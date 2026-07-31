Kabelgebundener Dimmschalter für nicht smarte Lampen

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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Kabelgebundener Dimmschalter für nicht smarte Lampen
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Über Kabelgebundener Dimmschalter für nicht smarte Lampen

Dieses Produkt ist für nicht smarte Lampen geeignet. Erweitere Deine dimmbaren, nicht-smarten Leuchten zu Deinem Philips Hue Ökosystem hinzu und steuere sie wie Deine Hue Leuchten. Der kabelgebundene Dimmschalter ist mit den meisten herkömmlichen Leuchten kompatibel und lässt sich zusammen mit Deinen vorhandenen Hue Leuchten nutzen. Du musst Deine antiken Kronleuchter oder Designer-Fassungen nicht ersetzen. Mach die Leuchten, die Du liebst smart! Nach der Installation kannst Du Deine Leuchten über die Hue App, per Sprachassistent oder direkt über Deinen Wandschalter steuern. Erstelle Automatisierungen für Deinen Tagesablauf und integriere Deine Leuchten in individuelle Lichtszenen. Dank Stromversorgung über die Hausverkabelung benötigst Du keine Batterien. Installiere ihn hinter Deinem vorhandenen Schalter (Taster erforderlich) und genieße mit einer Hue Bridge zuverlässige und reaktionsschnellen Steuerung, auch bei WLAN-Ausfall. Für weitere Informationen: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Verwandelt nicht smarte in smarte Lampen
  • Kontrolliere smarte und nicht smarte Lampen
  • Automationen und Lichtszenen einstellen
  • Funktioniert mit oder ohne Neutralleiter
  • Mit einer Hue Bridge mehr Funktionen freischalten

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Neu
Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2 Kanäle) für herkömmliche Lampen

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Steuerung per App und Sprache
Keine Batterie erforderlich
Mit einer Bridge mehr Funktionen freischalten

54,99 €

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Bridge Pro

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Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
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Ermöglicht die Steuerung des gesamten Hauses
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center

99,99 €

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Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)

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Macht vorhandene Schalter smart
Steuere Deine Räume und Zonen
Keine Batterie erforderlich

79,99 €

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Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack

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Wird hinter dem vorhandenen Lichtschalter installiert
Personalisierte Szenenauswahl
Steuerung von Hue Lampen mit vorhandenem Schalter
Hue Bridge erforderlich

79,99 €

Datura Deckenleuchte

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Diffuse Hintergrundbeleuchtung
Leistungsstarkes Vorderlicht
30 x 120 cm
Bis zu 4250 Lumen

399,99 €

Play-Verlängerungskabel

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Schwarz

16,99 €

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Dimmschalter weiß V2

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Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
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Deckenleuchte Datura, groß

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Diffuse Hintergrundbeleuchtung
Leistungsstarkes Vorderlicht
⌀57,4 cm
Bis zu 4850 Lumen

399,99 €

Neu
Slim Einbauleuchte, 90 mm, 3er-Pack

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Chromasync™ Farbanpassung
1000 Lumen
Wasserbeständig (IP44)

249,99 €

Inara Outdoor Wandleuchte schwarz

Inara Outdoor Wandleuchte schwarz

E27 LED-Lampe enthalten
Vintage-Lampe mit angenehm warmweißem Licht
netzstrombetrieben
Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*

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Tento rundes WA LED-Deckenpanel 54,2 cm weiß

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Sanfter, nach oben gerichteter Lichtschein
⌀54,2 cm
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Synthetisches Profil

159,99 €

Neu
Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (1 Kanal) für herkömmliche Lampen

Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (1 Kanal) für herkömmliche Lampen

Nicht-smarte Lichter Hue hinzufügen
Steuerung per App und Sprache
Keine Batterie erforderlich
Mit einer Bridge mehr Funktionen freischalten

49,99 €

Perifo Eckverbindungsstück Außen weiß

Perifo Eckverbindungsstück Außen weiß

Verbindet zwei Schienen
90-Grad-Ecke herstellen
L- und U-Form herstellen

29,99 €

Nur noch wenige verfügbar

Tap Dial Schalter weiß

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Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

49,99 €

Erstelle Dein Set
A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

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Bis zu 1.100 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Chromasync™ Präzisionsfarben
energy.link.label

109,99 €

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