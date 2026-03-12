Wunderschön gleichmäßiges Licht, stilvoll hervorgehoben, in einem eleganten, ultra-schlanken quadratischen Design von 30 × 30 cm, das zu fast jeder Inneneinrichtung passt. Genieße Millionen von Farben, warm- bis kaltweißes Licht, besonders sanftes Dimmen bis auf nur 0,2 % sowie die Chromasync-Technologie, die für perfekt abgestimmte Farben über mehrere Hue Leuchten hinweg sorgt. So schaffst Du zu jeder Tageszeit die passende Atmosphäre. Speziell angeordnete LEDs sorgen für wunderschön gleichmäßiges Licht über das gesamte Panel, während das oberflächenmontierte Design sich schnell installieren lässt, ohne dass ein Deckenausschnitt erforderlich ist. Steuere Deine Lampen mit der Hue App, Smart Switches oder Sprachbefehlen. Mit einer Hue Bridge kannst Du noch mehr smarte Beleuchtungsfunktionen freischalten – Abwesenheitssteuerung, Automatisierungen und Anwesenheitssimulation.

Gleichmäßige Lichtverteilung

Bis zu 1340 Lumen

Warmweiß bis kaltweiß (2200–6500 K)

Millionen einstellbare Farben

Ultra-niedriges Dimmen bis 0,2 %