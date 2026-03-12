G125 Globe – Smarte Lampe B22
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Über G125 Globe – Smarte Lampe B22
Diese G125-Lampe ist unsere größte und eindrucksvollste smarte Lampe im Vintage-Stil. Sie verfügt über ein warm- bis kaltweißes Licht, einen eleganten spiralförmigen Glühdraht, einen B22-Standardsockel und sämtliche smarte Lichtfunktionen des Systems.
- White Ambiance Filament Lampe
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Warmweiß bis kaltweiß
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514301566
Lampenabmessungen
- Maße (BxHxT)
- 125x191
Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen
- 50.000
- Nennlebensdauer
- 15.000
Umweltschutz
- Luftfeuchtigkeit im Betrieb
- 5 % <H<95 % (nicht kondensierend)
- Betriebstemperatur
- -20 °C bis 45 °C
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Dimmbar mit Hue App und Schalter
- Ja
Garantie
- 2 Jahre
- Ja
Lichteigenschaften
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- ≥80
- Farbtemperatur
- 2200-4500 K
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8719514301566
- Nettogewicht
- 0,11 kg
- Bruttogewicht
- 0,26 kg
- Höhe
- 20,9 cm
- Länge
- 14 cm
- Breite
- 14,6 cm
- Material-Nummer (12NC)
- 929002478201
Informationen zur Verpackung
- EAN
- 8719514301566
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0,5
- Energieeffizienz-Label (EEL)
- G
- Leistung
- 7
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 191 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung von 4.000 K
- 550
- Durchmesser
- 125 mm
- Gewicht
- 112
- Lichttechnologie
- LED
- Fassung/Sockel
- B22
- IP-Code
- IP20
- Lichtleistung von 2.700 K
- 550
- EPREL-Registrierungsnummer
- 400281
Die Lampe
- Bauform
- G125
- Eingangsspannung
- 220V-240V
- Lichtleistung
- Warmweißes bis kühlweißes Licht
- Lichtleistung
- 550 lm
- Leistungsfaktor
- 0.6
- Software-Upgrades möglich
- Ja
- Startzeit
- Sofort 100 % Lichtleistung
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- HomeKit-kompatibel
- Yes
- Philips Hue App
- Android 10.0 und höher, iOS 16 oder höher
- Sprachassistenten (Hue Bridge erforderlich)
- Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana (Über Hue Bridge)
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- Keine Bedienungsanleitung vorhanden
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden