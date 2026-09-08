Neue Hue Bridge Pro und Philips Hue Bridge: Steuerungssysteme für die Beleuchtung Ihres Zuhauses im intelligenten Zuhause.

Hue Bridge Kaufratgeber: die richtige Lösung wählen

13.02.2026

Oft stellt sich bei intelligenter Beleuchtung zuerst die Frage: Brauche ich eine Hue Bridge oder ist Bluetooth ausreichend? Wenn du Philips Hue zum ersten Mal ausprobierst oder planst, über ein einzelnes Zimmer hinaus zu erweitern, hilft dir dieser Hue Bridge-Kaufratgeber dabei zu verstehen, was die Bridge kann, welche Möglichkeiten sie eröffnet und wie sie sich im Vergleich zu anderen Steuerungsoptionen für deine Leuchten schlägt.

Anstatt sich nur auf technische Details zu konzentrieren, betrachtet dieser Leitfaden praktische Alltagsszenarien: Alltagsabläufe, wachsende Haushalte und langfristige Flexibilität. Das Ziel ist es, dir dabei zu helfen, die richtige Wahl zu treffen – egal, ob du klein anfängst oder ein smartes Zuhause aufbaust, das sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt.

Was ist eine Hue Bridge und wozu dient sie?

Die Hue Bridge ist die zentrale Schaltstelle eines Philips Hue Smart-Lighting-Systems. Es verbindet deine Leuchten und dein Zubehör mit Zigbee – einem dedizierten, energieeffizienten Netzwerk, das eigens für smarte Geräte konzipiert wurde – anstatt ausschließlich auf WLAN oder Bluetooth angewiesen zu sein.

Dieser Ansatz sorgt dafür, dass dein Beleuchtungssystem schnell und zuverlässig bleibt, selbst wenn dein WLAN zu Hause stark ausgelastet ist. Mit einer Bridge funktionieren die Leuchten nicht als einzelne Geräte, sondern arbeiten als ein abgestimmtes System zusammen.

Mit einer Hue Bridge kannst du Folgendes nutzen:

Das Wichtigste zur Hue Bridge

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Bridge smarte Schaltzentrale weiß

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79,99 €

Bridge Pro

Bridge Pro

149,99 €

Basis Starter-Set: 4 smarte Lampen E27 (806 lm)

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139,99 €

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Dimmschalter weiß V2

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21,99 €

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Hue Motion Sensor

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44,99 €

Starter-Set: 3 smarte E27-Lampen + Dimmschalter + Hue Bridge Pro

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249,99 €

Starter-Set: 3 GU10-Lampen + Smart Button + Hue Bridge Pro

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Hue Bridge oder Bluetooth: Was ist das Richtige für mich?

Das ist eine der am häufigsten gestellten Fragen rund um Hue Smart-Beleuchtung – und die Antwort hängt davon ab, wie du deine Leuchten nutzen möchtest.

Wenn Bluetooth gut funktioniert

Bluetooth-Steuerung ist ideal, wenn du:

  • Nur wenige Leuchten in einem Raum
  • Willst du eine schnelle Steuerung per Smartphone?
  • Brauchst keine Zeitpläne oder Automatisierungen
  • Plane nicht, Zubehör hinzuzufügen

Bluetooth ist eine einfache Möglichkeit, den Einstieg zu finden und die Grundlagen der intelligenten Beleuchtung kennenzulernen.

Wann eine Hue Bridge unverzichtbar wird

Eine Hue Bridge ist die bessere Wahl, wenn du Folgendes möchtest:

  • Behalte die Kontrolle, auch wenn du nicht zu Hause bist
  • Mehrere Räume oder Außenbeleuchtung
  • Zeitpläne, Routinen und Automatisierungen
  • Bewegungsmeldern, Schalter oder Smart Buttons
  • Ein System, das mit der Zeit wächst
  • Lichtszenen in der App nutzen

Kurz gesagt: Bluetooth eignet sich super zum Ausprobieren, während eine Hue Bridge das volle Smart-Lighting-Erlebnis ermöglicht.

Hue Bridge vs. Bluetooth: Die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick?

