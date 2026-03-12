G125 Globe – Smarte Lampe B22

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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance Filament Lampe G125 Globe – Smarte Lampe B22
Nahaufnahme der Rückseite von Hue White Ambiance Filament Lampe G125 Globe – Smarte Lampe B22
Angegebene Abmessungen von Hue White Ambiance Filament Lampe G125 Globe – Smarte Lampe B22
Product packaging showing a large clear light bulb with spiral filament and compatibility icons for Alexa and Google Assistant.
A collection of clear glass filament bulbs with visible spiral LEDs hanging from black pendant fixtures, illuminated above a surface.
A group of filament-style smart bulbs suspended from the ceiling, emitting spiral-shaped light, with background window blinds.
Pendant smart bulbs provide a soft ambient glow in a modern kitchen and dining area with neutral furniture and warm lighting.
Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Über G125 Globe – Smarte Lampe B22

Diese G125-Lampe ist unsere größte und eindrucksvollste smarte Lampe im Vintage-Stil. Sie verfügt über ein warm- bis kaltweißes Licht, einen eleganten spiralförmigen Glühdraht, einen B22-Standardsockel und sämtliche smarte Lichtfunktionen des Systems.

  • White Ambiance Filament Lampe
  • Steuerung per Bluetooth möglich
  • Steuerung per Hue Bridge möglich
  • Warmweiß bis kaltweiß
  • Sofortige Steuerung per Bluetooth
  • Steuerung mit App oder Sprache*
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay