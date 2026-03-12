Adore Spiegelleuchte weiß + Dimmschalter

Adore wall lamp, tubular shape, white finish with chrome end caps, mounted on a rectangular base, illuminated.
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Über Adore Spiegelleuchte weiß + Dimmschalter

Die Philips Hue White Ambiance Wandleuchte Adore verbindet klassisches Design mit moderner Funktionalität. Lichtszenen erleichtern Dir das Lesen, Entspannen, Auftanken und Konzentrieren. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder der Bluetooth App. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere smarte Lichtfunktionen zu nutzen. Platziere die Leuchte horizontal über dem Spiegel oder bringe seitlich zwei vertikale Leuchten für das ultimative Ambiente an.

  • White Ambiance
  • Integrierte LED
  • Bluetooth-Steuerung per App
  • Inklusive Dimmschalter
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
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