Lad os vide, at du vil returnere dit køb. Du skal bruge dit ordrenummer, som du finder i din ordrebekræftelses-e-mail.
Ordrestatus og returnering
Vil du se status for din ordre eller returnere noget, du har købt i Philips Hue shoppen? Intet problem! Du kan returnere dit køb inden for 30 dage efter købet – helt gratis.
Sådan returnes et produkt
Registrer din returnering
Udskriv etiketten
Vi sender dig en forsendelsesetiket på e-mail, som du kan udskrive og bruge til at sende din returnering gratis til os.
Send dit produkt tilbage
Læg produktet i en æske, fastgør etiketten på ydersiden, og aflever den på et af kurerens steder.
Spørgsmål og svar
Jeg har købt et produkt og vil returnere det. Websitet angiver dog, at min ordre stadig behandles. Hvornår kan jeg starte returneringen?
Jeg købte en bundle eller flere produkter som del af en kampagne. Hvordan kan jeg returnere disse produkter?
Hvor lang tid har jeg til at returnere mit produkt?
Hvor finder jeg mit ordrenummer?
Hvor vil pengene fra min refundering gå hen?
Får jeg refunderet de originale forsendelsesomkostninger?
Hvor meget koster det at returnere et produkt?
Skal produktet returneres ubrugt og i den originale emballage?
