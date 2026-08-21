Philips Hue Wandleuchtenmodul

Besitzt Du bereits Nanoleaf Shapes Triangles, Mini Triangles oder Hexagon Wandpaneele? Nutze das Philips Hue Wandleuchtenmodul, um Deine Nanoleaf Shapes ins Hue Ökosystem zu integrieren und sie gemeinsam mit Deinen Hue Lampen in der Hue App zu steuern und individuell anzupassen.*

* Andere Nanoleaf Wandpanelformen sind derzeit nicht mit der Integration des Philips Hue Wandleuchtenmoduls kompatibel.