Welche Philips Hue Synchronisationsoption ist die richtige für mich?

Du bist Dir nicht sicher, welche Philips Hue Synchronisationsoption die richtige für Dich ist? Kein Problem – wir führen Dich Schritt für Schritt durch die Möglichkeiten, damit Du die optimale Lösung für Dein Zuhause findest.

 

Welchen Fernseher hast Du?

1.  Ich habe einen Samsung- oder LG-Fernseher:

Perfekt! Du kannst die Hue Sync TV-App nutzen – der einfachste Weg, um loszulegen.

Kompatible Fernseher:

  • Samsung: QLED-Fernseher (ab Modelljahr 2022), Q60-Serie oder höher
  • LG: Fernseher (ab Modelljahr 2024) mit webOS24 oder höher

 Empfohlene Option: Hue Sync TV App

  • Keine zusätzlichen Geräte erforderlich
  • Keine zusätzlichen Kabel oder Änderungen an Deinem Setup
  • Funktioniert direkt mit TV-Apps wie Netflix, Disney+ und vielen mehr

 

2.  Ich habe keinen kompatiblen Samsung- oder LG-Fernseher:

Kein Problem, auch dann hast Du ausgezeichnete Möglichkeiten.

Option 1: Hue Play Screen Sync (einfache Einrichtung)

  • Funktioniert mit nahezu jedem Fernseher (bis 85")
  • Synchronisiert alles, was auf Deinem Bildschirm angezeigt wird – einschließlich TV Apps
  • Keine Änderungen an Deiner HDMI-Konfiguration erforderlich

 Ideal, wenn Du eine unkomplizierte Plug-and-Play-Lösung suchst

 

Option 2: Hue Play HDMI Sync Box (für externe Geräte)

Diese Option ist ideal, wenn Du hauptsächlich folgende Geräte nutzt:

  • Spielkonsolen
  • Apple TV
  • Set-Top-Boxen
  • Blu-ray-Player

Dann wähle:

  • Sync Box 8K → Ideal für Gaming und anspruchsvolle Setups
  • Sync Box 4K → Perfekt für einfache Setups im Alltag

Gut zu wissen:
Die Sync Box funktioniert ausschließlich mit HDMI-Geräten. Integrierte TV Apps werden nicht synchronisiert.

 

Schaust Du Inhalte auf einem Computer oder spielst Du darauf?

Wenn Du einen Windows-PC oder Mac nutzt, gibt es noch eine weitere Möglichkeit:

Hue Sync Desktop App

  • Synchronisiert Deine Lampen direkt mit Deinem Computerbildschirm
  • Ideal für Gaming, Streaming oder Musik auf Deinem Laptop oder Desktop-PC

 

Schnellvergleich

Lösung

TV Apps

HDMI-Geräte

Computer

Ideal für

Bridge ist erforderlich

Unterstützte Auflösungen, Bildwiederholraten und HDR

Sync Box 8K

Gaming, anspruchsvolle HDMI-Setups und Soundsysteme

Nein. Für einen Entertainment-Bereich mit mehr als einer Lampe empfehlen wir jedoch eine Hue Bridge.*

Kompatibilitätsübersicht

Sync Box 4K

✓ (1 Gerät)

Einfache Setups für den Alltag

Hue Play Screen Sync

Universelle Lösung ohne Änderungen an der HDMI-Konfiguration

Hue Sync TV App

✓ (kompatible Fernseher)

✓ (über den Fernseher)

Streaming direkt auf dem Fernseher

Alle

Hue Sync Desktop App

Windows und Mac

 

* Unterstützte Lampen ohne Hue Bridge (es wird jeweils nur eine Lampe unterstützt):

  • Philips Hue Play Gradient Lightstrip (55” / 65” / 75" / 85”) 
  • Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro (65", 85", 100")
  • Philips Hue Flux Lightstrip (3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 10 m)
  • Philips Hue Flux Ultra Bright Lightstrip (3 m / 5 m / 10 m)
  • Philips Hue Omniglow Lightstrip (3 m / 5 m / 10 m)

 

Was benötigst Du für den Einstieg?

Für die Lichtsynchronisierung benötigst Du:

  • Philips Hue Lampen mit Farbfunktion
  • Eine Philips Hue Bridge (für das beste Erlebnis empfohlen)
  • Deine bevorzugte Sync-Option

 

Tipp: So holst Du das Beste aus Deiner Beleuchtung heraus

Für ein besonders intensives Erlebnis empfehlen wir mehrere Leuchten, zum Beispiel:

  • Hue Play Light bars
  • Hue Play, Flux oder Omniglow Lightstrips
  • Hue Play Wall Washer

 

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay