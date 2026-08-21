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Philips Hue x Nanoleaf

Kreativität, Steuerung und Ambiente in einem einzigen nahtlosen Erlebnis. Philips Hue x Nanoleaf integriert Nanoleaf in Dein Hue Ökosystem – kreative modulare Wandbeleuchtung kombiniert mit smarter Steuerung von Philips Hue, alles in der Hue App

Nanoleaf, die modularen Wandleuchtenpaneele, sind integriert in die Philips Hue App. Im modernen Esszimmer schaffen sie eine stimmungsvolle und farbenfrohe Beleuchtung.

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Philips Hue Wandleuchtenmodul

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Die Harmonie von Kunst und Ambiente

Gestalte Nanoleaf-Wandkunst, integriere sie in Dein Philips Hue Ökosystem und mache sie zu einem Teil Deines Ambientes – alles bequem gesteuert über die Hue App. Integriere Deine Nanoleaf Paneele in Lichtszenen, Automatisierungen und Zeitpläne für ein wirklich einheitliches Smart Lighting Setup.

Nanoleaf, hier als sechseckige modulare Wandleuchten-Paneele über einem Desktop-Computer: atmosphärische Philips Hue Light Bars, die eine moderne Home-Office-Wand raffiniert beleuchten.

Philips Hue Wandleuchtenmodul

Besitzt Du bereits Nanoleaf Shapes Triangles, Mini Triangles oder Hexagon Wandpaneele? Nutze das Philips Hue Wandleuchtenmodul, um Deine Nanoleaf Shapes ins Hue Ökosystem zu integrieren und sie gemeinsam mit Deinen Hue Lampen in der Hue App zu steuern und individuell anzupassen.*

 

* Andere Nanoleaf Wandpanelformen sind derzeit nicht mit der Integration des Philips Hue Wandleuchtenmoduls kompatibel.

Wandleuchtenmodul kaufen
Nanoleaf Hexagon: ein modulares Wandleuchten-Starterset, integriert mit einer Philips Hue Signe Stehleuchte mit Farbverlauf, die ein modernes Wohnzimmer dank smarter Beleuchtung in Rosa- und Lilatöne taucht.

Starter-Sets

Hast Du noch kein Nanoleaf? Kaufe unsere Philips Hue x Nanoleaf Starter-Sets. Jedes Set enthält 9, 12, 15 oder 18 dreieckige bzw. sechseckige Nanoleaf-Lichtelemente sowie ein Philips Hue Wandleuchtenmodul. Alles, was Du brauchst, um Nanoleaf in Dein Hue Setup zu integrieren.

Modulare Nanoleaf Hexagon-Wandleuchten sind über einem Bett montiert, und Philips Hue Nachttischlampen erstrahlen dank intelligenter Beleuchtung in Rosa-, Orange, Gelb- und Weißtönen.

Brauchst Du Hilfe?

Wir helfen Dir gern! Schau Dir unsere FAQs an oder wende Dich direkt an uns, wenn Du weitere Unterstützung bei der Integration von Philips Hue und Nanoleaf benötigst. 

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Fragen und Antworten

Welche Nanoleaf Paneele sind mit dem Philips Hue Wandleuchtenmodul kompatibel?

Wie viele Nanoleaf Paneele kann ich mit einem Philips Hue Wandleuchtenmodul steuern?

Wie richte ich Nanoleaf Paneele ein und füge sie meinem Hue Setup hinzu?

Welche Steuerungs- und Anpassungsmöglichkeiten gibt es für Nanoleaf Paneele?

Kollektion von Philips Hue Lampen, Hue Bridge und smartem Spot

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Wir helfen Dir gern! Sieh Dir weitere Fragen und Antworten an oder nimm Kontakt mit uns auf, wenn Du mehr Unterstützung beim Pairen von Philips Hue mit Nanoleaf benötigst.

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