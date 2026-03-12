Philips Hue Play Sync Set: Gradient Lightstrip 65" + Screen Sync

199,99 €

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Nahaufnahme der Vorderseite von LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Sync Set: Gradient Lightstrip 65&quot; + Screen Sync
Nahaufnahme der Rückseite von LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Sync Set: Gradient Lightstrip 65&quot; + Screen Sync
Nahaufnahme der Rückseite von LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Sync Set: Gradient Lightstrip 65&quot; + Screen Sync
Verwendung von LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Sync Set: Gradient Lightstrip 65&quot; + Screen Sync
Verwendung von LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Sync Set: Gradient Lightstrip 65&quot; + Screen Sync
Verwendung von LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Sync Set: Gradient Lightstrip 65&quot; + Screen Sync
Verwendung von LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Sync Set: Gradient Lightstrip 65&quot; + Screen Sync
Verwendung von LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Sync Set: Gradient Lightstrip 65&quot; + Screen Sync
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Über Philips Hue Play Sync Set: Gradient Lightstrip 65" + Screen Sync

Tauche mit diesem Sync-Kit, bestehend aus einem Synchronisationsgerät für den Fernseher und einem farbfähigen Lightstrip mit Farbverlauf, in die Welt des Hue Entertainments ein. Die Fisheye‑Linse des Screen Sync erfasst alles auf dem Bildschirm und synchronisiert die Inhalte mit dem Lightstrip, wodurch eine optimierte Farbsynchronisation mit Wallwashing-Effekten entsteht, die in Echtzeit reagieren Richte alles mühelos in der Hue App ein und genieße Deine Lieblingsfilme, Serien und Spiele wie nie zuvor!

  • Optimierte Farbübereinstimmung mit den Bildschirminhalten
  • Vollbildaufnahme mit Fisheye-Objektiv
  • Wandflutungseffekte mit Farbverlauf
  • Geeignet für Fernseher bis 65 Zoll
  • Steuerung und Konfiguration über die Hue App
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