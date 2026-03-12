Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Leuchten (1er-Pack)

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Leuchten (1er-Pack)
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Bridge Pro

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Für ein(e) Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Leuchten (1er-Pack) ist eine Bridge erforderlich

Über Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Leuchten (1er-Pack)

Dieses Produkt ist für smarte Lampen. Das kabelgebundene Modul sorgt dafür, dass Deine Philips Hue Leuchten mit Strom versorgt und steuerbar bleiben, auch wenn jemand den Wandschalter ausschaltet. Dank Stromversorgung über die Hausverkabelung benötigst Du keine Batterien. Installiere ihn hinter Deinem Wandschalter oder in der Decke oberhalb Deiner Leuchte, sofern dort ein Neutralleiter vorhanden ist. Nach der Installation kannst Du mit Deinem vorhandenen Schalter nutzen, um Leuchten in Räumen und Zonen zu steuern oder mit einem einfachen Tastendruck durch Deine bevorzugten, voreingestellten Lichtszenen zu wechseln. Erfordert eine Hue Bridge, die für die lokale Steuerung eine zuverlässige Zigbee Verbindung nutzt, sodass Deine Leuchten auch bei WLAN-Ausfall reagieren. Für weitere Informationen: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Sorgt dafür, dass Hue Lampen erreichbar bleiben
  • Macht vorhandene Schalter smart
  • Steuerung von Lampen, Räumen oder Zonen
  • Ohne Batterie, Neutralleiter erforderlich
  • Hue Bridge erforderlich

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Neu
Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)

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Sorgt dafür, dass Hue Lichter erreichbar bleiben
Macht vorhandene Schalter smart
Steuere Deine Räume und Zonen
Keine Batterie erforderlich

79,99 €

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Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2 Kanäle) für herkömmliche Lampen

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Nicht-smarte Lichter Hue hinzufügen
Steuerung per App und Sprache
Keine Batterie erforderlich
Mit einer Bridge mehr Funktionen freischalten

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Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack

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Personalisierte Szenenauswahl
Steuerung von Hue Lampen mit vorhandenem Schalter
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Neu
Kabelgebundener Dimmschalter für nicht smarte Lampen

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Steuerung per App und Sprache
Keine Batterie erforderlich
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Perifo Schiene 1m weiß

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1 Meter
Passend für bis zu 5 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer kompakten Light Tube

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Perifo gerader Steckverbinder weiß

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Verbindet zwei Schienen
Gerades Design erstellen
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Perifo Gradient Light Tube groß weiß

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29,5 Watt
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Um 350 Grad drehbar

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Nyro Outdoor Wandleuchte schwarz

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Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
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Bridge Pro

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Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
Ermöglicht Hue Sync, MotionAware™
Ermöglicht die Steuerung des gesamten Hauses
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center

99,99 €

Datura Deckenleuchte

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Diffuse Hintergrundbeleuchtung
Leistungsstarkes Vorderlicht
30 x 120 cm
Bis zu 4250 Lumen

399,99 €

Nyro Outdoor Sockelleuchte schwarz

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Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

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Perifo Eckverbindungsstück Außen weiß

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Verbindet zwei Schienen
90-Grad-Ecke herstellen
L- und U-Form herstellen

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Perifo 100W 2-Punkt-Netzteil weiß

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Für Decken geeignet
Schafft eine Verbindung zwischen zwei Schienen
Stromverkabelt
Leistung bis 100 Watt

99,99 €

Perifo Schiene 1,5m weiß

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1,5 Meter
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Passend für bis zu einer großen Light Tube oder Lightbar

89,99 €

Exklusiv
Perifo Lineare Lightbar weiß

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29 Watt
95 cm auf der Schiene
Bis zu 2050 Lumen
Ideal für größere Räume

199,99 €

Nur noch wenige verfügbar

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