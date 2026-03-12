Hue Secure kabellose 2K Kamera

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Secure Hue Secure kabellose 2K Kamera
Vorrätig
  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Über Hue Secure kabellose 2K Kamera

Schütze, was Dir am wichtigsten ist, mit der kabellosen Hue 2K Security Kamera in Schwarz. Gestochen scharfe, klare Videos in 2K HD. Dank der hohen Pixeldichte kannst Du bei Tag oder bei Nacht jedes Detail erkennen. Sie ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und mit einer intelligenten Bewegungserkennung ausgestattet, sodass sie rund um die Uhr genutzt werden kann. Sie funktioniert außerdem nahtlos mit Deinen Hue Lampen, um Lichtalarme auszulösen oder die Beleuchtung einzuschalten, wenn eine Bewegung erkannt wird - so wird Dein gesamtes Beleuchtungssystem zu einem intelligenten Sicherheitsverbündeten.

  • Nahtlose Integration mit Philips Hue Lampen
  • Erhalte Warnungen, wenn eine Bewegung erkannt wird
  • 2K-Video, um jedes Detail klar zu sehen
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Wiederaufladbare Batterie
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay