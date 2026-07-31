Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2 Kanäle) für herkömmliche Lampen

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2 Kanäle) für herkömmliche Lampen
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Über Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2 Kanäle) für herkömmliche Lampen

Dieses Produkt ist für nicht smarte Lampen geeignet. Erweitere Dein Philips Hue Ökosystem um Deine herkömmlichen Leuchten, damit du sie wie Deine Hue Leuchten steuern kannst. Der kabelgebundene Ein-/Aus-Schalter ist mit den meisten herkömmlichen Leuchten kompatibel und lässt sich mit Deinen Hue Leuchten nutzen. Mit dieser 2-Kanal-Version kannst Du zwei separate Leuchtengruppen unabhängig voneinander über denselben Schalter steuern. Du musst Deine antiken Kronleuchter oder Designer-Fassungen nicht ersetzen. Mach die Leuchten, die Du liebst smart! Nach der Installation kannst Du Deine Leuchten über die Hue App, per Sprachassistent oder direkt über Deinen Wandschalter steuern. Erstelle Zeitpläne und Timer, die zu Deinem Tagesablauf passen. Dank Stromversorgung über die Hausverkabelung benötigst Du keine Batterien. Installiere ihn hinter Deinem Wandschalter oder in der Decke oberhalb Deiner Leuchte, sofern dort ein Neutralleiter vorhanden ist. Genieße mit einer Hue Bridge eine zuverlässige und reaktionsschnelle Steuerung, auch bei WLAN-Ausfall. Für weitere Informationen: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Verwandelt nicht smarte in smarte Lampen
  • Kontrolliere smarte und nicht smarte Lampen
  • Programmiere Timer und Zeitpläne
  • Ohne Batterie, Neutralleiter erforderlich
  • Mit einer Hue Bridge mehr Funktionen freischalten

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Steuerung per App oder Sprache*
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Einstellbares weißes und farbiges Licht
Chromasync™ Farbanpassung
1500 Lumen
Wasserbeständig (IP44)

109,99 €

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GU10 LED-Lampe enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
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