Devote quadratische, schlanke Deckenleuchte – mittel
Über Devote quadratische, schlanke Deckenleuchte – mittel
Genieße wunderschön gleichmäßiges Licht in einem eleganten, ultraflachen Quadratdesign (40 × 40 cm), das sich harmonisch in nahezu jedes Zuhause einfügt. Genieße Millionen von Farben, warm- bis kaltweißes Licht, besonders sanftes Dimmen bis auf nur 0,2 % sowie die Chromasync-Technologie, die für perfekt abgestimmte Farben über mehrere Hue Leuchten hinweg sorgt. So schaffst Du zu jeder Tageszeit die passende Atmosphäre. Speziell angeordnete LEDs sorgen für wunderschön gleichmäßiges Licht über das gesamte Panel, während das oberflächenmontierte Design sich schnell installieren lässt, ohne dass ein Deckenausschnitt erforderlich ist. Steuere Deine Lampen mit der Hue App, Smart Switches oder Sprachbefehlen. Mit einer Hue Bridge kannst Du noch mehr smarte Beleuchtungsfunktionen freischalten – Abwesenheitssteuerung, Automatisierungen und Anwesenheitssimulation.
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Bis zu 2000 Lumen
- Warmweiß bis kaltweiß (2200–6500 K)
- Millionen einstellbare Farben
- Ultra-niedriges Dimmen bis 0,2 %
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103182616
Lampeneigenschaften
- Bauform
- Square
Design und Materialausführung
- Farbe
- Weiß
- Material
- PC
- Speziell geeignet für
- Mansarde, Keller, Garage, Flur, Home Office, Küche, Treppenhaus
- Stil
- Modern
Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen
- 50.000
- Nennlebensdauer
- 25.000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Schwenkbarer Spotkopf
- Nein
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
Lichteigenschaften
- Strahlwinkel
- 360
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- >80
- Farbtemperatur
- 2000-6500 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht
- 0.5
- Nennlichtausbeute (Nom)
- 133,3
- Dimmbar
- Ja
- Wähle Deine Farbe
- Ja
- Lichtleistung von 4.000 K
- 1.650
- Lichtleistung von 2.700 K
- 1.480
- Lichttechnologie
- LED
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103182616
- Nettogewicht
- 1,47 kg
- Bruttogewicht
- 2,32 kg
- Höhe
- 478 mm
- Länge
- 470 mm
- Breite
- 62 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004457801
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0,50
- Leistung
- 15
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
- 15
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 37 mm
- Gesamte Länge
- 395 mm
- Gesamte Breite
- 395 mm
- Wandplattenbreite
- 172 mm
- Wandplattenhöhe
- 15 mm
- Wandplattentiefe
- 172 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtfarbe
- Farbiges und weißes Licht (RBGW)
- Netzstrom
- 220-240 V
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels
- NA
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse II
- Austauschbare Lichtquelle
- Nein
- Anzahl Lichtquellen
- 2
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Ja
- Montageoptionen
- Decke
- LED integriert
- Ja
Die Lampe
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Philips Hue App
- Android 8.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge
Sonstiges
- Product Documentation
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden