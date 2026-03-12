Kabelgebundener Dimmschalter für nicht smarte Lampen
Aktueller Preis ist 59,99 €
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- 2 Jahre Garantie
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Über Kabelgebundener Dimmschalter für nicht smarte Lampen
Dieses Produkt ist für nicht smarte Lampen geeignet. Erweitere Deine dimmbaren, nicht-smarten Leuchten zu Deinem Philips Hue Ökosystem hinzu und steuere sie wie Deine Hue Leuchten. Der kabelgebundene Dimmschalter ist mit den meisten herkömmlichen Leuchten kompatibel und lässt sich zusammen mit Deinen vorhandenen Hue Leuchten nutzen. Du musst Deine antiken Kronleuchter oder Designer-Fassungen nicht ersetzen. Mach die Leuchten, die Du liebst smart! Nach der Installation kannst Du Deine Leuchten über die Hue App, per Sprachassistent oder direkt über Deinen Wandschalter steuern. Erstelle Automatisierungen für Deinen Tagesablauf und integriere Deine Leuchten in individuelle Lichtszenen. Dank Stromversorgung über die Hausverkabelung benötigst Du keine Batterien. Installiere ihn hinter Deinem vorhandenen Schalter (Taster erforderlich) und genieße mit einer Hue Bridge zuverlässige und reaktionsschnellen Steuerung, auch bei WLAN-Ausfall. Für weitere Informationen: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Verwandelt nicht smarte in smarte Lampen
- Kontrolliere smarte und nicht smarte Lampen
- Automationen und Lichtszenen einstellen
- Funktioniert mit oder ohne Neutralleiter
- Mit einer Hue Bridge mehr Funktionen freischalten
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103111876
Design und Materialausführung
- Farbe
- Weiß
- Material
- Synthetik
Nutzlebensdauer
- Umgebungstemperaturbereich
- -5 bis +40 °C
- Nennlebensdauer
- 25.000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Hue Dimmschalter im Lieferumfang enthalten
- Ja
- Herzstück
- Ja
Garantie
- 2 Jahre
- Ja
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Schlafzimmer, Esszimmer, Funktional, Flur, Home Office, Arbeitszimmer, Wohnzimmer
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103111876
- Nettogewicht
- 0,02 kg
- Bruttogewicht
- 0,06 kg
- Höhe
- 140 mm
- Länge
- 88 mm
- Breite
- 45 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004296901
Informationen zur Verpackung
- EAN
- 8721103111876
Stromverbrauch
- Leistung
- 0,4
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 16,8 mm
- Gesamte Länge
- 41 mm
- Gesamte Breite
- 37,3 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Netzstrom
- 220-240 V
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse II
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung
- Dry location
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Ja
- Montageoptionen
- Wand, Decke
Die Lampe
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Der Schalter
- Konfigurierbare Tasten
- 1
- Nutzlebensdauer
- 25,000 clicks
- Montageoptionen
- Wand
- Unterstützte Verdrahtung
- Nullleiter, Ohne Nullleiter
- Ausgangskanal
- 1 Kanal
- Unterstützter Schaltertyp
- Druck, Kippschalter
- Lampenlast
- 5–200 W LED-Phasenabschnitt (einschließlich dimmbarer LED-Vorschaltgeräte), 5–20 W LED – Phasenanschnitt, 20–200 W Halogen, Glühlampe – Phasenabschnitt, 20–150 W Halogen, Glühlampe – Phasenanschnitt
- Dimmerlast
- Phasenanschnitt, Hinterkante
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden
Häufige Fragen
Wie wähle ich das richtige Philips Hue Wandschalter-Modul aus?
Um Ihnen bei der Auswahl des richtigen Philips Hue Wandschalter-Moduls zu helfen, schauen Sie bitte hier in unseren Leitfaden.
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