Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)
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Für ein(e) Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack) ist eine Bridge erforderlich

Über Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)

Dieses Produkt ist für smarte Lampen. Das kabelgebundene Modul sorgt dafür, dass Deine Philips Hue Leuchten mit Strom versorgt und steuerbar bleiben, auch wenn jemand den Wandschalter ausschaltet. Dank Stromversorgung über die Hausverkabelung benötigst Du keine Batterien. Installiere ihn hinter Deinem Wandschalter oder in der Decke oberhalb Deiner Leuchte, sofern dort ein Neutralleiter vorhanden ist. Nach der Installation kannst Du mit Deinem vorhandenen Schalter nutzen, um Leuchten in Räumen und Zonen zu steuern oder mit einem einfachen Tastendruck durch Deine bevorzugten, voreingestellten Lichtszenen zu wechseln. Erfordert eine Hue Bridge, die für die lokale Steuerung eine zuverlässige Zigbee Verbindung nutzt, sodass Deine Leuchten auch bei WLAN-Ausfall reagieren. Für weitere Informationen: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Sorgt dafür, dass Hue Lampen erreichbar bleiben
  • Macht vorhandene Schalter smart
  • Steuerung von Lampen, Räumen oder Zonen
  • Ohne Batterie, Neutralleiter erforderlich
  • Hue Bridge erforderlich

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Steuerung per App und Sprache
Keine Batterie erforderlich
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Nicht-smarte Lichter Hue hinzufügen
Steuerung per App und Sprache
Keine Batterie erforderlich
Mit einer Bridge mehr Funktionen freischalten

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Sorgt dafür, dass Hue Lichter erreichbar bleiben
Macht vorhandene Schalter smart
Steuere Deine Räume und Zonen
Keine Batterie erforderlich

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