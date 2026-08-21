Kreativität, Steuerung und Ambiente in einem einzigen nahtlosen Erlebnis. Philips Hue x Nanoleaf integriert Nanoleaf in Dein Hue Ökosystem – kreative modulare Wandbeleuchtung kombiniert mit smarter Steuerung von Philips Hue, alles in der Hue App
Philips Hue x Nanoleaf
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Philips Hue Wandleuchtenmodul
39,99 €
Die Harmonie von Kunst und Ambiente
Gestalte Nanoleaf-Wandkunst, integriere sie in Dein Philips Hue Ökosystem und mache sie zu einem Teil Deines Ambientes – alles bequem gesteuert über die Hue App. Integriere Deine Nanoleaf Paneele in Lichtszenen, Automatisierungen und Zeitpläne für ein wirklich einheitliches Smart Lighting Setup.
Philips Hue Wandleuchtenmodul
Besitzt Du bereits Nanoleaf Shapes Triangles, Mini Triangles oder Hexagon Wandpaneele? Nutze das Philips Hue Wandleuchtenmodul, um Deine Nanoleaf Shapes ins Hue Ökosystem zu integrieren und sie gemeinsam mit Deinen Hue Lampen in der Hue App zu steuern und individuell anzupassen.*
* Andere Nanoleaf Wandpanelformen sind derzeit nicht mit der Integration des Philips Hue Wandleuchtenmoduls kompatibel.
Starter-Sets
Hast Du noch kein Nanoleaf? Kaufe unsere Philips Hue x Nanoleaf Starter-Sets. Jedes Set enthält 9, 12, 15 oder 18 dreieckige bzw. sechseckige Nanoleaf-Lichtelemente sowie ein Philips Hue Wandleuchtenmodul. Alles, was Du brauchst, um Nanoleaf in Dein Hue Setup zu integrieren.
Brauchst Du Hilfe?
Wir helfen Dir gern! Schau Dir unsere FAQs an oder wende Dich direkt an uns, wenn Du weitere Unterstützung bei der Integration von Philips Hue und Nanoleaf benötigst.
Fragen und Antworten
Welche Nanoleaf Paneele sind mit dem Philips Hue Wandleuchtenmodul kompatibel?
Welche Nanoleaf Paneele sind mit dem Philips Hue Wandleuchtenmodul kompatibel?
Wie viele Nanoleaf Paneele kann ich mit einem Philips Hue Wandleuchtenmodul steuern?
Wie viele Nanoleaf Paneele kann ich mit einem Philips Hue Wandleuchtenmodul steuern?
Wie richte ich Nanoleaf Paneele ein und füge sie meinem Hue Setup hinzu?
Wie richte ich Nanoleaf Paneele ein und füge sie meinem Hue Setup hinzu?
Welche Steuerungs- und Anpassungsmöglichkeiten gibt es für Nanoleaf Paneele?
Welche Steuerungs- und Anpassungsmöglichkeiten gibt es für Nanoleaf Paneele?
Kontaktiere uns
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