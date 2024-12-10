Welche Philips Hue Synchronisationsoption ist die richtige für mich?
Du bist Dir nicht sicher, welche Philips Hue Synchronisationsoption die richtige für Dich ist? Kein Problem – wir führen Dich Schritt für Schritt durch die Möglichkeiten, damit Du die optimale Lösung für Dein Zuhause findest.
Welchen Fernseher hast Du?
1. Ich habe einen Samsung- oder LG-Fernseher:
Perfekt! Du kannst die Hue Sync TV-App nutzen – der einfachste Weg, um loszulegen.
Kompatible Fernseher:
- Samsung: QLED-Fernseher (ab Modelljahr 2022), Q60-Serie oder höher
- LG: Fernseher (ab Modelljahr 2024) mit webOS24 oder höher
Empfohlene Option: Hue Sync TV App
- Keine zusätzlichen Geräte erforderlich
- Keine zusätzlichen Kabel oder Änderungen an Deinem Setup
- Funktioniert direkt mit TV-Apps wie Netflix, Disney+ und vielen mehr
2. Ich habe keinen kompatiblen Samsung- oder LG-Fernseher:
Kein Problem, auch dann hast Du ausgezeichnete Möglichkeiten.
Option 1: Hue Play Screen Sync (einfache Einrichtung)
- Funktioniert mit nahezu jedem Fernseher (bis 85")
- Synchronisiert alles, was auf Deinem Bildschirm angezeigt wird – einschließlich TV Apps
- Keine Änderungen an Deiner HDMI-Konfiguration erforderlich
Ideal, wenn Du eine unkomplizierte Plug-and-Play-Lösung suchst
Option 2: Hue Play HDMI Sync Box (für externe Geräte)
Diese Option ist ideal, wenn Du hauptsächlich folgende Geräte nutzt:
- Spielkonsolen
- Apple TV
- Set-Top-Boxen
- Blu-ray-Player
Dann wähle:
- Sync Box 8K → Ideal für Gaming und anspruchsvolle Setups
- Sync Box 4K → Perfekt für einfache Setups im Alltag
Gut zu wissen:
Die Sync Box funktioniert ausschließlich mit HDMI-Geräten. Integrierte TV Apps werden nicht synchronisiert.
Schaust Du Inhalte auf einem Computer oder spielst Du darauf?
Wenn Du einen Windows-PC oder Mac nutzt, gibt es noch eine weitere Möglichkeit:
Hue Sync Desktop App
- Synchronisiert Deine Lampen direkt mit Deinem Computerbildschirm
- Ideal für Gaming, Streaming oder Musik auf Deinem Laptop oder Desktop-PC
Schnellvergleich
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Lösung
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TV Apps
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HDMI-Geräte
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Computer
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Ideal für
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Bridge ist erforderlich
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Unterstützte Auflösungen, Bildwiederholraten und HDR
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Sync Box 8K
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✗
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✓
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✗
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Gaming, anspruchsvolle HDMI-Setups und Soundsysteme
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Nein. Für einen Entertainment-Bereich mit mehr als einer Lampe empfehlen wir jedoch eine Hue Bridge.*
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Sync Box 4K
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✗
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✓ (1 Gerät)
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✗
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Einfache Setups für den Alltag
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Hue Play Screen Sync
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✓
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✓
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✗
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Universelle Lösung ohne Änderungen an der HDMI-Konfiguration
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Hue Sync TV App
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✓ (kompatible Fernseher)
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✓ (über den Fernseher)
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✗
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Streaming direkt auf dem Fernseher
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✓
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Alle
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Hue Sync Desktop App
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✗
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✗
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✓
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Windows und Mac
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✓
* Unterstützte Lampen ohne Hue Bridge (es wird jeweils nur eine Lampe unterstützt):
- Philips Hue Play Gradient Lightstrip (55” / 65” / 75" / 85”)
- Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro (65", 85", 100")
- Philips Hue Flux Lightstrip (3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 10 m)
- Philips Hue Flux Ultra Bright Lightstrip (3 m / 5 m / 10 m)
- Philips Hue Omniglow Lightstrip (3 m / 5 m / 10 m)
Was benötigst Du für den Einstieg?
Für die Lichtsynchronisierung benötigst Du:
- Philips Hue Lampen mit Farbfunktion
- Eine Philips Hue Bridge (für das beste Erlebnis empfohlen)
- Deine bevorzugte Sync-Option
Tipp: So holst Du das Beste aus Deiner Beleuchtung heraus
Für ein besonders intensives Erlebnis empfehlen wir mehrere Leuchten, zum Beispiel:
- Hue Play Light bars
- Hue Play, Flux oder Omniglow Lightstrips
- Hue Play Wall Washer