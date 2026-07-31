Gesamtbewertung: 4.8

5 Bewertungen

Gut, bis auf die Anleitung

2026-07-31T22:39:28.000+00:00

ToftenAndi

5

Also: Die reine Funktion dieses Dimmschalters ist sehr gut. Ich habe einen Gira-Taster davor gebaut und alles an Kabeln soeben in der Dose verstaut bekommen. Das Dimmen damit funktioniert gut, wir haben dazu auch Philips Leuchtmittel in die Lampe eingesetzt. Das Erklär-Video bei Youtube war hilfreich, es kann allerdings natürlich nicht jeden auf dem Markt erhältlichen Dimmschalter abdecken. Doch genau da sollte Hue mal ansetzen. Es sollte für verschiedene Modelle zumindest eine bebilderte Anleitung (und damit meine ich kein A7-Faltblatt) geben. Diese IKEA-Style Anleitung mag ja international toll sein, es geht da ganz sicher besser.