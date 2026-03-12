Philips Hue Wandleuchtenmodul
Aktueller Preis ist 39,99 €
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- 2 Jahre Garantie
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Über Philips Hue Wandleuchtenmodul
Integriere Deine Nanoleaf Triangle, Mini Triangle und Hexagon Wandpaneele in Dein Hue System. Mit dem Philips Hue Wandleuchtmodul kannst Du Nanoleaf-Panels zusammen mit Deinen Hue Leuchten steuern und individuell anpassen – so bringst Du das Hue Erlebnis auf Deine Wandpanels und schaffst ein ausdrucksstarkes Raumerlebnis, das sich perfekt an jede Stimmung anpassen lässt. Integriere Deine Nanoleaf Shapes in Lichtszenen, Automatisierungen und Zeitpläne und schaffe so ein einheitliches Smart Lighting System. Bringe das Wandlichtmodul einfach an eines Deiner Paneele an, um zu starten. Wenn Du bereits Hue Nutzer bist und Nanoleaf Paneele zu Hause hast, ist das der einfachste Weg, sie in Dein Hue System zu integrieren.
- Hue App- und Sprachsteuerung
- Steuerung über die Hue App: bis zu 100 Paneele
- Nanoleaf in Lichtszenen integrieren
- Schaffe ein stimmiges Lichterlebnis im ganzen Raum
- Für Nanoleaf Triangles & Hexagons
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103170132
Design und Materialausführung
- Farbe
- Weiß
- Material
- Kunststoff
Nutzlebensdauer
- Umgebungstemperaturbereich
- 0 bis +40 °C
- Nennlebensdauer
- 25.000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Mobil
- Nein
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Entertainment-Raum, Wohnzimmer
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103170132
- Nettogewicht
- 0,02 kg
- Bruttogewicht
- 0,03 kg
- Höhe
- 108 mm
- Länge
- 36 mm
- Breite
- 72 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004440101
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 10 mm
- Gesamte Länge
- 78,7 mm
- Gesamte Breite
- 38 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Netzstrom
- 110–240 V
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse III
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung
- Dry location
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Ja
- Montageoptionen
- Wand
Die Lampe
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Der Schalter
- Konfigurierbare Tasten
- 1
- Max. Lampen pro Schalter
- Nicht anwendbar
- Minimale Akkulaufzeit
- 0
Was unterstützt wird
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden