemmelse med de på det tidspunkt gældende forbrugervoldgiftsregler og supplerende procedurer for forbrugertvister ("AAA-reglerne") undtagen som ændret af dette afsnit 9. (Du kan finde AAA-reglerne på adr.org). Forbrugervoldgiftsreglerne indeholder følgende vilkår og betingelser:

i) Krav kan indsendes til AAA online (www.adr.org);

ii) Voldgiftsdommere skal være upartiske, og ingen part må ensidigt vælge en voldgiftsdommer;

iii) Voldgiftsdommere skal afsløre en eventuel partiskhed, interesse eller forhold til enhver part vedrørende resultatet af voldgiften;

iv) Parterne har ret til efter eget valg at anke sagen til småkravsdomstolen for visse krav.

v) Det indledende kravbehandlingsgebyr for forbrugeren er begrænset til $ 200.

vi) Forbrugeren kan vælge stedet for høringen og kan deltage i høringen enten på stedet, telefonisk, via videokonference eller, for krav under $ 25.000, ved at indsende dokumenter.

vii) Voldgiftsdommeren kan tilkende ethvert retsmiddel, som parterne kunne have opnået i retten, for at løse partens individuelle krav.

viii) Voldgiften skal gennemføres for én upartisk voldgiftsmand, som skal være placeret på eller i nærheden af voldgiftsstedet. Voldgiften vil blive gennemført på et sted, der er rimeligt bekvemt for dig. Voldgiftsdommeren skal have eksklusiv autoritet til at løse enhver tvist vedrørende bilæggelse og/eller håndhævelse af denne voldgiftsbestemmelse, herunder enhver tvist om urimelighed eller enhver anden tvist, hvor voldgiftsbestemmelsen eller denne aftale om Hue Secure er ugyldig. Voldgiftsdommeren skal have beføjelse til at tilkende ethvert retsmiddel, der ville være tilgængeligt i retten, ved lov eller i rimelighed. Enhver afgørelse truffet af voldgiftsdommeren vil være endelig og bindende for hver af parterne og kan indgå som dom i enhver domstol med kompetent jurisdiktion.

d. ÆNDRING AF AAA-REGLER – ADVOKATSALÆRER OG -OMKOSTNINGER. Du og vi er enige om, at vi er ansvarlige for betaling af saldoen af det indledende kravbehandlingsgebyr i henhold til AAA-reglerne, der overstiger $ 200 for krav på op til $ 75.000. Hvis du får medhold i voldgiften, kan du være berettiget til at anmode om dækning af advokatsalærer og -omkostninger, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning og AAA-reglerne. Medmindre voldgiftsdommeren fastslår, at dit krav var useriøst eller fremsat med den hensigt at chikanere, accepterer vi ikke at søge dækning af advokatsalærer og -omkostninger, og vi giver hermed afkald på enhver ret i henhold til gældende lovgivning eller AAA-reglerne til at opnå dækning af advokatsalærer og -omkostninger, hvis vi får medhold i voldgiften.

e. AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL. Parterne er enige om, at de hver især giver afkald på retten til nævningeting, og at hver af parterne kun kan rejse krav mod den anden på individuelt grundlag og ikke som sagsøger eller gruppemedlem i et påstået gruppesøgsmål. GRUPPEVOLDGIFT ELLER GRUPPESØGSMÅL ER IKKE TILLADT. DU OG VI ER ENIGE OM, AT ENHVER SAG, UANSET OM DEN ER VED VOLDGIFT ELLER DOMSTOL, KUN VIL BLIVE ANLAGT INDIVIDUELT OG IKKE SOM ET GRUPPESØGSMÅL, MASSESØGSMÅL ELLER REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL ELLER SOM MEDLEM AF ET GRUPPESØGSMÅL, ET KOMBINERET ELLER ET REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL. Voldgiftsretten må ikke kombinere krav fra mere end én person eller på anden måde føre nogen form for repræsentant- eller gruppesøgsmål. Voldgiftsretten har ingen bemyndigelse til at revidere retskraften af dette gruppevoldgiftsfrafald, og enhver indsigelse mod gruppevoldgiftsfrafaldet kan kun rejses ved en domstol med kompetent jurisdiktion.



Hvis en bestemmelse i denne voldgiftsaftale ikke kan håndhæves, vil den bestemmelse, der ikke kan håndhæves, blive adskilt, og de resterende voldgiftsvilkår vil blive håndhævet.

f. Retten til voldgift i henhold til denne aftale om Hue Secure er beskyttet og reguleret af Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§ 1 et seq.). Begge parter er enige om, at parternes forhold involverer handel mellem amerikanske stater. Bedømmelse af den således afsagte kendelse kan indgives til en domstol med kompetent jurisdiktion, eller der kan indgives anmodning til en sådan domstol om retlig godkendelse af dommen og en kendelse om fuldbyrdelse, alt efter omstændighederne.

UNDTAGELSER FOR VOLDGIFT. Uanset ovenstående bevarer hver part retten til at få en tvist behandlet ved en småkravsdomstol, forudsat at tvisten falder inden for den pågældende domstols kompetence og i øvrigt er passende for den pågældende domstol, at der søges en individuel løsning, og at sagen forbliver i den pågældende domstol og ikke overføres eller appelleres til en domstol med generel jurisdiktion.

Version for september 2025 - gældende fra App 5