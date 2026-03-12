Diese G125-Lampe ist unsere größte und eindrucksvollste smarte Lampe im Vintage-Stil. Sie verfügt über ein warm- bis kaltweißes Licht, einen eleganten spiralförmigen Glühdraht, einen B22-Standardsockel und sämtliche smarte Lichtfunktionen des Systems.

White Ambiance Filament Lampe

Steuerung per Bluetooth möglich

Steuerung per Hue Bridge möglich

Warmweiß bis kaltweiß

Sofortige Steuerung per Bluetooth

Steuerung mit App oder Sprache*

Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge