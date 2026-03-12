Dieses Produkt ist für smarte Lampen. Das kabelgebundene Modul sorgt dafür, dass Deine Philips Hue Leuchten mit Strom versorgt und steuerbar bleiben, auch wenn jemand den Wandschalter ausschaltet. Dank Stromversorgung über die Hausverkabelung benötigst Du keine Batterien. Installiere ihn hinter Deinem Wandschalter oder in der Decke oberhalb Deiner Leuchte, sofern dort ein Neutralleiter vorhanden ist. Nach der Installation kannst Du mit Deinem vorhandenen Schalter nutzen, um Leuchten in Räumen und Zonen zu steuern oder mit einem einfachen Tastendruck durch Deine bevorzugten, voreingestellten Lichtszenen zu wechseln. Erfordert eine Hue Bridge, die für die lokale Steuerung eine zuverlässige Zigbee Verbindung nutzt, sodass Deine Leuchten auch bei WLAN-Ausfall reagieren. Für weitere Informationen: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Sorgt dafür, dass Hue Lampen erreichbar bleiben

Macht vorhandene Schalter smart

Steuerung von Lampen, Räumen oder Zonen

Ohne Batterie, Neutralleiter erforderlich

Hue Bridge erforderlich