Bluetooth

Bluetooth entdecken

Bridge

Bridge kaufen

Bridge Pro

Shop Bridge Pro

Kommunikationsprotokoll: Wie unsere Geräte miteinander „kommunizieren“

Bluetooth-Kommunikation
Zigbee-Mesh-Netzwerk
Zigbee-Mesh-Netzwerk

Reichweite: Verbindungsdistanz

Im Raum
Das ganze Haus
Das ganze Haus

Maximale Anzahl der unterstützten Leuchten

10
50
150+

Steuerung über eine App: iOS und Android

Kompatibel mit: Integriere deine Leuchten nahtlos in dein intelligentes Zuhause

Alexa, Google Home
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter

Sprachsteuerung: Sind die Leuchten mit Sprachsteuerungs-Partnern kompatibel?

Begrenzt

Steuerung von überall: Mit einer Internetverbindung

Automatisierungen erstellen: Leuchten gemäß deinen Routinen planen

Begrenzt

Hue Sync: Leuchten mit Fernseher, Musik, Spielen und Hue Secure synchronisieren

Hue MotionAware™: Leuchten als Bewegungsmelder verwenden

Schutz durch das Zigbee-Sicherheitssystem

AES-128-Bit-Verschlüsselung
AES-128-Bit-Verschlüsselung
Verbesserte AES-128-Bit-Verschlüsselung mit dem Zigbee Trust Center

Hue Bridge vs. Hue Bridge Pro: Was ist der eigentliche Unterschied?

Je leistungsfähiger die Philips Hue Lichtsysteme werden, desto leistungsfähiger wird auch die Technologie, die dahintersteckt. Die Hue Bridge Pro der nächsten Generation stellt die neueste Entwicklung der Hue Bridge dar – entwickelt für Nutzer mit größeren Häusern, mehr Geräten und fortgeschritteneren Anforderungen an die smarte Beleuchtung.

Anstatt die tägliche Steuerung deiner Leuchten zu verändern, konzentriert sich die Bridge Pro auf Kapazität, Leistung und langfristige Flexibilität. Sie wurde entwickelt, um komplexere Systeme zu unterstützen und dabei ein ebenso reibungsloses und zuverlässiges Erlebnis zu gewährleisten.

Was unterscheidet die Hue Bridge Pro?

Die Hue Bridge Pro baut auf den Kernstärken der ursprünglichen Bridge auf und erweitert gleichzeitig die Möglichkeiten hinter den Kulissen. Die Verbesserungen konzentrieren sich darauf, wie viele Geräte das System unterstützen kann, wie zuverlässig sie kommunizieren und wie gut alles zusammenarbeitet, wenn dein Setup wächst.

Zu den wichtigsten Funktionen der Hue Bridge Pro der nächsten Generation gehören:

  • Spezieller Hochleistungs-Chip
    Ausgestattet mit einem leistungsstärkeren Prozessor, der komplexe Algorithmen und KI-basierte Funktionen ausführen kann, ist der Hub schneller und reaktionsschneller als frühere Bridge-Generationen.
  • Integrierte KI-Integration
    Unterstützt intelligenzbasierte Eigenschaften direkt auf dem Hub und ermöglicht fortschrittliche Automatisierung, kontextbezogenes Verhalten und systemweite Entscheidungsfindung, ohne ausschließlich auf Cloud-Verarbeitung angewiesen zu sein.
  • MotionAware™-Technologie 
    Verwandelt Ihr Hue-Beleuchtungssystem in ein motion-aware network, sodass die intelligenten Leuchtmittel selbst an der Bewegungserkennung und Anwesenheitserfassung beteiligt sind – über herkömmliche Bewegungsmeldern hinaus.
  • Beleuchtung und Sicherheit im Zusammenspiel 
    Ermöglicht die gleichzeitige Nutzung von Hue Leuchten und Sicherheitsfunktionen gleichzeitig und unterstützt Szenarien, in denen die Beleuchtung automatisch auf erkannte Bewegung reagiert, um Präsenzwahrnehmung oder Sicherheit zu fördern.
  • Schnellere Systemleistung und Skalierbarkeit 
    Entwickelt für den Einsatz in größeren, komplexeren Hue-Systemen – mit verbesserter Geschwindigkeit, Stabilität und Reaktionsfähigkeit bei Leuchten, Zubehör und Automatisierungen.

Anstatt neue Funktionen einzuführen, die du erst lernen musst, arbeitet die nächste Generation des Bridge Pro unauffällig im Hintergrund – so fühlt sich alles zuverlässiger an, je komplexer dein System wird.

Für wen eignet sich die Hue Bridge Pro am besten?

Die neueste Generation der Hue Bridge eignet sich besonders gut für:

  • Große Häuser oder mehrstöckige Häuser
  • Umfangreiche Beleuchtungskonfigurationen für den Innen- und Außenbereich
  • Nutzer mit viel Zubehör wie Bewegungsmelder und Wandschaltern
  • Smart Homes, in denen die Beleuchtung eine zentrale, automatisierte Rolle spielt

Für die meisten Wohnungen und Häuser durchschnittlicher Größe bietet eine Standard-Hue Bridge bereits alles, was man braucht. Die Hue Bridge Pro kommt ins Spiel, wenn Umfang und Komplexität Teil des Plans sind.

Funktionen der Standard-Hue Bridge

Beim Vergleich zwischen dem Standard-Hue Bridge und der nächsten Generation Hue Bridge Pro geht es nicht um „Basic vs. Premium“, sondern darum, wie stark dein System voraussichtlich wachsen wird.

Wenn du vorhast, das System schrittweise Raum für Raum einzurichten, ist die Standard-Bridge dafür mehr als ausreichend. Wenn du bereits weißt, dass dein Zuhause in vielen Räumen stark auf intelligente Beleuchtung setzen wird, kann der Einstieg mit der Bridge Pro der nächsten Generation dazu beitragen, langfristig ein reibungsloseres Erlebnis zu gewährleisten.

Bridge

Bridge kaufen

Bridge Pro

Shop Bridge Pro

Größe der Leuchten-Installation

Mittlere Anlage
Große Installation

Maximale Anzahl an Leuchten pro Bridge

50
150+

Maximale Anzahl an Steuerelementen pro Bridge

12
50+

MotionAware™: Leuchten als Bewegungsmelder verwenden

Automatisierungen erstellen

Internetverbindung

Über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbunden
Über ein Ethernet-Kabel oder WLAN mit dem Router verbunden

Platzierung

In der Nähe des Routers
Überall in deinem Zuhause

Zigbee-Sicherheit – Schutz des Systems

AES-128-Bit-Verschlüsselung pro Gerät
Verbesserte AES-128-Bit-Vollsystemverschlüsselung mithilfe des Zigbee Trust Center

Wie eine Hue Bridge den Alltag verändert

Der wahre Wert einer Hue Bridge und Hue Bridge Pro zeigt sich im Alltag – nicht in den technischen Daten.

Leuchten, die morgens sanft heller werden, sich automatisch ausschalten, wenn du das Haus verlässt, oder dich beim Heimkommen am Abend begrüßen, werden schnell Teil deiner Routine. Bewegungsgesteuerte Flurbeleuchtung, auf den Sonnenuntergang abgestimmte Zeitpläne und personalisierte Szenarien basieren alle auf der Bridge-gestützten Automatisierung.

Mit der Zeit summieren sich diese kleinen Momente, sodass sich die Beleuchtung eher intuitiv als manuell anfühlt.

Ist eine Hue Bridge das Richtige für dich?

Wenn du Smart Lighting mit ein oder zwei Lampen ausprobierst, reicht Bluetooth vielleicht vorerst aus. Wenn du aber langfristig denkst – mehrere Räume, Zubehör oder automatisierte Routinen –, dann ist eine Hue Bridge oder die Hue Bridge Pro genau das Richtige, um einzelne Leuchten zu einem vernetzten System zu verbinden.

Dieser Hue Bridge Kaufratgeber soll dir dabei helfen, die richtige Wahl zu treffen – nicht nur für heute, sondern auch für die zukünftige Entwicklung deines Zuhauses. Philips Hue Lichtsysteme sind so konzipiert, dass sie schrittweise erweitert werden können, sodass du Eigenschaften hinzufügen kannst, wenn sie deinen Alltag wirklich verbessern.

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