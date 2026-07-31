Bewertungen und Rezensionen
Gesamtbewertung: 4.8
5 Bewertungen
Gut, bis auf die Anleitung
2026-07-31T22:39:28.000+00:00
ToftenAndi
5
Also: Die reine Funktion dieses Dimmschalters ist sehr gut. Ich habe einen Gira-Taster davor gebaut und alles an Kabeln soeben in der Dose verstaut bekommen. Das Dimmen damit funktioniert gut, wir haben dazu auch Philips Leuchtmittel in die Lampe eingesetzt. Das Erklär-Video bei Youtube war hilfreich, es kann allerdings natürlich nicht jeden auf dem Markt erhältlichen Dimmschalter abdecken. Doch genau da sollte Hue mal ansetzen. Es sollte für verschiedene Modelle zumindest eine bebilderte Anleitung (und damit meine ich kein A7-Faltblatt) geben. Diese IKEA-Style Anleitung mag ja international toll sein, es geht da ganz sicher besser.
Funktioniert einfach
2026-07-27T21:32:06.000+00:00
OST43
5
Funktioniert wie geplant in einer Wechselschaltung. Entweder über einen der beiden Lichtschalter oder elektronisch Ein- und Ausschalten
Phillips Hue halt
2026-07-27T21:40:03.000+00:00
Hoffi
5
Anschluss im Neubau war einfach. (Bin Elektrofachkraft) Einrichtung in der App war auch einfach. Anleitung ist gut und war aufschlussreich. Läuft, wie erwartet.
Smarter Lichtschalter
2026-08-05T16:15:54.000+00:00
Großer Vogel
4
Die Qualität des Produktes ist sehr gut . Aber der Service der Hotline könnte bei neuen Produkten wesentlich erhöht werden .
Alles super
2026-07-27T21:33:49.000+00:00
lars
5
Echt sehr praktisch und verhältnismäßig einfach installiert.